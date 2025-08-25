2 órája
Egy helyen a vármegyei II. osztály 3. csoportjának idei összes mérkőzése
A megye kettesek is elkezdték. Összeszedtük olvasóinknak a vármegyei II. osztály 3. számú csoportjának őszi programját.
A Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban hétvégén már a 3. fordulót rendezték. Ennek pontos őszi menetrendjét kedden tettük közzé, amelyet ide kattintva nézhetik meg. Hétvégén a vármegyei II. osztályban is útjára indult a labda, a 3. számú csoportban szombaton és vasárnap is egyaránt három mérkőzést rendeztek. Mutatjuk a csoport teljes őszi menetrendjét.
Vármegyei II. osztály, 3. számú csoport: íme a teljes őszi program
Labdarúgás: vármegyei II osztály, 3 számú csoport, őszi menetrend
- 1. forduló, kezdés: 17
2025. 08. 23.
Sonkád–Őr 9–1
Szatmárcseke–Tisztaberek 1–5
Kisar–Vámosoroszi 1–9
2025. 08. 24.
Ópályi–Milota félbeszakadt
Nyírcsaholy–Kocsord 0–0
Fehérgyarmat–Nagydobos 0–4
- 2. forduló, kezdés: 16
2025. 08. 30.
Vámosoroszi–Szatmárcseke
Tisztaberek–Sonkád
2025. 08. 31.
Nagydobos–Kisar
Őr–Nyírcsaholy
Kocsord–Ópályi
Milota–Fehérgyarmat
- 3. forduló, kezdés: 16
2025. 09. 06.
Sonkád–Vámosoroszi
Szatmárcseke–Nagydobos
Kisar–Fehérgyarmat
2025. 09. 07.
Ópályi–Őt
Nyírcsaholy–Tisztaberek
Milota–Kocsord
- 4. forduló, kezdés: 16
2025. 09. 13.
Kisar–Milota
Vámosoroszi–Nyírcsaholy
Tisztaberek–Ópályi
2025. 09. 14.
Fehérgyarmat–Szatmárcseke
Nagydobos–Sonkád
Őr–Kocsord
- 5. forduló, kezdés: 15
2025. 09. 20.
Sonkád–Fehérgyarmat
Szatmárcseke–Kisar
2025. 09. 21.
Ópályi–Vámosoroszi
Nyírcsaholy–Nagydobos
Kocsord–Tisztaberek
Milota–Őr
- 6. forduló, kezdés: 15
2025. 09. 27.
Szatmárcseke–Milota
Kisar–Sonkád
Vámosoroszi–Kocsord
Tisztaberek–Őr
2025. 09. 28.
Fehérgyarmat–Nyírcsaholy
Nagydobos–Ópályi
- 7. forduló, kezdés: 15
2025. 10. 04.
Sonkád–Szatmárcseke
2025. 10. 05.
Ópályi–Fehérgyarmat
Nyírcsaholy–Kisar
Őr–Vámosoroszi
Kocsord–Nagydobos
Milota–Tisztaberek
- 8. forduló, kezdés: 14
2025. 10. 11.
Sonkád–Milota
Szatmárcseke–Nyírcsaholy
Kisar–Ópályi
Vámosoroszi–Tisztaberek
2025. 10. 12.
Fehérgyarmat–Kocsord
Nagydobos–Őr
- 9. forduló, kezdés: 14
2025. 10. 19.
Ópályi–Szatmárcseke
Nyírcsaholy–Sonkád
Tisztaberek–Nagydobos
Őr–Fehérgyarmat
Kocsord–Kisar
Milota–Vámosoroszi
- 10. forduló, kezdés: 13
2025. 10. 25.
Sonkád–Ópályi
Szatmárcseke–Kocsord
Kisar–Őr
2025. 10. 26.
Nyírcsaholy–Milota
Fehérgyarmat–Tisztaberek
Nagydobos–Vámosoroszi
- 11. forduló, kezdés: 13
2025. 11. 01.
Vámosoroszi–Fehérgyarmat
Tisztaberek–Kisar
2025. 11. 02.
Ópályi–Nyírcsaholy
Őr–Szatmárcseke
Kocsord–Sonkád
Milota–Nagydobod