Vármegyei I. osztály
2 órája
A hosszabbításban nyert a Nyírbátor, hét gól Nagykállóban
Az Ibrány hozta a kötelezőt hazai pályán. Három mérkőzést rendeztek vasárnap a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban.
A szombati négy találkozó után vasárnap további mérkőzéseket rendeztek a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 4. fordulójában. Mutatjuk az eredményeket és az edzői reakciókat.
Labdarúgás: Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 4. forduló
- Ibrány–Tiszavasvári 3–1 (2–0)
Ibrány, v.: Tóth.
Ibrány: Sira – Horváth, Lukács (Virág), Nagy, Barta (Tóthszegi), Csáki (Novák), Lakatos, Gergely (Kiss), Ács (Boros), Szokol, Katona. Edző: Fiumei Viktor.
Tiszavasvári: Nagy – Czifra Á., Tolnai (Karalyos), Szőnyi, Bolega, Makra (Balogh), Czifra L. (Bakos), Bóz, Szolyka (Vadász), Zsoldos, Miterkó. Edző: Szabó Zoltán.
Gól: Nagy 2, Katona, illetve Miterkó.
Fiumei Viktor: – Sikerült érvényre juttatni a papírformát sok helyzetet kidolgozva egy rendkívül fiatal és kulturáltan futballozó csapat ellen.
Szabó Zoltán: – Hatalmasat küzdött a csapatom, de sajnos ez ennyire volt elég. Korrekt játékvezetés mellett a jobb csapat nyert. Gratulálok az Ibránynak, további sok sikert nekik! Hajrá Vasvári!
- Kótaj–Nyírbátor 0–1 (0–0)
Kótaj, v.: Kondor.
Kótaj: Reszler – Czimer, Nagy, Papp, Haller (Nöbrega), Forgó (Újvári), Sallai, Magyar (Dencs), , Korsoveczki (Kató), Lakóczi (Jobbágy), Kárpátfalvi. Edző: Seregi Mihály.
Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Bodó, Tóth Á. (Ferenczi), Gömze, Gönczör, Lukács (Hunyadi), Márton, Orosz, Boda (Tóth E.), Ur. Játékos-edző: Erdei Zoltán.
Gól: Tóth Sz.
Seregi Mihály: – A mérkőzés játékképe alapján nem érdemeltünk vereséget. Megpróbáltunk mindent, de a 90+3. percben mattolt az ellenfelünk. Gratulálok nekik, további sok sikert a Nyírbátornak!
Erdei Zoltán: – Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés elé nézünk, ez be is igazolódott, de egy mérkőzés addig tart, amíg a játékvezető le nem fújja. Örülök annak, hogy a végjátékban tudtunk győzni. Gratulálok a csapatnak és további sok sikert a Kótajnak!
- Nagykálló–Baktalórántháza 5–2 (3–0)
Nagykálló, v.: Gálfi.
Nagykálló: Csikós – Erdei, Marozsán, Ramos, Homann, Oláh (Simon), Sipos (Marinka), Mészáros, Nagy (Kovács), Sidibe (Bencs), Baráz (Puluczkai). Edző: Homann Richárd.
Baktalórántháza: Szilágyi – Németh, Maleskovits M., Gyarmati (Pataki G.), Pataki (Szabó), Jávor, Csatári, Lakatos, Kozma (Tóth), Maleskovits K., Huncsik. Edző: Illés László.
Gól: Baráz, Mészáros, Nagy, Oláh, Kovács, illetve Kozma, Jávor. Kiállítva: Maleskovits M. (28.).
Homann Richárd: – Helyzet itt, helyzet ott, de a fordulópontokból mi jöttünk ki jobban. Úgy gondolom, hogy győzelmünk megérdemelt. Gratulálok a fiúknak, sok sikert a Baktának!
Illés László: – Úgy látszik, hogy a hétközi mentális felkészítés nem sikerült. Nagyon hamar három gólos, illetve emberhátrányba kerültünk, aztán elkezdtünk focizni. Nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, tíz emberrel sokkal jobban játszottunk, mint tizeneggyel, de a tanulságot le kell belőle vonni és folytatni tovább. Gratulálok a Nagykállónak, amire készültünk, azzal megvertek bennünket.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre