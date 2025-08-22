36 perce
Egy helyen a vármegyei 2. osztály 1. számú csoportjának idei összes mérkőzése
A megye kettesek is elkezdik. Összeszedtük olvasóinknak a vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának őszi programját.
A Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban hétvégén már a 3. fordulót rendezik. Ennek pontos őszi menetrendjét kedden tettük közzé, amelyet ide kattintva tudnak megnézni. Hétvégén a vármegyei II. osztályban is útjára indul a labda, az 1. számú csoportban öt mérkőzéssel vasárnap veszi kezdetét a pontvadászat. Mutatjuk a csoport teljes őszi menetrendjét.
Vármegyei II. osztály, 1. számú csoport: íme a teljes őszi program
- 1. forduló, kezdés: 17
2025. 08. 24.
Érpatak–Kállósemjéni Herkules FC
Apagy–Szakoly
Nyírbogát–Tiszalök
Levelek–Nyírvasvári
Rakamaz–Biri
- 2. forduló, kezdés: 16
2025. 08. 30.
Tiszalök–Apagy
Szakoly–Érpatak
Kállósemjéni Herkules FC–Balkány
2025. 08. 31.
Biri–Levelek
Nyírvasvári–Nyírbogát
- 3. forduló, kezdés: 16
2025. 09. 07.
Balkány–Szakoly
Érpatak–Tiszalök
Apagy–Nyírvasvári
Nyírbogát–Biri
- 4. forduló, kezdés: 16
2025. 09. 13.
Tiszalök–Balkány
Szakoly– Kállósemjéni Herkules FC
2025. 09. 14.
Rakamaz–Nyírbogát
Biri–Apagy
Nyírvasvári–Érpatak
- 5. forduló, kezdés: 15
2025. 09. 20.
Kállósemjéni Herkules FC–Tiszalök
2025. 09. 21.
Balkány–Nyírvasvári
Érpatak–Biri
Apagy–Rakamaz
Nyírbogát–Levelek
- 6. forduló, kezdés: 15
2025. 09. 27.
Tiszalök–Szakoly
2025. 09. 28.
Levelek–Apagy
Rakamaz–Érpatak
Biri–Balkány
Nyírvasvári–Kállósemjéni Herkules FC
- 7. forduló, kezdés: 15
2025. 10. 04.
Szakoly–Nyírvasvári
Kállósemjéni Herkules FC–Biri
2025. 10. 05.
Balkány–Rakamaz
Érpatak–Levelek
Apagy–Nyírbogát
- 8. forduló, kezdés: 14
2025. 10. 12.
Nyírbogát–Érpatak
Levelek–Balkány
Rakamaz–Kállósemjéni Herkules FC
Biri–Szakoly
Nyírvasvári–Tiszalök
- 9. forduló, kezdés: 14
2025. 10. 19.
Balkány–Nyírbogát
Érpatak–Apagy
Tiszalök–Biri
Szakoly–Rakamaz
Kállósemjéni Herkules FC–Levelek
- 10. forduló, kezdés: 13
2025. 10. 26.
Apagy–Balkány
Nyírbogát–Kállósemjéni Herkules FC
Levelek–Szakoly
Rakamaz–Tiszalök
Biri–Nyírvasvári
- 11. forduló, kezdés: 13
2025, 11. 01.
Tiszalök–Levelek
Szakoly–Nyírbogát
Kállósemjéni Herkules FC–Apagy
2025. 11. 02.
Balkány–Érpatak
Nyírvasvári–Rakamaz