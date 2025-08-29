augusztus 29., péntek

Vármegyei foci

1 órája

Folytatódik a megye II., íme a hétvége programja a három csoportban

Kerecsen József

Hétvégén a 2. fordulót rendezik a Vármegyei II. osztály 1., 2. és 3. számú csoportjában. Mutatjuk a párosításokat.

A Vármegyei II. osztály hétvégi mérkőzései.
A 2. fordulóval folytatódnak a Vármegyei II. osztály csoportjai
Fotó: Sipeki Péter

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport:

2. forduló, kezdés: 16.00.
Szombat:

  • Tiszalök–Apagy
  • Szakoly–Érpatak
  • Kállósemjéni Herkules FC–Balkány

Vasárnap:

  • Biri–Levelek
  • Nyírvasvári–Nyírbogát

Szabadnapos: Rakamaz.

Vármegyei II. osztály 2. számú csoport: 

2. forduló, kezdés: 16.00.
Szombat:

  • Filo SE–Aranyosapáti

Vasárnap:

  • Újdombrád–Jéke
  • Nagyhalász–Fényeslitke
  • Záhony–Nyírkarász
  • Ajak–Tuzsér

Szabadnapos: Vaja.

Vármegyei II. osztály 3. számú csoport:

2. forduló, kezdés: 16.00.
Szombat:

  • Vámosoroszi–Szatmárcseke
  • Tisztaberek–Sonkád

Vasárnap:

  • Nagydobos–Kisar
  • Őr–Nyírcsaholy
  • Kocsord–Ópályi
  • Milota–Fehérgyarmat

 

 

