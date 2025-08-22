augusztus 22., péntek

Vármegyei labdarúgás

36 perce

Egy helyen a vármegyei 2. osztály 1. számú csoportjának idei összes mérkőzése

Címkék#vármegyei labdarúgás#megye II#labdarúgás

A megye kettesek is elkezdik. Összeszedtük olvasóinknak a vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának őszi programját.

Egy helyen a vármegyei 2. osztály 1. számú csoportjának idei összes mérkőzése

A Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban hétvégén már a 3. fordulót rendezik. Ennek pontos őszi menetrendjét kedden tettük közzé, amelyet ide kattintva tudnak megnézni. Hétvégén a vármegyei II. osztályban is útjára indul a labda, az 1. számú csoportban öt mérkőzéssel vasárnap veszi kezdetét a pontvadászat. Mutatjuk a csoport teljes őszi menetrendjét.

vármegyei
A vármegyei I. osztály 1. számú csoportjának nyitófordulójában a Szakoly Apagyon lép pályára fotó: Km-archív/Bozsó Katalin

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Vármegyei II. osztály, 1. számú csoport: íme a teljes őszi program

Labdarúgás: vármegyei II osztály, 1 számú csoport, őszi menetrend

  • 1. forduló, kezdés: 17

2025. 08. 24.

Érpatak–Kállósemjéni Herkules FC

Apagy–Szakoly

Nyírbogát–Tiszalök

Levelek–Nyírvasvári

Rakamaz–Biri

  • 2. forduló, kezdés: 16

2025. 08. 30.

Tiszalök–Apagy

Szakoly–Érpatak

Kállósemjéni Herkules FC–Balkány

2025. 08. 31.

Biri–Levelek

Nyírvasvári–Nyírbogát

  • 3. forduló, kezdés: 16

2025. 09. 07.

Balkány–Szakoly

Érpatak–Tiszalök

Apagy–Nyírvasvári

Nyírbogát–Biri

  • 4. forduló, kezdés: 16

2025. 09. 13.

Tiszalök–Balkány

Szakoly– Kállósemjéni Herkules FC

2025. 09. 14.

Rakamaz–Nyírbogát

Biri–Apagy

Nyírvasvári–Érpatak

  • 5. forduló, kezdés: 15

2025. 09. 20.

Kállósemjéni Herkules FC–Tiszalök

2025. 09. 21.

Balkány–Nyírvasvári

Érpatak–Biri

Apagy–Rakamaz

Nyírbogát–Levelek

  • 6. forduló, kezdés: 15

2025. 09. 27.

Tiszalök–Szakoly

2025. 09. 28.

Levelek–Apagy

Rakamaz–Érpatak

Biri–Balkány

Nyírvasvári–Kállósemjéni Herkules FC

  • 7. forduló, kezdés: 15

2025. 10. 04.

Szakoly–Nyírvasvári

Kállósemjéni Herkules FC–Biri

2025. 10. 05.

Balkány–Rakamaz

Érpatak–Levelek

Apagy–Nyírbogát

  • 8. forduló, kezdés: 14

2025. 10. 12.

Nyírbogát–Érpatak

Levelek–Balkány

Rakamaz–Kállósemjéni Herkules FC

Biri–Szakoly

Nyírvasvári–Tiszalök

  • 9. forduló, kezdés: 14

2025. 10. 19.

Balkány–Nyírbogát

Érpatak–Apagy

Tiszalök–Biri

Szakoly–Rakamaz

Kállósemjéni Herkules FC–Levelek

  • 10. forduló, kezdés: 13

2025. 10. 26.

Apagy–Balkány

Nyírbogát–Kállósemjéni Herkules FC

Levelek–Szakoly

Rakamaz–Tiszalök

Biri–Nyírvasvári

  • 11. forduló, kezdés: 13

2025, 11. 01.

Tiszalök–Levelek

Szakoly–Nyírbogát

Kállósemjéni Herkules FC–Apagy

2025. 11. 02.

Balkány–Érpatak

Nyírvasvári–Rakamaz

 

 

