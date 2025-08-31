augusztus 31., vasárnap

Vármegyei I. osztály

1 órája

A hosszabbításban nyert a Nyírbátor, hét gól Nagykállóban

Címkék#vármegyei foci#megye I#labdarúgás

Az Ibrány hozta a kötelezőt hazai pályán. Három mérkőzést rendeztek vasárnap a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban.

Kerecsen József

A szombati négy találkozó után vasárnap további mérkőzéseket rendeztek a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 4. fordulójában. Mutatjuk az eredményeket és az edzői reakciókat.

A Nagykálló harmadik győzelmét aratta a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban.
Nagykállói öröm a lefújás után: Homann Richárd együttese a 2. helyen áll négy fordulót követően a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban
Fotó: Nagykállói VSE

 

Labdarúgás: Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 4. forduló

  • Ibrány–Tiszavasvári 3–1 (2–0)
    Ibrány, v.: Tóth.
    Ibrány: Sira – Horváth, Lukács (Virág), Nagy, Barta (Tóthszegi), Csáki (Novák), Lakatos, Gergely (Kiss), Ács (Boros), Szokol, Katona. Edző: Fiumei Viktor.
    Tiszavasvári: Nagy – Czifra Á., Tolnai (Karalyos), Szőnyi, Bolega, Makra (Balogh), Czifra L. (Bakos), Bóz, Szolyka (Vadász), Zsoldos, Miterkó. Edző: Szabó Zoltán. 
    Gól: Nagy 2, Katona, illetve Miterkó.
    Fiumei Viktor: – Sikerült érvényre juttatni a papírformát sok helyzetet kidolgozva egy rendkívül fiatal és kulturáltan futballozó csapat ellen.
    Szabó Zoltán: – Hatalmasat küzdött a csapatom, de sajnos ez ennyire volt elég. Korrekt játékvezetés mellett a jobb csapat nyert. Gratulálok az Ibránynak, további sok sikert nekik! Hajrá Vasvári!
  • Kótaj–Nyírbátor 0–1 (0–0)
    Kótaj, v.: Kondor.
    Kótaj: Reszler – Czimer, Nagy, Papp, Haller (Nöbrega), Forgó (Újvári), Sallai, Magyar (Dencs), , Korsoveczki (Kató), Lakóczi (Jobbágy), Kárpátfalvi. Edző: Seregi Mihály.
    Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Bodó, Tóth Á. (Ferenczi), Gömze, Gönczör, Lukács (Hunyadi), Márton, Orosz, Boda (Tóth E.), Ur. Játékos-edző: Erdei Zoltán. 
    Gól: Tóth Sz.
    Seregi Mihály: – A mérkőzés játékképe alapján nem érdemeltünk vereséget. Megpróbáltunk mindent, de a 90+3. percben mattolt az ellenfelünk. Gratulálok nekik, további sok sikert a Nyírbátornak!
    Erdei Zoltán: – Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés elé nézünk, ez be is igazolódott, de egy mérkőzés addig tart, amíg a játékvezető le nem fújja. Örülök annak, hogy a végjátékban tudtunk győzni. Gratulálok a csapatnak és további sok sikert a Kótajnak!
  • Nagykálló–Baktalórántháza 5–2 (3–0)
    Nagykálló, v.: Gálfi.
    Nagykálló: Csikós – Erdei, Marozsán, Ramos, Homann, Oláh (Simon), Sipos (Marinka), Mészáros, Nagy (Kovács), Sidibe (Bencs), Baráz (Puluczkai). Edző: Homann Richárd.
    Baktalórántháza: Szilágyi – Németh, Maleskovits M., Gyarmati (Pataki G.), Pataki (Szabó), Jávor, Csatári, Lakatos, Kozma (Tóth), Maleskovits K., Huncsik. Edző: Illés László. 
    Gól: Baráz, Mészáros, Nagy, Oláh, Kovács, illetve Kozma, Jávor. Kiállítva: Maleskovits M. (28.).
    Homann Richárd: – Helyzet itt, helyzet ott, de a fordulópontokból mi jöttünk ki jobban. Úgy gondolom, hogy győzelmünk megérdemelt. Gratulálok a fiúknak, sok sikert a Baktának!
    Illés László: – Úgy látszik, hogy a hétközi mentális felkészítés nem sikerült. Nagyon hamar három gólos, illetve emberhátrányba kerültünk, aztán elkezdtünk focizni. Nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, tíz emberrel sokkal jobban játszottunk, mint tizeneggyel, de a tanulságot le kell belőle vonni és folytatni tovább. Gratulálok a Nagykállónak, amire készültünk, azzal megvertek bennünket.

 

 

