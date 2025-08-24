augusztus 24., vasárnap

Vármegyei foci

2 órája

Elintézte az Ibrány a Gyulaházát

Címkék#Labdarúgás - Megyei I. osztály#Ibrány#megye I#labdarúgás

A hazai pályán híresen erős Gergelyiugornya ezúttal is bizonyított. A Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály vasárnapi eredményei.

Kerecsen József

A szombati három mérkőzés után vasárnap kettő mérkőzést bonyolítottak a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 3. fordulójában. Mutatjuk az eredményeket és az edzői reakciókat.

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály
A Gergelyiugornya megszerezte első győzelmét a vármegyei I. osztály új idényében
Fotó: Illusztráció / KM-archív - Sipeki Péter

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 3. forduló

  • Gergelyiugornya–Nyírmeggyes 3–1 (0–0)
    Gergelyiugornya, v.: Valu.
    Gergelyiugornya: Vakarcs – Balogh, Szász, Danku (Szokolai), Szabó, Barta, Aranyos, Rácz, Alapi, Csonka, Lakatos. Játékos-edző: Balogh Tibor.
    Nyírmeggyes: Varga – Törő, Tóth, Nagy Zs., Török (Gere), Ádám (Major), Silimon, Batizi Pócsi, Mányi, Nagy Z., Törtei (Kujbus). Egyesületi elnök: Nagy Zsolt. 
    Gól: Szabó 2, Barta, illetve Török (11-esből).
    Balogh Tibor: – Az első félidőben mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei. A másodikban, ha némi szerencsével is, de sikerült magunk javára fordítani a mérkőzést. A győzelmet Balogh ,,Kenyér’’ István születésnapjára ajánlja a csapat.
    Nagy Zsolt: nem nyilatkozott.
  • Gyulaháza–Ibrány 0–3 (0–1)
    Gyulaháza, v.: Tóth.
    Gyulaháza: Bunkóczi – Mohl, Dolhai, Kozma Zs. (Tóth), Kozma M., Simon, Csépke (Ivánkó), Farkas (Iski), Fodor (Domokos), Kasza, Galambos. Edző: Deák Béla.
    Ibrány: Tóth – Horváth, Tótszegi (Virág), Nagy, Barta, Csáki, Lakatos, Gergely, Ács (Kiss), Szokol, Katona (Novák). Edző: Fiumei Viktor. 
    Gól: Tótszegi, Ács, Nagy.
    Deák Béla: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, már a meccs elején egy szöglet után megszerezte a vezetést az Ibrány. Kockáztattunk, mentünk előre, azt gondolom, hogy még az egyenlítés is benne volt a levegőben. Az ellenfél minőségét igazolja, hogy két hibánkat is könyörtelenül kihasználták és lezárták a mérkőzést. Nem volt ekkora különbség a két csapat között, fiatal csapatomnak jó tanulópénz volt ez mérkőzés. Dolgozunk tovább keményen és megpróbálunk a következő mérkőzésen idegenben javítani, ami nem ígérkezik könnyű feladatnak. Gratulálok az Ibránynak!
    Fiumei Viktor: – Jól kezdtük a mérkőzést, már a harmadik percben vezetést szereztünk. Lett volna lehetőségünk az első félidőben tovább növelni előnyünket, de ez akkor még nem sikerült. Egyébként egy rendkívül jó iramú első félidőt láthattak a szurkolók. A második félidőben már berúgtuk a helyzeteinket, illetve további gólokat szerezhettünk volna, de csak helyzetekig jutottunk egy rendkívül szimpatikus, fiatal csapat otthonában.

 

 

 

