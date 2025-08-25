Nem bírt a Záhony az Ajakkal – mutatjuk a megye kettő 3. számú csoportjának hétvégi eredményeit

Labdarúgás: vármegyei II. osztály, 2 számú csoport, 1 forduló

Tuzsér–Vaja 1–0 (1–0)

Tuzsér, v.: Horváth R. Tuzsér: Révész B. –Sajtos (Gombkötő S.), Osztolykán, Balogh T., Orgován, Balogh G. (Koszta), Iván, Setét (Péter), Tóth (Poszpelv), Jónás. Edző: Szabó István. Vaja: Pilik – Nagy, Mikó (Tóth), Virág, Bencze, Simák, Papp, Bencze, Ilyés, Mozga (Berki). Edző: Molnár István. Gól: Balogh G.

Záhony–Ajak 2–2 (1–0)

Záhony, v.: Sarkadi. Záhony: Mucsicska – Barkaszi, Varga, Zán, Barna (Rusznák), Ponczók, Fábián, Győri ( Sajtos N.), Molnár, Gombkötő Z., id. Gombköző Z. II. Edző: id. Gombkötő Zoltán. Ajak: Szakszon – Téna, Jenei, Illés, Miskolczi G. (Varga), Lakatos (Homoki), Soós, Csuka, Harakály (Iski), Bakó (Hódos), Horváth. Edző: Szőlősi Lóránd. Gól: Gombkötő Z. 2 (egyiket 11-esből)., illetve Lakatos, Illés.

Aranyosapáti–Nyírkarász 1–2 (1–2)

Aranyosapáti, v.: Kósa. Aranyosapáti: Révész – Dobod, Szőke (Treszkai), Bartha, Baráth (Boda), Bedő, Kazsuk, Németh, Kantár (Varga), Orosz (Tári), Rakóczi (Koi) Edző: Böszörményi József.

Nyírkarász: Bandor F. – Király, Lesku (Farkas), Dudás, Tóth M., Kasza, Kovács, Tóth T., Jónás (Roskó), Koós (Molnár), Veres (Liptai). Edző: Éles István. Gól: Baráth (11-esből), illetve Tóth M. 2.

Fényeslitke–Filo SE 3–1 (3–1)

Fényeslitke, v.: Takács A. Fényeslitke: Rohács – Czap, Demeter, Juhász, Nagy (Lupcsa), Fodor, Kovács D., Kovács J. (Lakatos), Miczák, Nagy B., Kazár. Edző: Nagy Zoltán. Filo SE: Ferencz – Nagy P., Majoros, Záhonyi, Nemes, Szabó, Opre (Szabovcsik), Krutilla (Ember), Asztalos, Czipa (Oláh), Bárdos (Szabó Z.). Edző: Balogh Zoltán. Gól: Nagy Z., Czap, Kovács D., illetve Majoros.

Jéke–Nagyhalász 2–0 (0–0)

Jéke, v.: Ésik I. Jéke: Barna – Halász, Iván I. A., Jónás II., Mona, Huszti (Algács), Kovács (Volkán), Setét, Balogh (Varga), Horváth, Iván II. A. Edző: Volkán Roland. Nagyhalász: Krizsanovszki – Hengsperger (Kernács), Kormány (Olcsvári), Czirbik, Kató, Mészáros, (Együd), Balogh (Petrikovits), Korsoveczki, Oláh (Nagy), Iván O., Illés. Edző: id. Kató István. Gól: Balogh, Iván I. A.