Vármegyei labdarúgás

2 órája

Egy helyen a vármegyei II. osztály 3. csoportjának idei összes mérkőzése

A megye kettesek is elkezdték. Összeszedtük olvasóinknak a vármegyei II. osztály 3. számú csoportjának őszi programját.

A Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban hétvégén már a 3. fordulót rendezték. Ennek pontos őszi menetrendjét kedden tettük közzé, amelyet ide kattintva nézhetik meg. Hétvégén a vármegyei II. osztályban is útjára indult a labda, a 3. számú csoportban szombaton és vasárnap is egyaránt három mérkőzést rendeztek. Mutatjuk a csoport teljes őszi menetrendjét.

A vármegyei II. osztály 3. számú csoportjában idén szeptember 13-án játsszák a Kisar–Milota fotó: Km-archív/ Sipeki Péter

Vármegyei II. osztály, 3. számú csoport: íme a teljes őszi program

Labdarúgás: vármegyei II osztály, 3 számú csoport, őszi menetrend

  • 1. forduló, kezdés: 17

2025. 08. 23.

Sonkád–Őr 9–1

Szatmárcseke–Tisztaberek 1–5

Kisar–Vámosoroszi 1–9

2025. 08. 24.

Ópályi–Milota félbeszakadt

Nyírcsaholy–Kocsord 0–0

Fehérgyarmat–Nagydobos 0–4

  • 2. forduló, kezdés: 16

2025. 08. 30.

Vámosoroszi–Szatmárcseke

Tisztaberek–Sonkád

2025. 08. 31.

Nagydobos–Kisar

Őr–Nyírcsaholy

Kocsord–Ópályi

Milota–Fehérgyarmat

  • 3. forduló, kezdés: 16

2025. 09. 06.

Sonkád–Vámosoroszi

Szatmárcseke–Nagydobos

Kisar–Fehérgyarmat

2025. 09. 07.

Ópályi–Őt

Nyírcsaholy–Tisztaberek

Milota–Kocsord

  • 4. forduló, kezdés: 16

2025. 09. 13.

Kisar–Milota

Vámosoroszi–Nyírcsaholy

Tisztaberek–Ópályi

2025. 09. 14.

Fehérgyarmat–Szatmárcseke

Nagydobos–Sonkád

Őr–Kocsord

  • 5. forduló, kezdés: 15

2025. 09. 20.

Sonkád–Fehérgyarmat

Szatmárcseke–Kisar

2025. 09. 21.

Ópályi–Vámosoroszi

Nyírcsaholy–Nagydobos

Kocsord–Tisztaberek

Milota–Őr

  • 6. forduló, kezdés: 15

2025. 09. 27.

Szatmárcseke–Milota

Kisar–Sonkád

Vámosoroszi–Kocsord

Tisztaberek–Őr

2025. 09. 28.

Fehérgyarmat–Nyírcsaholy

Nagydobos–Ópályi

  • 7. forduló, kezdés: 15

2025. 10. 04.

Sonkád–Szatmárcseke

2025. 10. 05.

Ópályi–Fehérgyarmat

Nyírcsaholy–Kisar

Őr–Vámosoroszi

Kocsord–Nagydobos

Milota–Tisztaberek

  • 8. forduló, kezdés: 14

2025. 10. 11.

Sonkád–Milota

Szatmárcseke–Nyírcsaholy

Kisar–Ópályi

Vámosoroszi–Tisztaberek

2025. 10. 12.

Fehérgyarmat–Kocsord

Nagydobos–Őr

  • 9. forduló, kezdés: 14

2025. 10. 19.

Ópályi–Szatmárcseke

Nyírcsaholy–Sonkád

Tisztaberek–Nagydobos

Őr–Fehérgyarmat

Kocsord–Kisar

Milota–Vámosoroszi

  • 10. forduló, kezdés: 13

2025. 10. 25.

Sonkád–Ópályi

Szatmárcseke–Kocsord

Kisar–Őr

2025. 10. 26.

Nyírcsaholy–Milota

Fehérgyarmat–Tisztaberek

Nagydobos–Vámosoroszi

  • 11. forduló, kezdés: 13

2025. 11. 01.

Vámosoroszi–Fehérgyarmat

Tisztaberek–Kisar

2025. 11. 02.

Ópályi–Nyírcsaholy

Őr–Szatmárcseke

Kocsord–Sonkád

Milota–Nagydobod

 

 

