augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei foci

2 órája

"Az egygólos győzelem is három pontot ér"

Címkék#vármegyei foci#Csenger FC#Mátészalkai MTK

Küzdelmes mérkőzés Újfehértón, gólzápor Nyírmeggyesen, tovább robog a Mátészalka. Mutatjuk a vármegyei I. osztály szombati történéseit.

Öt mérkőzést játszottak a Nyír-Wetland vármegyei I. osztály 2. fordulójában, melynek során megőrizte veretlenségét a Csenger, a Mátészalka és a Nyírbátor is.

vármegyei
Nagy küzdelmet hozott a vármegyei élvonalban a Csenger és a Vásárosnamény találkozója
Fotó: Csenger FC

Nyír-Wetland vármegyei I. osztály: 2. forduló

Csenger–Vásárosnamény 2–1 (1–1)
Csenger, v.: Tóth.
Csenger: Szedlácsek – Szedlacsek, Osváth, Lyáh, Popovics, Nagy (Nyéki), Csorvási (Fejes), Ur (Tóth), Antal, Peterman, Mona (Gaál). Edző: Orosz Ferenc.
Vásárosnamény: Csordás – Géci, Gere (Hadadi), Lisboa, Szabó, Deskó, Chepak, Danó (Slobodianyk), Illés, Kopor, Orosz. Edző: Varga Gábor. 
Gól: Osváth, Popovics, illetve Deskó.

Orosz Ferenc, a Csenger edzője: – A  játékunk nyögvenyelősre sikeredett, nem koncentráltunk eléggé, emiatt nem tudtuk idő előtt lezárni a mérkőzést. Ellenben sokkal több helyzetet dolgoztunk ki ellenfelüknél, így megérdemelten győztünk. 
Varga Gábor, a Vásárosnamény edzője: – A tikkasztó hőségben jól kezdtünk, majd két gyermeteg hiba miatt elajándékoztunk három pontot. Rendet kell tenni a fejekben!

Újfehértó–Nyírbátor 0–1 (0–0)
Újfehértó, v.: Valu.
Újfehértó: Budaházi – Chrien, Somogyi (Garda), Angyal, Pallai B., Zámbó, Pallai G., Daróczi (Kállai), Benke (Tóth), Szabó, Toldi (Szilágyi). Edző: Kiss Tamás.
Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Bodó, Tóth Á. (Hunyadi), Gömze (Karácsony), Gönczör, Márton, Tóth E. (Boda), Budaházi (Lukács), Orosz, Ur. Játékos-edző: Erdei Zoltán. 
Gól: Tóth Sz.

Kiss Tamás, az Újfehértó edzője: – Igazságtalan ez a futball, mert úgy érzem, hogy egy nagyon jó csapat ellen nagyon jól kontrolláltuk a találkozót egészen a bekapott gólig. A második félidő elején több helyzetünk is volt, de az utolsó pici koncentráció és a jó döntések hiányoztak. A játékosaimat nem tudom elmarasztalni, mert mindent megtettek annak érdekében, hogy legalább egy pontot begyűjtsünk. Ez egy ilyen találkozó volt, most nem tudunk mást tenni, mint gratulálni a Nyírbátornak.
Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Egy nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Halványabb volt a játékunk, mint az előző meccsen. Mindkét csapatnak nagy esélye volt a győzelemre, de ez most nekünk sikerült. Nagyot küzdött a csapat.

Nyírmeggyes–Baktalórántháza 2–4 (0–0)
Nyírmeggyes, v.: Takács.
Nyírmeggyes: Ritli – Törő (Kujbus), Nagy Zs., Török, Ádám, Batizi Pócsi (Gere), Silimon, Mányi, Tóth, Nagy Z., Törtei. Egyesületi elnök: Nagy Zsolt.
Baktalórántháza: Szilágyi – Németh, Maleskovits M., Gyarmati, Jávor, Csatári (Pataki), Lakatos, Ferencz (Szabó), Tóth (Pataki), Maleskovits K., Huncsik (Kozma). Edző: Illés László. 
Gól: Batizi Pócsi, Silimon, illetve Kozma 2, Maleskovits K., Gyarmati. Kiállítva: Ritli (74.).

Nagy Zsolt, a Nyírmeggyes elnöke: – Nem nyilatkozott!
Illés László, a Baktalórántháza edzője: – Nagyjából azt kaptam a mérkőzéstől, amit vártam. A küzdelem dominált, a fordulópont a mérkőzésen az volt, amikor az ellenfél kapusának kiállításánál a megye legrutinosabb játékosa belőtte a szabadrúgást. Mentális erőnknek köszönhetjük, hogy nyertünk. 

Nagyecsed–Gergelyiugornya 1–0 (1–0)
Nagyecsed, v.: Kosztyu.
Nagyecsed: Nagy M. – Zámbó, Tilinger, Fejes (Sarkadi G.), Nagy N. (Boldizsár), Jónucz (Bulyáki), Orosz, Kovács, Hudák, Tangel (Jónás), Lakatos. – Edző: Piskóti Zsolt.
Gergelyiugornya: Vakarcs – Balogh (Sebestyén), Szász, Danku (Zán), Szabó, Barta, Rácz Zs. (Bátyi), Alapi, Aranyos (Rácz I.), Csonka, Lakatos. Játékos-edző: Balogh Tibor. 
Gól: Jónucz.

Piskóti Zsolt, a Nagyecsed edzője: – Az eredmény alapján egy nagyon szoros mérkőzésen vagyunk túl, de úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelten nyertünk. Gratulálok a fiúknak, mert mindent maximálisan végrehajtottak, csak a második gól hiányzott. A győzelmet a Bulyáki családnak ajánljuk és harmadik Achilleus barátom felépülésére.
Balogh Tibor, a Gergelyiugornya játékos-edzője: – Kaput eltaláló lövés nélkül nagyon nehéz akár egy pontot is szerezni. 

Mátészalka–Mándok 1–0 (0–0)
Mátészalka, v.: Kondor.
Mátészalka: Szilágyi – Sárosi, Molnár (Mező), Fenyőfalvi, Kovács (Hicsár), Jene (Milák), Bényei, Rubus, Bodó, Gyurján (Torkos), Farkas. Edző: Makszim Gábor.
Mándok: Végső – Matyi (Fejes), Koszta (Márton), Maroda, Csáki P., Veress (Csáki G.), Bokor, Spisák, Molnár, Jánvári, Cservenyák. Edző: Baksa Zoltán. 
Gól: Kovács.

Makszim Gábor, a Mátészalka edzője: – Egy jó és szervezett csapat ellen uraltuk a mérkőzést. A helyzetkihasználásunkon még mindig van mit javítani, de az egygólos győzelem is három pontot ér. A győzelmet Bényei Balázs, csapatkapitányunk kislányának születésére ajánlja a csapat!
Baksa Zoltán, a Mándok edzője: – Egy nagyon jó és szervezett csapat otthonában nem sikerült bravúrt elérni, de nem tudom a játékosaim elmarasztalni, mert mindent megtettek a siker érdekében. 

  • Vasárnap játsszák: Kótaj–Gyulaháza és Nagykálló–Tiszavasvári.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu