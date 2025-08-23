1 órája
Egy helyen a vármegyei 2. osztály 2. számú csoportjának idei összes mérkőzése
A megye kettesek is elkezdik. Összeszedtük olvasóinknak a vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának őszi programját.
A Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban hétvégén már a 3. fordulót rendezik. Ennek pontos őszi menetrendjét kedden tettük közzé, amelyet ide kattintva tudnak megnézni. Hétvégén a vármegyei II. osztályban is útjára indul a labda, az 2. számú csoportban egy mérkőzéssel szombaton veszi kezdetét a pontvadászat. Mutatjuk a csoport teljes őszi menetrendjét.
Labdarúgás: vármegyei II osztály, 2 számú csoport, őszi menetrend
- 1. forduló, kezdés: 17
2025. 08. 23.
Tuzsér–Vaja
2025. 08. 24.
Záhony–Ajak
Aranyosapáti–Nyírkarász
Fényeslitke–Filo SE
Jéke–Nagyhalász
- 2. forduló, kezdés: 16
2025. 08. 30.
Filo SE–Aranyosapáti
2025. 08. 31.
Újdombrád–Jéke
Nagyhalász–Fényeslitke
Záhony–Nyírkarász
Ajak–Tuzsér
- 3. forduló, kezdés: 16
2025. 09. 07.
Záhony–Filo SE
Aranyosapáti–Nagyhalász
Fényeslitke–Újdombrád
Jéke–Vaja
Ajak–Nyírkarász
- 4. forduló, kezdés: 16
2025. 10. 13.
Tuzsér–Jéke
Filo SE–Nyírkarász
2025. 09. 14.
Vaja–Fényeslitke
Újdombrád–Aranyosapáti
Nagyhalász–Záhony
- 5. forduló, kezdés: 15
2025. 09. 21.
Záhony–Újdombrád
Aranyosapáti–Vaja
Fényeslitke–Tuzsér
Nagyhalász–Nyírkarász
Ajak–Filo SE
- 6. forduló, kezdés: 15
2025. 09. 27.
Tuzsér–Aranyosapáti
2025. 09. 28.
Jéke–Ajak
Vaja–Záhony
Újdombrád–Nyírkarász
Nagyhalász–Filo SE
- 7. forduló, kezdés: 15
2025. 10. 04.
Filo SE–Újdombrád
2025. 10. 05.
Záhony–Tuzsér
Fényeslitke–Jéke
Vaja–Nyírkarász
Ajak–Nagyhalász
- 8. forduló, kezdés: 14
2025. 10. 11.
Tuzsér–Nyírkarász
2025. 10. 12.
Fényeslitke–Ajak
Jéke–Aranyosapáti
Vaja–Filo SE
Újdombrád–Nagyhalász
- 9. forduló, kezdés: 14
2025. 10. 19.
Záhony–Jéke
Aranyosapáti–Fényeslitke
Nagyhalász–Vaja
Filo SE–Tuzsér
Ajak–Újdombrád
- 10. forduló, kezdés: 13
2025. 10. 25.
Tuzsér–Nagyhalász
2025. 10. 26.
Aranyosapáti–Ajak
Fényeslitke–Záhony
Jéke–Nyírkarász
Vaja–Újdombrád
- 11. forduló, kezdés: 13
2025. 11. 01.
Filo SE–Jéke
2025. 11. 02.
Záhony–Aranyosapáti
Újdombrád–Tuzsér
Fényeslitke–Nyírkarász
Ajak–Vaja
