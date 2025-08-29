Vármegyei foci
54 perce
Folytatódik a megye II., íme a hétvége programja a három csoportban
Hétvégén a 2. fordulót rendezik a Vármegyei II. osztály 1., 2. és 3. számú csoportjában. Mutatjuk a párosításokat.
Vármegyei II. osztály 1. számú csoport:
2. forduló, kezdés: 16.00.
Szombat:
- Tiszalök–Apagy
- Szakoly–Érpatak
- Kállósemjéni Herkules FC–Balkány
Vasárnap:
- Biri–Levelek
- Nyírvasvári–Nyírbogát
Szabadnapos: Rakamaz.
Vármegyei II. osztály 2. számú csoport:
2. forduló, kezdés: 16.00.
Szombat:
- Filo SE–Aranyosapáti
Vasárnap:
- Újdombrád–Jéke
- Nagyhalász–Fényeslitke
- Záhony–Nyírkarász
- Ajak–Tuzsér
Szabadnapos: Vaja.
Vármegyei II. osztály 3. számú csoport:
2. forduló, kezdés: 16.00.
Szombat:
- Vámosoroszi–Szatmárcseke
- Tisztaberek–Sonkád
Vasárnap:
- Nagydobos–Kisar
- Őr–Nyírcsaholy
- Kocsord–Ópályi
- Milota–Fehérgyarmat
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre