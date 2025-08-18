augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

25°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Sorsoltak a vármegyei kupában, íme a párosítások

Címkék#Kvaka Árpád#Csenger#Vármegyei Kupa#MLSZ Magyar Labdarúgó Szövetség#megye II#Tarpa#megye I#MLSZ#MOL Magyar Kupa#labdarúgás

Idén összesen 29 csapat nevezett, három együttes azonban kiemeltként már biztos továbbjutott, így 13 mérkőzést rendeznek. A Vármegyei Kupa 2025/2026-os idényének első fordulóját szeptember 3-án bonyolítják.

Kerecsen József

Ahogyan az már évek óta hagyomány, a Vármegyei Kupa aktuális szezonja egyben selejtezője is a következő idény országos kupaviadalának. Az elmúlt közel egy évtized alapján azonban kijelenthető, évadról évadra egyre nagyobb presztízst jelent a sorozat az induló csapatok számára, mint az ismert, a döntőt már hosszú-hosszú ideje a kisvárdai Várkerti Stadionban rendezik, azt megelőzően pedig Nyíregyházán a régi Városi Stadion lelátói előtt játszhatnak a finálé résztvevői. Az előző három idény győztesével, a Tarpával az NB III-as tagság kivívásnak köszönhetően már senkinek nem kell megmérkőznie, de igazi nagyágyúk ebben az idényben is szép számmal vannak.

Vármegyei Kupa Újfehértó
A fekete mezes Újfehértó a vármegyei II. osztályban érdekelt Tisztaberek otthonában kezdi meg a Vármegyei Kupa idei kiírását
Fotó: Sipeki Péter-archív

Hétfő délelőtt a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Igazgatóság irodájában rendezték meg a Vármegyei Kupa 2025/2026-os kiírásának sorsolását, már ami az 1. fordulót illeti. A sorozatra 29 csapat nevezett, melyek közül az előző idény eredményei alapján hármat kiemeltek a szervezők, ez alapján a Csenger, a Gyulaháza és a Vásárosnamény játék nélkül ott van a 2. fordulóban. 

– Eredetileg augusztus utolsó szerdáján bonyolítottuk volna az első fordulót, végül egy héttel csúsztattuk a kezdést. Ennek egyetlen oka van, hogy az országos Magyar Kupában még több csapatunk is érdekelt és nem szerettük volna, hogy ezek a gárdák szerda-szombat, szerda-szombat ritmusban játszanak zsinórban – mondta el még a sorsolást megelőzően Kvaka Árpád, vármegyei igazgató, így az első kör mérkőzéseit szeptember 3-án szerdán, 16 órától rendezik.

Idén vármegyei I., II., és III. osztályú csapatok is voltak a nevezettek között. Amennyiben azonos osztályú együtteseket sorsoltak össze, úgy az először kihúzott gárda élvezi a hazai pálya előnyét, döntetlen esetén pedig tizenegyespárbaj dönt a továbbjutásról. Ha nem megegyező osztályú alakulatok kerültek össze, úgy az alacsonyabb osztályú fél lép pályára otthoni környezetben, ha pedig nincs döntés 90 perc után, úgy az alacsonyabb osztályú egylet a folytathatja a küzdelmeket. 

Vármegyei Kupa 2025/2026, 1. forduló:

  • Rakamaz (vármegyei II.)–Újdombrád (vármegyei II.)
  • Biri (vármegyei II.)–Sonkád (vármegyei II.)
  • Filo SE (vármegyei II.)–Mátészalka (vármegyei I.)
  • Nagydobos (vármegyei II.)–Balkány (vármegyei II.)
  • Kállósemjéni Herkules SE (vármegyei II.)–Érpatak (vármegyei II.)
  • Fényeslitke (vármegyei II.)–Ópályi (vármegyei II.)
  • Nyírmada (vármegyei III.)–Ibrány (vármegyei I.)
  • Nyírvasvári (vármegyei II.)–Jéke (vármegyei II.)
  • Szakoly (vármegyei II.)–Nyírbátor (vármegyei I.)
  • Rozsály (vármegyei III.)–Nagyecsed (vármegyei I.)
  • Szatmárcseke (vármegyei II.)–Baktalórántháza (vármegyei I.)
  • Tisztaberek (vármegyei II.)–Újfehértó (vármegyei I.)
  • Túristvándi (vármegyei III.)–Nyírmeggyes (vármegyei I.)
Vármegyei Kupa
A párosítások
Fotó: a szerző

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu