"Az egygólos győzelem is három pontot ér"

Öt mérkőzést játszottak a Nyír-Wetland vármegyei I. osztály 2. fordulójában, melynek során megőrizte veretlenségét a Csenger, a Mátészalka és a Nyírbátor is.

Nagy küzdelmet hozott a vármegyei élvonalban a Csenger és a Vásárosnamény találkozója

Fotó: Csenger FC

Nyír-Wetland vármegyei I. osztály: 2. forduló

Csenger–Vásárosnamény 2–1 (1–1)

Csenger, v.: Tóth.

Csenger: Szedlácsek – Szedlacsek, Osváth, Lyáh, Popovics, Nagy (Nyéki), Csorvási (Fejes), Ur (Tóth), Antal, Peterman, Mona (Gaál). Edző: Orosz Ferenc.

Vásárosnamény: Csordás – Géci, Gere (Hadadi), Lisboa, Szabó, Deskó, Chepak, Danó (Slobodianyk), Illés, Kopor, Orosz. Edző: Varga Gábor.

Gól: Osváth, Popovics, illetve Deskó.

Orosz Ferenc, a Csenger edzője: – A játékunk nyögvenyelősre sikeredett, nem koncentráltunk eléggé, emiatt nem tudtuk idő előtt lezárni a mérkőzést. Ellenben sokkal több helyzetet dolgoztunk ki ellenfelüknél, így megérdemelten győztünk.

Varga Gábor, a Vásárosnamény edzője: – A tikkasztó hőségben jól kezdtünk, majd két gyermeteg hiba miatt elajándékoztunk három pontot. Rendet kell tenni a fejekben!

Újfehértó–Nyírbátor 0–1 (0–0)

Újfehértó, v.: Valu.

Újfehértó: Budaházi – Chrien, Somogyi (Garda), Angyal, Pallai B., Zámbó, Pallai G., Daróczi (Kállai), Benke (Tóth), Szabó, Toldi (Szilágyi). Edző: Kiss Tamás.

Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Bodó, Tóth Á. (Hunyadi), Gömze (Karácsony), Gönczör, Márton, Tóth E. (Boda), Budaházi (Lukács), Orosz, Ur. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Gól: Tóth Sz.

Kiss Tamás, az Újfehértó edzője: – Igazságtalan ez a futball, mert úgy érzem, hogy egy nagyon jó csapat ellen nagyon jól kontrolláltuk a találkozót egészen a bekapott gólig. A második félidő elején több helyzetünk is volt, de az utolsó pici koncentráció és a jó döntések hiányoztak. A játékosaimat nem tudom elmarasztalni, mert mindent megtettek annak érdekében, hogy legalább egy pontot begyűjtsünk. Ez egy ilyen találkozó volt, most nem tudunk mást tenni, mint gratulálni a Nyírbátornak.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Egy nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Halványabb volt a játékunk, mint az előző meccsen. Mindkét csapatnak nagy esélye volt a győzelemre, de ez most nekünk sikerült. Nagyot küzdött a csapat.