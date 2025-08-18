Sorsoltak a vármegyei kupában, íme a párosítások

Ahogyan az már évek óta hagyomány, a Vármegyei Kupa aktuális szezonja egyben selejtezője is a következő idény országos kupaviadalának. Az elmúlt közel egy évtized alapján azonban kijelenthető, évadról évadra egyre nagyobb presztízst jelent a sorozat az induló csapatok számára, mint az ismert, a döntőt már hosszú-hosszú ideje a kisvárdai Várkerti Stadionban rendezik, azt megelőzően pedig Nyíregyházán a régi Városi Stadion lelátói előtt játszhatnak a finálé résztvevői. Az előző három idény győztesével, a Tarpával az NB III-as tagság kivívásnak köszönhetően már senkinek nem kell megmérkőznie, de igazi nagyágyúk ebben az idényben is szép számmal vannak.

A fekete mezes Újfehértó a vármegyei II. osztályban érdekelt Tisztaberek otthonában kezdi meg a Vármegyei Kupa idei kiírását

Fotó: Sipeki Péter-archív

Hétfő délelőtt a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Igazgatóság irodájában rendezték meg a Vármegyei Kupa 2025/2026-os kiírásának sorsolását, már ami az 1. fordulót illeti. A sorozatra 29 csapat nevezett, melyek közül az előző idény eredményei alapján hármat kiemeltek a szervezők, ez alapján a Csenger, a Gyulaháza és a Vásárosnamény játék nélkül ott van a 2. fordulóban.

– Eredetileg augusztus utolsó szerdáján bonyolítottuk volna az első fordulót, végül egy héttel csúsztattuk a kezdést. Ennek egyetlen oka van, hogy az országos Magyar Kupában még több csapatunk is érdekelt és nem szerettük volna, hogy ezek a gárdák szerda-szombat, szerda-szombat ritmusban játszanak zsinórban – mondta el még a sorsolást megelőzően Kvaka Árpád, vármegyei igazgató, így az első kör mérkőzéseit szeptember 3-án szerdán, 16 órától rendezik.

Idén vármegyei I., II., és III. osztályú csapatok is voltak a nevezettek között. Amennyiben azonos osztályú együtteseket sorsoltak össze, úgy az először kihúzott gárda élvezi a hazai pálya előnyét, döntetlen esetén pedig tizenegyespárbaj dönt a továbbjutásról. Ha nem megegyező osztályú alakulatok kerültek össze, úgy az alacsonyabb osztályú fél lép pályára otthoni környezetben, ha pedig nincs döntés 90 perc után, úgy az alacsonyabb osztályú egylet a folytathatja a küzdelmeket.