Csonka fordulón izgalmas meccsek a vármegyei I. osztályban

Azon kedvező helyzetben van a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály, hogy három csapata (Újfehértó, Mátészalka, Vásárosnamény) is érdekelt a MOL Magyar Kupa főtáblájának 2. fordulójában. Az érintettekről is "megemlékezünk" hamarosan, elsőként azonban jöjjenek a bajnokság soron következő mérkőzései. Szombaton a 3. forduló keretein belül három találkozót rendeznek, de ugyanekkor bonyolítják az első hétvégéről elhalasztott Baktalórántháza–Nagyecsed párharcot is. Vasárnap aztán két pályán gurul még a laszti.

A piros mezes Kótaj első győzelmére hajt a Vármegyei I. osztály aktuális idényében

Fotó: Sipeki Péter

Elsőként foglalkozzunk a pótolandó mérkőzéssel: mind a Baktalórántháza, mind pedig a Nagyecsed győzelemmel kezdte a bajnokságot a második játéknapon. Illés Lászlóék igazi bravúrt hajtottak végre a Nyírmeggyes 4–2-es legyőzésével, úgy tűnik, a több helyen megváltoztatott keret rutinosabb lett a második idényre. Az ecsediek hazai pályán egy góllal nyertek a legutóbbi hétvégén, a keret egyértelműen alkalmas az első ötbe kerüléshez, ehhez idegenben is pontokat kell szerezniük.

Két eddig hibátlan csapat találkozója lesz Nyírbátorban, ahová a Nagykálló látogat. A két gárda hosszútávú céljai talán nem ugyanazok, de Homann Richárd egylete egész biztosan nem adja könnyen magát senki ellen ebben a szezonban sem. A vendégeknek lenne is miért visszavágniuk, hiszen tavasszal 5–1-re nyertek a bátori pályán Erdei Zoltánék.

Az újonc Tiszavasvári mellől ezidáig elpártolt a szerencse. Az Újfehértó elleni vereségen persze nincs is mit szégyellni, a második játéknapon viszont kicsit saját magának ásta a gödröt Szabó Zoltán legénysége, aminek következménye egy 6–1-es fiaskó volt. Ezúttal a még csak egy találkozón túl lévő, ám azt a szintén újonc Gyulaháza ellen elveszítő Kótaj látogat hozzájuk, Seregi Mihály együttese számára nehezen magyarázható lenne egy újabb "első bálozótól" elszenvedett vereség.

Pikánsnak ígérkezik a Csenger–Mándok összecsapás. A hazaiak a tavalyi bronzérmes Ibrány legyőzésével kezdtek, majd hozták a kötelezőt a Vásárosnamény ellen. A Mándok a naményiakon gyakorlatilag átgázolt, aztán nagyon szoros meccsen kapott ki Mátészalkán, szinte biztos, hogy egyoldalú meccset ezúttal sem látnak a nézők.