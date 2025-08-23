augusztus 23., szombat

Vármegyei labdarúgás

2 órája

Egy helyen a vármegyei 2. osztály 2. számú csoportjának idei összes mérkőzése

A megye kettesek is elkezdik. Összeszedtük olvasóinknak a vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának őszi programját.

Szon.hu

A Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban hétvégén már a 3. fordulót rendezik. Ennek pontos őszi menetrendjét kedden tettük közzé, amelyet ide kattintva tudnak megnézni. Hétvégén a vármegyei II. osztályban is útjára indul a labda, az 2. számú csoportban egy mérkőzéssel szombaton veszi kezdetét a pontvadászat. Mutatjuk a csoport teljes őszi menetrendjét.

vármegyei
A vármegyei I. osztály 2. számú csoportjának nyitófordulójában a fehér mezes Tuzsér a Vaját fogadja fotó: KM-archív/Sipeki Péter

Vármegyei II. osztály, 1. számú csoport: íme a teljes őszi program

Labdarúgás: vármegyei II osztály, 2 számú csoport, őszi menetrend

  • 1. forduló, kezdés: 17

2025. 08. 23.

Tuzsér–Vaja

2025. 08. 24.

Záhony–Ajak

Aranyosapáti–Nyírkarász

Fényeslitke–Filo SE

Jéke–Nagyhalász

  • 2. forduló, kezdés: 16

2025. 08. 30.

Filo SE–Aranyosapáti

2025. 08. 31.

Újdombrád–Jéke

Nagyhalász–Fényeslitke

Záhony–Nyírkarász

Ajak–Tuzsér

  • 3. forduló, kezdés: 16

2025. 09. 07.

Záhony–Filo SE

Aranyosapáti–Nagyhalász

Fényeslitke–Újdombrád

Jéke–Vaja

Ajak–Nyírkarász

  • 4. forduló, kezdés: 16

2025. 10. 13.

Tuzsér–Jéke

Filo SE–Nyírkarász

2025. 09. 14.

Vaja–Fényeslitke

Újdombrád–Aranyosapáti

Nagyhalász–Záhony

  • 5. forduló, kezdés: 15

2025. 09. 21.

Záhony–Újdombrád

Aranyosapáti–Vaja

Fényeslitke–Tuzsér

Nagyhalász–Nyírkarász

Ajak–Filo SE

  • 6. forduló, kezdés: 15

2025. 09. 27.

Tuzsér–Aranyosapáti

2025. 09. 28.

Jéke–Ajak

Vaja–Záhony

Újdombrád–Nyírkarász

Nagyhalász–Filo SE

  • 7. forduló, kezdés: 15

2025. 10. 04.

Filo SE–Újdombrád

2025. 10. 05.

Záhony–Tuzsér

Fényeslitke–Jéke

Vaja–Nyírkarász

Ajak–Nagyhalász

  • 8. forduló, kezdés: 14

2025. 10. 11.

Tuzsér–Nyírkarász

2025. 10. 12.

Fényeslitke–Ajak

Jéke–Aranyosapáti

Vaja–Filo SE

Újdombrád–Nagyhalász

  • 9. forduló, kezdés: 14

2025. 10. 19.

Záhony–Jéke

Aranyosapáti–Fényeslitke

Nagyhalász–Vaja

Filo SE–Tuzsér

Ajak–Újdombrád

  • 10. forduló, kezdés: 13

2025. 10. 25.

Tuzsér–Nagyhalász

2025. 10. 26.

Aranyosapáti–Ajak

Fényeslitke–Záhony

Jéke–Nyírkarász

Vaja–Újdombrád

  • 11. forduló, kezdés: 13

2025. 11. 01.

Filo SE–Jéke

2025. 11. 02.

Záhony–Aranyosapáti

Újdombrád–Tuzsér

Fényeslitke–Nyírkarász

Ajak–Vaja

 

