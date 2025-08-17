Kiütéssel nyert a Nagykálló, idegenben győzött a Gyulaháza (fotókkal)

A szombati öt találkozó után vasárnap két mérkőzést bonyolítottak le a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 2025/2026-os idényének 2. fordulójában, a Kótaj a Gyulaháza csapatát, a Nagykálló pedig a Tiszavasvárit fogadta. Mutatjuk az eredményeket és az edzői reakciókat.

Az újonc Gyulaháza (fehér) már a második fordulóban megszerezte első győzelmét a Vármegyei I. osztályban

Fotó: Sipeki Péter