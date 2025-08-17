1 órája
"Az egygólos győzelem is három pontot ér"
Küzdelmes mérkőzés Újfehértón, gólzápor Nyírmeggyesen, tovább robog a Mátészalka. Mutatjuk a vármegyei I. osztály szombati történéseit.
Öt mérkőzést játszottak a Nyír-Wetland vármegyei I. osztály 2. fordulójában, melynek során megőrizte veretlenségét a Csenger, a Mátészalka és a Nyírbátor is.
Nyír-Wetland vármegyei I. osztály: 2. forduló
Csenger–Vásárosnamény 2–1 (1–1)
Csenger, v.: Tóth.
Csenger: Szedlácsek – Szedlacsek, Osváth, Lyáh, Popovics, Nagy (Nyéki), Csorvási (Fejes), Ur (Tóth), Antal, Peterman, Mona (Gaál). Edző: Orosz Ferenc.
Vásárosnamény: Csordás – Géci, Gere (Hadadi), Lisboa, Szabó, Deskó, Chepak, Danó (Slobodianyk), Illés, Kopor, Orosz. Edző: Varga Gábor.
Gól: Osváth, Popovics, illetve Deskó.
Orosz Ferenc, a Csenger edzője: – A játékunk nyögvenyelősre sikeredett, nem koncentráltunk eléggé, emiatt nem tudtuk idő előtt lezárni a mérkőzést. Ellenben sokkal több helyzetet dolgoztunk ki ellenfelüknél, így megérdemelten győztünk.
Varga Gábor, a Vásárosnamény edzője: – A tikkasztó hőségben jól kezdtünk, majd két gyermeteg hiba miatt elajándékoztunk három pontot. Rendet kell tenni a fejekben!
Újfehértó–Nyírbátor 0–1 (0–0)
Újfehértó, v.: Valu.
Újfehértó: Budaházi – Chrien, Somogyi (Garda), Angyal, Pallai B., Zámbó, Pallai G., Daróczi (Kállai), Benke (Tóth), Szabó, Toldi (Szilágyi). Edző: Kiss Tamás.
Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Bodó, Tóth Á. (Hunyadi), Gömze (Karácsony), Gönczör, Márton, Tóth E. (Boda), Budaházi (Lukács), Orosz, Ur. Játékos-edző: Erdei Zoltán.
Gól: Tóth Sz.
Kiss Tamás, az Újfehértó edzője: – Igazságtalan ez a futball, mert úgy érzem, hogy egy nagyon jó csapat ellen nagyon jól kontrolláltuk a találkozót egészen a bekapott gólig. A második félidő elején több helyzetünk is volt, de az utolsó pici koncentráció és a jó döntések hiányoztak. A játékosaimat nem tudom elmarasztalni, mert mindent megtettek annak érdekében, hogy legalább egy pontot begyűjtsünk. Ez egy ilyen találkozó volt, most nem tudunk mást tenni, mint gratulálni a Nyírbátornak.
Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Egy nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Halványabb volt a játékunk, mint az előző meccsen. Mindkét csapatnak nagy esélye volt a győzelemre, de ez most nekünk sikerült. Nagyot küzdött a csapat.
Nyírmeggyes–Baktalórántháza 2–4 (0–0)
Nyírmeggyes, v.: Takács.
Nyírmeggyes: Ritli – Törő (Kujbus), Nagy Zs., Török, Ádám, Batizi Pócsi (Gere), Silimon, Mányi, Tóth, Nagy Z., Törtei. Egyesületi elnök: Nagy Zsolt.
Baktalórántháza: Szilágyi – Németh, Maleskovits M., Gyarmati, Jávor, Csatári (Pataki), Lakatos, Ferencz (Szabó), Tóth (Pataki), Maleskovits K., Huncsik (Kozma). Edző: Illés László.
Gól: Batizi Pócsi, Silimon, illetve Kozma 2, Maleskovits K., Gyarmati. Kiállítva: Ritli (74.).
Nagy Zsolt, a Nyírmeggyes elnöke: – Nem nyilatkozott!
Illés László, a Baktalórántháza edzője: – Nagyjából azt kaptam a mérkőzéstől, amit vártam. A küzdelem dominált, a fordulópont a mérkőzésen az volt, amikor az ellenfél kapusának kiállításánál a megye legrutinosabb játékosa belőtte a szabadrúgást. Mentális erőnknek köszönhetjük, hogy nyertünk.
Nagyecsed–Gergelyiugornya 1–0 (1–0)
Nagyecsed, v.: Kosztyu.
Nagyecsed: Nagy M. – Zámbó, Tilinger, Fejes (Sarkadi G.), Nagy N. (Boldizsár), Jónucz (Bulyáki), Orosz, Kovács, Hudák, Tangel (Jónás), Lakatos. – Edző: Piskóti Zsolt.
Gergelyiugornya: Vakarcs – Balogh (Sebestyén), Szász, Danku (Zán), Szabó, Barta, Rácz Zs. (Bátyi), Alapi, Aranyos (Rácz I.), Csonka, Lakatos. Játékos-edző: Balogh Tibor.
Gól: Jónucz.
Piskóti Zsolt, a Nagyecsed edzője: – Az eredmény alapján egy nagyon szoros mérkőzésen vagyunk túl, de úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelten nyertünk. Gratulálok a fiúknak, mert mindent maximálisan végrehajtottak, csak a második gól hiányzott. A győzelmet a Bulyáki családnak ajánljuk és harmadik Achilleus barátom felépülésére.
Balogh Tibor, a Gergelyiugornya játékos-edzője: – Kaput eltaláló lövés nélkül nagyon nehéz akár egy pontot is szerezni.
Mátészalka–Mándok 1–0 (0–0)
Mátészalka, v.: Kondor.
Mátészalka: Szilágyi – Sárosi, Molnár (Mező), Fenyőfalvi, Kovács (Hicsár), Jene (Milák), Bényei, Rubus, Bodó, Gyurján (Torkos), Farkas. Edző: Makszim Gábor.
Mándok: Végső – Matyi (Fejes), Koszta (Márton), Maroda, Csáki P., Veress (Csáki G.), Bokor, Spisák, Molnár, Jánvári, Cservenyák. Edző: Baksa Zoltán.
Gól: Kovács.
Makszim Gábor, a Mátészalka edzője: – Egy jó és szervezett csapat ellen uraltuk a mérkőzést. A helyzetkihasználásunkon még mindig van mit javítani, de az egygólos győzelem is három pontot ér. A győzelmet Bényei Balázs, csapatkapitányunk kislányának születésére ajánlja a csapat!
Baksa Zoltán, a Mándok edzője: – Egy nagyon jó és szervezett csapat otthonában nem sikerült bravúrt elérni, de nem tudom a játékosaim elmarasztalni, mert mindent megtettek a siker érdekében.
- Vasárnap játsszák: Kótaj–Gyulaháza és Nagykálló–Tiszavasvári.
Drámai fordulat zárásként, lengyel győzelemmel ért véget a Nations’ Cup Hungary