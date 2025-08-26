55 perce
Három nyíregyházi a válogatottban
Férfi futsalválogatottunk pénteken és vasárnap a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban fogadja felkészülési mérkőzésen Kirgizisztán válogatottját.
Férfi futsalosainkra szeptemberben nagyon fontos mérkőzések várnak: a válogatott szeptember 18-án Debrecenben fogadja a románokat, 24-én pedig Craiovában lép pályára ellenük. A párharc győztese vesz részt jövő év elején a lett-litván-szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságon.
Két felkészülési mérkőzés előzi meg a válogatott tétmeccseit
A két tétmeccs előtt két felkészülési összecsapás is vár még a mieinkre, augusztus 29-én és 31-én Kecskeméten, a Messzi István Sportcsarnokban fogadjuk a kirgiz válogatottat. Sergio Mullor szövetségi kapitány augusztus közepén már tartott egy háromnapos edzőtábort az együttesnek, a kirgizek elleni keret nagyrészt azokra épül, akik részt vettek azon az összetartáson. Szalmás Zoltán és Faragó Ádám sérülés miatt nem lehet ott a találkozókon, míg a bajnoki címvédő Veszprém BL-selejtezőket játszik a héten, ezért a kerettagjaira nem számíthat a szakmai stáb. A keretben az A'Studió Futsal Nyíregyháza három kiválósága is helyet kap, nevezetesen Alasztics Marcell, Rafinha és Vatamaniuc-Bartha Dávid.
– A Románia elleni Eb-selejtezőket megelőző utolsó edzőtáborunk következik, ez az ötnapos felkészülés arra szolgál, hogy a csapat felvegye a nemzetközi versenyritmust, és magabiztosan forduljon rá a tétmérkőzésekre – mondta az mlsz.hu-nak Sergio Mullor. – Ellenfelünk, a kirgizisztáni válogatott az Ázsia-kupa selejtezőire készül, de ezúttal kivételesen kevesebb figyelmet szentelünk az ellenfél játékára, teljes mértékben saját magunkra összpontosítunk, hogy erősítsük a különböző taktikai automatizmusokat a szeptemberi selejtezők előtt. Ezt a két mérkőzést a BL-meccsekre készülő Veszprém játékosai nélkül fogjuk lejátszani, nekik sok szerencsét kívánunk a selejtezőkben. Reméljük, hogy a két mérkőzés nemcsak a formába hozásban segít majd, hanem megerősíti az önbizalmunkat, és minden szempontból felkészít minket a előttünk álló fontos kihívásra. Bízom benne, hogy a kecskeméti szurkolók támogatásával sikerrel zárjuk a találkozókat.
A pénteki mérkőzés 17.30-kor, a vasárnapi összecsapás 16.00 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban. Mindkét találkozóra ingyenes a belépés, a pénteki meccset az M4 Sport élőben közvetíti.
A válogatott kerete:
Kapusok:
Alasztics Marcell (A'Studió Futsal Nyíregyháza)
Kinics Bálint (Újpest FC)
Mezőnyjátékosok:
Bencsik Roland (SG Kecskemét Futsal)
Büki Baltazár (Aramis SE)
Fekete Márk (SG Kecskemét Futsal)
Győri Balázs (DEAC)
Juhász Donát (SG Kecskemét Futsal)
Kajtár Mátyás (Sekcja Futsalu Wiara Lecha)
Nagy Imre (MVFC Berettyóújfalu)
Pál Patrik (Újpest FC)
Rafinha (A'Studió Futsal Nyíregyháza)
Rábl János (MVFC Berettyóújfalu)
Rutai Balázs (SG Kecskemét Futsal)
Suscsák Máté János (Újpest FC)
Szabó Lajos Mátyás (MVFC Berettyóújfalu)
Vatamaniuc-Bartha Dávid (A'Studió Futsal Nyíregyháza)