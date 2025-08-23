Egy helyen a vármegyei 2. osztály 2. számú csoportjának idei összes mérkőzése

A Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban hétvégén már a 3. fordulót rendezik. Ennek pontos őszi menetrendjét kedden tettük közzé, amelyet ide kattintva tudnak megnézni. Hétvégén a vármegyei II. osztályban is útjára indul a labda, az 2. számú csoportban egy mérkőzéssel szombaton veszi kezdetét a pontvadászat. Mutatjuk a csoport teljes őszi menetrendjét.

A vármegyei I. osztály 2. számú csoportjának nyitófordulójában a fehér mezes Tuzsér a Vaját fogadja fotó: KM-archív/Sipeki Péter

