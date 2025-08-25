augusztus 25., hétfő

Vármegyei foci

57 perce

Kiütéssel kezdett a Nyírbogát, Leveleken kapott ki a Nyírvasvári (fotókkal)

Címkék#vármegyei foci#Rakamaz#Szakoly#Apagy#megye II#Nyírbogát#labdarúgás

A Szakoly a hajrában egyenlített Apagyon. A Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában valamennyi mérkőzést vasárnap rendeztek.

Kerecsen József

A hétvégén elrajtoltak a Vármegyei II. osztály csoportjai is, melyek közül az 1. számúban valamennyi mérkőzést vasárnap bonyolítottak. A szabadnapos a Balkány a gárdája volt. Mutatjuk a mérkőzések végeredményeit, jegyzőkönyveit.

vármegyei II Levelek Nyírvasvári
Vármegyei II. osztály 1. számú csoport: A látottakkal ellentétben a Levelek nem hasalt el a Nyírvasvári ellen
Fotó: Bozsó Katalin

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 1. forduló

  • Nyírbogát–Tiszalök 7–1 (3–0)
    Nyírbogát, v.: Nagy.
    Nyírbogát: Pécsi, – Budai (Pataki I.), Gebri, Sárközi, Hamza (Petruska), Fodor, Kornutyak, Pataki E. (Gyulai), Zámbori (File), Csekk, Nógrádi (Horváth). Edző: Marincsák Viktor. 
    Tiszalök: Jónás, – Fábián R. (Lakatos), Fábián A., Tóth, Banga, Kiss, Puncsák, Kóti, Bognár, Lakatos M., Lakatos Gy. Edző: Bognár Attila.
    Gól: Budai 3, , Hamza, Csekk, Fodor (11-esből), Pataki I., ill. Kiss.
  • Levelek–Nyírvasvári 1–0 (1–0)
    Levelek, v.: Makszim.
    Levelek: Bodnár, – Fekete (Páter), Bálint (Szarka), Molnár (Tolnai), Sztankula, Király, Horváth, Nagy, Fábri (Bakk), Papp (Juhász), Hatházi. Játékos-edző: ifj. Majláth Sándor.
    Nyírvasvári: Szegedi, – Serbán (Polacsek), Takács (Tóth), Molnár, Sőre, Csiszár (Farka), Nagy (Pető), Scheibli, Jónás, Ricsei, Kiss. Edző: Paulik János.
    Gól: Nagy.

Levelek - Nyírvasvári, vármegyei 2.

Fotók: Bozsó Katalin
  • Apagy–Szakoly 1–1 (1–0)
    Apagy, v.: Gergely.
    Apagy: Kanócz, – Phrakonkham (Sándor), Bagoly, Budai (Lipcsei), Árpási, Marics ., Molnár (Bagoly), Hajdu (Bőgős), Marics G., Sitku, Rubóczki (Németh). Játékos-edző: Németh Attila.
    Szakoly: Kerekes, – Soós, Lőrincz, Selymes (Bodai), Csatári, Balogh, Bodnár, Borsy (Kovács), Lukács, Vasas, Czerula. Játékos-edző: Kovács Ádám.
    Gól: Marics G., ill. Kovács.
  • Érpatak–Kállósemjéni Herkules 2–4 (2–2)
    Érpatak, v.: Maleskovits.
    Érpatak: Slachta, – Hajcsák (Hugyecz), Nagy, Balogh (Bakos), Daróczi, Nyiri, Katona, Mikó (Kovács), Seres, Kriston, Tóth. Játékos-edző: Seres Konrád.
    Herkules: Pekk, – Bacskai, Demeter, Balogh, Pintye S. (Pintye A.), Dócs, Borsi (Hajdu), Páll, Marozsán (Jávor), Horváth, Nistor E. Edző: Herczku József.
    Gól: Kriston 2, ill. Balogh 2, Marozsán, Hajdu.
  • Rakamaz–Biri 5–2 (1–1)
    Rakamaz, v.: Kosztyu.
    Rakamaz: Simkó, – Lupsa, Balogh (Pásztor), Kántor, Galambosi K., Cseh (Villás), Galambosi G., Gál, Parádi (Galambos), Galambosi P. (Bodnár), Ludas. Edző: Venczel Imre.
    Biri: Szabolcsi, – Kiss, Rácz, Szlávik, Fabu, Tábori, Nagy T., Nagy M., Fegyuk, Ménfői (Makács), Csucsi (Huri). Edző: Dankó Zsolt.
    Gól: Cseh 2, Galambosi G. 2, Gál, ill. Kiss, Nagy T.

 

 

