augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Nem tettek lakatot a szájukra

1 órája

Apa kezdődik… Ezt üzenték a debreceni ultrák

A Nyíregyháza Spartacus FC és a DVSC vasárnap találkoznak a pályán. Az ultrák azonban már megkezdték a meccset.

Ferencváros ide, Ferencváros oda, az idény legjobban várt mérkőzései mégsem a fővárosi zöld-fehérek elleni találkozók. A Nyíregyháza Spartacus FC szurkolói sokkal jobban várják az ősi ellenfél, a DVSC elleni három összecsapást, legyen az a városi stadionban, vagy a Nagyerdőn. Ebben a szezonban csak a negyedik fordulóig kellett várni az első keleti rangadói, vasárnap Debrecenben találkoznak a felek. Ilyenkor megindul a szurkolói csoportok közötti üzengetés, zrikálás, ezt most az Ultras Debrecen kezdte meg. Megújult Facebook oldalukon keresetlen szavakkal üzentek a Szpari ultráinak. Bejegyzésük nem túl ötletes, komolytalannak nevezi a nyíregyházi ultrákat és arra szólítja fel a sajátjait, hogy mutassák meg mi az igazi fanatizmus. Megindult tehát a harc, most a nyíregyháziak térfelén pattog a labda...

 

