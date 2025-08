Indul a mandula, jön a nyitóforduló a megyei I. osztályban! Így várják az edzők a hétvégét

A Mándok is jelentősen átalakult, ám ahogyan sok más csapat a rutinra szavazott, ide elsősorban fiatal játékosok érkeztek. Egy huszáros hajrával végül a negyedik helyet szerezte meg Dancs Attila csapata, ezt azért látva a mezőnyt, nehéz lenne megismételni. Mindenesetre az első fordulóban mindenképp esélyes a csapat hazai környezetben a három pont megszerzésére, ellenfele ugyanis a tavaly papíron kieső, ám mégis bennmaradó Vásárosnamény lesz. A beregi városba is főként fiatalok érkeztek, biztosan időre lesz szükség, amire jó közösséget és csapatot gyúr az állományból Varga Gábor, az egylet új trénere.

Egyelőre a Gergelyiugornya is sötét folt a mezőnyben, hiszen kulcsjátékosok távoztak a gárdától, az érkezők nagy része pedig elsősorban alsóbb osztályban szerzett ezidáig tapasztalatokat. Arra azonban most is készülhetünk, hogy hazai pályán a gyakran 4-500 fős publikummal a háta mögött ebben az idényben is fel kell kötnie a gatyát valamennyi vendégcsapatnak. Persze könnyebb ellenfelet el tudtak volna képzelni a Tisza-parton, mint a Mátészalka, amely legalább olyan, de talán még erősebb kerettel vág neki a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztálynak, mint tette azt tavaly az NB III-ban. Ha nem is lesz könnyű dolga Makszim Gábor csapatának, céljaik eléréséhez már az első fordulóban fontos lenne a három pont megszerzése.

A másik újonc Gyulaháza is érdekes körülmények között búcsúzott a kupasorozattól, most a bajnokságban köszörülheti ki a csorbát Deák Béla legénysége. Vélhetően szoros csatát hoz a visszatérő együttes első mérkőzése, a másik oldalon ugyanis az erősségeit megtartó Nagykálló sorakozik. Homann Richárdék az egyik, ha nem legstabilabb középcsapatot alkották tavaly, vélhetően az újonc otthonából is ponttal, pontokkal távoznának.

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály, 1. forduló | Edzői várakozások Szombat (17.00):

Nyírbátor–Nyírmeggyes

Erdei Zoltán, a Nyírbátor edzője: Hazai pályán fogadjuk a Nyírmeggyest. Fontosnak tartjuk a jó rajtot, ennek szellemében fogunk pályára lépni. Úgy gondolom, hogy a felkészülésünk jól sikerült, de minden a játéktéren fog eldőlni.

Nagy Zsolt, a Nyírmeggyes elnöke: Szeretnénk jól kezdeni a szezont, de egy jó csapathoz látogatunk, így nagyon nehéz dolgunk lesz. Végig fegyelmezetten és a lehető legkevesebb hibával kell játszanunk és akkor talán ponttal, pontokkal térhetünk haza.

Szabó Zoltán, a Tiszavasvári edzője: Újonc csapatként a tavalyi év ezüstérmesét fogadjuk, akik ebben a kiírásban is hasonló eredményben reménykednek. Kimondva vagy kimondatlanul is tudjuk, hogy a bajnokesélyes látogat hozzánk, belecsapunk a közepébe.

Kiss Tamás, az Újfehértó edzője: Mi is mint mindenki, már várjuk a bajnoki rajtot. Sohasem könnyű idegenben kezdeni, pláne egy újonc csapatnál. Nagyon sok jót hallottam a Tiszavasváriról, és biztosra veszem, hogy egy nagyon nehéz találkozó vár ránk. Mi szeretnénk a saját játékunkat játszani és természetesen sikerrel venni az első fordulót!

Orosz Ferenc, a Csenger edzője: Mindenki várja már a rajtot, nem vagyunk ezzel máshogy mi sem. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, de hazai pályán nem lehet más a célunk, mint a három pont megszerzése.

