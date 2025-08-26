Három nyíregyházi a válogatottban

Férfi futsalosainkra szeptemberben nagyon fontos mérkőzések várnak: a válogatott szeptember 18-án Debrecenben fogadja a románokat, 24-én pedig Craiovában lép pályára ellenük. A párharc győztese vesz részt jövő év elején a lett-litván-szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságon.

Rafinha ezúttal is tagja a válogatottnak

Fotó: MLSZ.hu

Két felkészülési mérkőzés előzi meg a válogatott tétmeccseit

A két tétmeccs előtt két felkészülési összecsapás is vár még a mieinkre, augusztus 29-én és 31-én Kecskeméten, a Messzi István Sportcsarnokban fogadjuk a kirgiz válogatottat. Sergio Mullor szövetségi kapitány augusztus közepén már tartott egy háromnapos edzőtábort az együttesnek, a kirgizek elleni keret nagyrészt azokra épül, akik részt vettek azon az összetartáson. Szalmás Zoltán és Faragó Ádám sérülés miatt nem lehet ott a találkozókon, míg a bajnoki címvédő Veszprém BL-selejtezőket játszik a héten, ezért a kerettagjaira nem számíthat a szakmai stáb. A keretben az A'Studió Futsal Nyíregyháza három kiválósága is helyet kap, nevezetesen Alasztics Marcell, Rafinha és Vatamaniuc-Bartha Dávid.

– A Románia elleni Eb-selejtezőket megelőző utolsó edzőtáborunk következik, ez az ötnapos felkészülés arra szolgál, hogy a csapat felvegye a nemzetközi versenyritmust, és magabiztosan forduljon rá a tétmérkőzésekre – mondta az mlsz.hu-nak Sergio Mullor. – Ellenfelünk, a kirgizisztáni válogatott az Ázsia-kupa selejtezőire készül, de ezúttal kivételesen kevesebb figyelmet szentelünk az ellenfél játékára, teljes mértékben saját magunkra összpontosítunk, hogy erősítsük a különböző taktikai automatizmusokat a szeptemberi selejtezők előtt. Ezt a két mérkőzést a BL-meccsekre készülő Veszprém játékosai nélkül fogjuk lejátszani, nekik sok szerencsét kívánunk a selejtezőkben. Reméljük, hogy a két mérkőzés nemcsak a formába hozásban segít majd, hanem megerősíti az önbizalmunkat, és minden szempontból felkészít minket a előttünk álló fontos kihívásra. Bízom benne, hogy a kecskeméti szurkolók támogatásával sikerrel zárjuk a találkozókat.

A pénteki mérkőzés 17.30-kor, a vasárnapi összecsapás 16.00 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban. Mindkét találkozóra ingyenes a belépés, a pénteki meccset az M4 Sport élőben közvetíti.