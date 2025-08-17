augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei foci

1 órája

Kiütéssel nyert a Nagykálló, idegenben győzött a Gyulaháza (fotókkal)

Címkék#Nagykálló#vármegyei foci#megye I#Tiszavasvári#labdarúgás

A kiállítás megpecsételte a Tiszavasvári sorsát. Vasárnap két mérkőzést rendeztek a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban.

Kerecsen József

A szombati öt találkozó után vasárnap két mérkőzést bonyolítottak le a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 2025/2026-os idényének 2. fordulójában, a Kótaj a Gyulaháza csapatát, a Nagykálló pedig a Tiszavasvárit fogadta. Mutatjuk az eredményeket és az edzői reakciókat.

Gyulaháza Vármegyei I. osztály
Az újonc Gyulaháza (fehér) már a második fordulóban megszerezte első győzelmét a Vármegyei I. osztályban
Fotó: Sipeki Péter

Labdarúgás: Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 2. forduló

  • Kótaj–Gyulaháza 0–1 (0–1)
    Kótaj, v.: Rizán.
    Kótaj: Reszler – Kovács, Nagy, Papp, Haller, Forgó, Sallai, Magyar, Korsoveczki, Lakóczi, Kárpátfalvi. Edző: Seregi Mihály.
    Gyulaháza: Kasza – Bunkóczi, Mohl, Dolhai, Kozma Zs., Kozma M., Csépke, Farkas, Fodor, Galambos, Novák. Edző: Deák Béla. 
    Gól: Kozma M.
    Seregi Mihály: – Az első félidőben nem használtuk ki a helyzeteinket, ezt a vendégcsapat kihasználva vezetést szerzett. A második játékrészben hiába támadtunk, meddő mezőfölényben játszottunk, nem sikerült egyenlíteni. Megyünk tovább, gratulálok a Gyulaházának, további sok sikert nekik!
    Deák Béla: – Nem ez volt a legszebb mérkőzés az elmúlt évünkből, de mindenképpen az egyik legfontosabb. Kapott gól nélkül, egy nagyon taktikus, szervezett, koncentrált játékkal sikerült elvinnünk a három pontot Kótajból. A pálya talaja és mérete nem tette lehetővé folyamatos játék kialakulását, rengeteg párharc jellemezte a találkozót, amelyben a fiatal játékosaim remekül helyt álltak és egy góllal mindenféleképpen jobbak voltunk az ellenfélnél. Gratulálok a csapatomnak és további sok sikert kívánok a Kótajnak!
  • Nagykálló–Tiszavasvári 6–1 (2–0)
    Nagykálló, v.: Major.
    Nagykálló: Csikós – Erdei, Marozsán, Ramos, Homann, Oláh (Kovács), Sipos, Mészáros, Nagy (Puluczkai), Sidibe (Bencs), Baráz (Simon). Edző: Homann Richárd.
    Tiszavasvári: Mászlai – Czifra Á., Tolnai, Szőnyi (Karalyos), Bolega, Zsoldos, Makra, Balogh (Miterkó), Czifra L. (Vadász), Bakos (Pente), Szolyka (Bíró). Edző: Szabó Zoltán. 
    Gól: Oláh, Tolnai (öngól), Mészáros, Ramos, Sipos 2, illetve Miterkó. Kiállítva: Bolega (50.).
    Homann Richárd: – Sajnálom a kapott gólt, de összességében egy rossz szavam sem lehet a fiúkra. Gratulálok a csapatomnak!
    Szabó Zoltán: – Elképesztően rutinos csapat ellen maradtunk alul, a kiállítás megpecsételte sorsunkat. Gratulálok a hazai csapatnak! Hajrá Vasvári!

 

Kótaj vs. Gyulaháza

Fotók: Sipeki Péter

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu