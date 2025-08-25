„Ez a megye kettes futball szégyene” – a szabolcsi faluban 8 percig tartott a meccs, mutatjuk, miért

Hétvégén a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban már a harmadik fordulót rendezték. A második vonalban viszont csak a múlt szombaton indult útjára a labda, a három csoportban összese harmincnégy csapat küzd meg a végső helyezésekét. Nem minden pályán ért véget azonban a nyitó forduló mérkőzése, Ópályiban alig tíz perc alatt véget is ért, a játékvezető 3–0-ás hazai vezetésnél félbeszakította a játékot.

A vármegyei II osztályú Ópályi-Milota mérkőzés idő előtt véget ért fotó: Bozsó Katalin

Nem kérdés, hogy a hazai csapat volt az esélyesebb, hiszen a vármegyei másodosztály előző kiírásba Bartha Miklós gárdája az ötödik helyen zárt, míg a vendég Milota mindössze két pontot gyűjtve az utolsó helyen végzett. Az erőviszonyok röpke két hónap alatt nem változtak, az Ópályi volt a három pont várományosa. Azt azonban senki nem gondolta, hogy ezt percek alatt be is zsebelik. A gólok sorát Bartha Attila nyitotta a harmadik minutumban, rá két perccel Rácz Patrik is betalált, újabb három perc elteltével Szatlószki Tibor is eredményes volt. Nem csoda, hogy ilyen könnyen ment a gólgyártás, hiszen a vendégek, mindössze hét játékossal álltak ki a mérkőzésre. Ráadásul egy sérülést követően tovább fogyatkoztak, így a játékvezető a szabályok értelmében félbeszakította a mérkőzést.

A vármegyei foci szégyene

– Ez a megye kettes futball szégyene. Mindenki várta, hogy végre kezdődjön a bajnokság, aztán az ellenfél nem tud kiállni. Már a meccs előtt látszott, hogy problémák lehetnek, mi már melegítettünk, ők meg csak nem akartak összejönni

– fakadt ki Bartha Miklós, az Ópályi edzője, aki az is elmondta, hogy a Milota labdarúgóinak a sportorvosi engedélyeivel voltak problémák, ezért álltak ki létszámhiányosan. Az edző úgy tudja, hogy négy milotai játékosnak csak papír alapon volt meg az engedélye, azokat viszont otthon hagyták.

– Szomorú eset ez, szerettük volna becsületes küzdelemben kilencven perc alatt megszerezni a győzelmet. Csalódás ez a nézőknek is, akik megvásárolták a jegyet, de hoppon maradtak. Egyre fogynak a csapatok a bajnokságban, tizenegy mérkőzés vár ránk ősszel, abból már egy így el is ment, november elején vége az egésznek, aztán négy hónapot várhatunk a folytatásra. Vicc az egész, nem lehet így csapatot építeni. Hogy várhatom el így a játékosaimtól, hogy komolyan vegyék a focit?