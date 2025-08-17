Vármegyei foci
Kiütéssel nyert a Nagykálló, idegenben győzött a Gyulaháza (fotókkal)
A kiállítás megpecsételte a Tiszavasvári sorsát. Vasárnap két mérkőzést rendeztek a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban.
A szombati öt találkozó után vasárnap két mérkőzést bonyolítottak le a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 2025/2026-os idényének 2. fordulójában, a Kótaj a Gyulaháza csapatát, a Nagykálló pedig a Tiszavasvárit fogadta. Mutatjuk az eredményeket és az edzői reakciókat.
Labdarúgás: Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 2. forduló
- Kótaj–Gyulaháza 0–1 (0–1)
Kótaj, v.: Rizán.
Kótaj: Reszler – Kovács, Nagy, Papp, Haller, Forgó, Sallai, Magyar, Korsoveczki, Lakóczi, Kárpátfalvi. Edző: Seregi Mihály.
Gyulaháza: Kasza – Bunkóczi, Mohl, Dolhai, Kozma Zs., Kozma M., Csépke, Farkas, Fodor, Galambos, Novák. Edző: Deák Béla.
Gól: Kozma M.
Seregi Mihály: – Az első félidőben nem használtuk ki a helyzeteinket, ezt a vendégcsapat kihasználva vezetést szerzett. A második játékrészben hiába támadtunk, meddő mezőfölényben játszottunk, nem sikerült egyenlíteni. Megyünk tovább, gratulálok a Gyulaházának, további sok sikert nekik!
Deák Béla: – Nem ez volt a legszebb mérkőzés az elmúlt évünkből, de mindenképpen az egyik legfontosabb. Kapott gól nélkül, egy nagyon taktikus, szervezett, koncentrált játékkal sikerült elvinnünk a három pontot Kótajból. A pálya talaja és mérete nem tette lehetővé folyamatos játék kialakulását, rengeteg párharc jellemezte a találkozót, amelyben a fiatal játékosaim remekül helyt álltak és egy góllal mindenféleképpen jobbak voltunk az ellenfélnél. Gratulálok a csapatomnak és további sok sikert kívánok a Kótajnak!
- Nagykálló–Tiszavasvári 6–1 (2–0)
Nagykálló, v.: Major.
Nagykálló: Csikós – Erdei, Marozsán, Ramos, Homann, Oláh (Kovács), Sipos, Mészáros, Nagy (Puluczkai), Sidibe (Bencs), Baráz (Simon). Edző: Homann Richárd.
Tiszavasvári: Mászlai – Czifra Á., Tolnai, Szőnyi (Karalyos), Bolega, Zsoldos, Makra, Balogh (Miterkó), Czifra L. (Vadász), Bakos (Pente), Szolyka (Bíró). Edző: Szabó Zoltán.
Gól: Oláh, Tolnai (öngól), Mészáros, Ramos, Sipos 2, illetve Miterkó. Kiállítva: Bolega (50.).
Homann Richárd: – Sajnálom a kapott gólt, de összességében egy rossz szavam sem lehet a fiúkra. Gratulálok a csapatomnak!
Szabó Zoltán: – Elképesztően rutinos csapat ellen maradtunk alul, a kiállítás megpecsételte sorsunkat. Gratulálok a hazai csapatnak! Hajrá Vasvári!
Kótaj vs. GyulaházaFotók: Sipeki Péter