Fiumei Viktor, az Ibrány edzője: Az első forduló mindig nagyon nehéz és fontos. Teljesen más már mint egy edzőmérkőzés. Az első igazi valós visszajelzés, hogy hol tart a csapat. Általában nem a szép és jó játékról szól, de valahol el kezdeni a bajnokságot. Nagyon bízom abban, hogy ez egy számunkra kedvező eredménnyel is párosul.

Dancs Attila, a Mándok szakmai vezetője: A nyári felkészülés során a csapat nagy változáson ment keresztül. Több meghatározó játékos távozott különböző okokból, de a vezetőségünk sem tétlenkedtek. Fiatal, tehetséges játékosokat sikerült csapatunkhoz csábítani, akik remélhetőleg mihamarabb tudnak alkalmazkodni az osztály elvárásaihoz, mivel van több olyan labdarúgónk, akiknek még nincs felnőtt tapasztalata. A munkát, amit elterveztünk azt jó körülmények között elvégeztük. Hétvégén rajtol a szezon, amit már minden játékos és vezető nagyon vár. Ellenfelünknél is nagy változások voltak, de nem téveszt meg minket és minden idegszálunkkal azon leszünk, hogy sikerrel vegyük az első, majd a soron következő megmérettetéseket. Kíváncsian várom mire leszünk képesek.

Varga Gábor a Vásárosnamény edzője: Hétvégén Mándokra látogatunk, mely jelentős erőt képvisel évek óta a megyei labdarúgás élvonalában. Nem lesz könnyű a feladatunk, de ha a múlt heti mérkőzés szellemiségében utazunk el, akkor képesek leszünk egy jó eredmény elérésére. Ezúton is szeretnék sok sikert kívánni a következő szezonra minden sporttársnak!

Gergelyiugornya–Mátészalka

Balogh Tibor, a Gergelyiugornya edzője: Jelentős változások történtek nyáron a keretünkben. Rutinos, meghatározó játékosok távoztak, helyükre fiatal, tehetséges futballisták érkeztek. A felkészülési mérkőzések azért megmutatták, hogy korántsem vagyunk még kész, mint csapat. De mivel a fiúk vevők a munkára és ha továbbra is ilyen alázatosan készülnek, valamint a csapatszintű védekezésünk is összeáll, idén is érhetünk el szép eredményeket. Ami a hétvégét illeti, rögtön a bajnokság egyik favoritját, a Mátészalkát fogadjuk. Nem akarok álszerény lenni, az idei szezont is szeretnénk meglepetéssel kezdeni.

Makszim Gábor, a Mátészalka edzője: Jó hangulatban várjuk a bajnoki rajtot. A felkészülés során végig fókuszáltan dolgoztunk, minden felkészülési mérkőzésünket megnyertük, és a kupában is sikerrel vettük az első akadályt, ami bizakodásra ad okot. A játékosok hozzáállásával és munkamoráljával maximálisan elégedett vagyok. Célunk, hogy győzelemmel kezdjük a bajnokságot. Tiszteljük az első fordulóbeli ellenfelünket, és felkészültünk rájuk, de hiszünk magunkban és a játékunkban. Szeretnénk megmutatni a szurkolóinknak, hogy érdemes minket támogatni. Bízom benne, hogy sokan kilátogatnak a mérkőzésre, és közösen kezdjük meg egy sikeres szezon felépítését!

Deák Béla, a Gyulaháza edzője: Túl vagyunk az első idei tétmérkőzésünkön, ami sajnos nem úgy alakult ahogy terveztük. Hétvégén egy nagyon rutinos játékosokat felvonultató, évek óta stabil középcsapatként szereplő Nagykálló látogat hozzánk. Ha már megadatott, hogy hazai pályán kezdhetünk, természetesen a győzelem igényével fogunk pályára lépni. Nem ígérkezik könnyű feladatnak mert az ellenfelünk BL tapasztalattal is rendelkezik. Sérültjeink és eltiltottjaink is lesznek, de becsületesen felkészültünk és várjuk a vasárnapot.

Homann Richárd, a Nagykálló edzője: Szeretnénk jól kezdeni a bajnokságot, ami úgy gondolom nem lesz egyszerű Gyulaházán, de mindent megfogunk tenni, hogy pontosan utazzunk haza!

A nyilatkozatok forrása: szabolcsfocihirek.hu