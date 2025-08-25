Egy laza kilencessel kezdett a Vámosoroszi

Ópályi–Milota 3–0-nál félbeszakadt

Ópályi, v.: Tóth L. Ópályi: Bélteki – Bársony, Bégány, Varjasi, Szatkószki, Kondor, Máté, Rácz D., Szilágyi, Rácz P., Bartha A. Edző: Bartha Miklós. Milota: Makár – Algács E., Algács M., Algács A., Rétfalvi, Német, Sztároszta. Edző: Siket László. Gól: Bartha A., Rácz, Szatlószki.

Nyírcsaholy–Kocsord 0–0

Nyírcsaholy, v.: Balogh A. Nyírcsaholy: Gáspár – Fetter, Ilku, Botos, Mező, Petrohai, Marozsán (Turi), Ötvös, Balogh Sz., Ruha, Jóni. Edző: Tóth Zoltán. Kocsord: Papp – Pályi, Balogh R., Horváth, Gergely, Virág, Kiss, Farkas (Gál), Suta, Bozsányi, Balogh I. Elnök: Disznós Gusztáv.

Fehérgyarmat–Nagydobos 0–4 (0–2)

Fehérgyarmat, v.: Kocsis. Fehérgyarmat: Munkácsi – Barna, Bartha, Varga Z. (Juhász), Rostás (Lomaga), Dókus (Vincze), Tóth, Stef, Kinczel, Papp (Kovács). Edző: Lucian Dascal. Nagydobos: Pindzsula – Mos, Paragh M., Malinetescu, Zakor J. (Molnár), Bancsi, Fleisz (Parag K.), Zakor G. (Varga M.), Baráth, Drabik (Fodor). Edző: Körmös Miklós. Gól: Fleisz, Paragh M., Fodor, Zakor J.

Sonkád–Őr 9–1 (4–0)

Sonkád, v.: Király. Sonkád: Gergorics (Kondor), – Horváth, Mándi Z., Farkas D., Makuka (Sankó), Farkas T. (Tóth), Lakatos, Lukács (Jencsik), Mándi Zs., Németh, Mercz (Téfel). Edző: Homoki Endre. Őr: Kéninger, – Jenei B., Pethő, Márton, Rézműves, Tisza, Jenei Zs., Szabó L., Benkő, Lapos (Szabó J.), Szabó A. Játékos-edző: Szabó Attila. Gól: Németh 3, Farkas D. 3, Farkas, Téfel, Sankó, ill. Szabó J.

Szatmárcseke–Tisztaberek 1–5 (1–1)

Szatmárcseke, v.: Dobos. Szatmárcseke: Nagy M., – Varga, Kóczé, Sztáraszta, Bozsányi (Danó), Kóczé, Nagy K. (Császár T.), Cigus, Császár P. (Molnár), Horváth (Ombodi), Pásztor. Edző: Hadadi Ferenc. Tisztaberek: Makay, – Nagy Cs., Molnár Róbert, Mándi, Molnár Roland (Csatári), Balogh (Kosztya), Nagy M., Bencze (Fási), Kósa (Garda), Algács, Lukács (Jadallah). Játékos-edző: Garda Endre. Gól: Császár, ill. Mándi 2, Kósa, Nagy M., Algács.

Kisar–Vámosoroszi 1–9 (1–0)

Kisar, v: Rácz. Kisar: Szabó, – Farkas, Andrási, Lakatos R., Lakatos F., Zun, Almási (Lakatos I.), Nadimov, Gaál, Aranyos, Tatár. Edző: Siti Ferenc. Vámosoroszi: Kánya, – Somogyi R. (Bihari), Imre Zs., Kövesligeti L., Riskó, Róka, Szabó, Dávid, Szalai (Váraljai), Kövesligeti M. (Somogyi N.), Imre M. (Szabó). Játékos-edző: Imre Zs. Gól: Andrási, ill. Kövesligeti L. 5, Imre M., Riskó, Dávid, Somogyi N.