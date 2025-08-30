A hazai csapatoknak nem termett babér – mutatjuk a megye egy szombati eredményeit (összeállítások, edzői nyilatkozatok)

Csenger–Mátészalka 0–3 (0–0)

Csenger, v.: Kosztyu.

Csenger: Szedlácsek – Peterman, Lyáh, Popovics, Nagy, Csorvási, Antal, Ur, Osváth, Szedlacsek, Somlyai. Edző: Orosz Ferenc.

Mátészalka: Szilágyi – Molnár, Fenyőfalvi, Kovács, Bényei, Rubus, Mező, Bodó, Torkos, Gyurján, Farkas. Edző: Makszim Gábor.

Gól: Torkos, Milák, Szántó.

Orosz Ferenc: – Kiváló játékvezetés mellett, taktikus játékkal 76 percig egyenlő ellenfelek küzdelmét láthatták a kilátogató nézők. Felvettük a kesztyűt és az első bekapott gólunkig legalább annyi helyzetünk volt, mint ellenfelünknek. Sajnálom a három bekapott gólt, úgy gondolom nem volt ennyi közte. Büszke vagyok a srácokra az első 75 percre kell alapoznunk. Sok sikert ellenfelünknek!

Makszim Gábor: – A második félidőben sikerült egy kicsit nagyobb iramot diktálni. A hazaiaknak is akadtak lehetőségeik, azonban hátul jól zártunk. A cseréink nagyszerűen szálltak be a játékba, ezzel is elősegítve csapatunk győzelmét. További sok sikert a Csengernek!

Vásárosnamény–Gyulaháza 2–3 (2–1)

Vásárosnamény, v.: Takács.

Vásárosnamény: Csordás – Géci, Gere, Újvári (Marozsán), Deskó, Chepak, Kálmán (Odunuga), Lisboa (Szabó), Kopor, Orosz, Hadadi. Edző: Varga Gábor.

Gyulaháza: Kasza – Bunkóczi, Mohl, Dolhai (Ivánkó), Kozma M., Tóth (Papp), Csépke, Farkas (Domokos), Fodor (Simon), Galambos, Novák (Kozma Zs.). Edző: Deák Béla.

Gól: Hadadi, Deskó, illetve Mol, Papp, Ivánkó. Kiállítva: Gere (74.), illetve Mol (56.).

Varga Gábor: –

Deák Béla: – Nagyon büszke vagyok a csapatra, ugyanis a mérkőzés döntő periódusában, amikor gól- és emberhátrányba kerültünk, erőt mutattak és teljesen megérdemelten fordítottuk meg a mérkőzést, ezzel bizonyítva, hogy van értelme a heti kemény edzésmunkának. A közönség egy változatos, élvezetes találkozót láthatott, ahol mindkét csapat megszerezhette volna a győzelmet, de ez most nekünk sikerült. Azt gondolom, hogy a látottak alapján nem érdemtelenül. A száz százalékos idegenbeli mérlegünkkel teljesen elégedett vagyok, viszont hosszú távon, hazai pályán fel kell javulnunk ahhoz, hogy versenyképesek maradhassunk. További sok sikert a Vásárosnaménynak, hajrá Gyulaháza!

Újfehértó–Gergelyiugornya 0–2 (0–0)

Újfehértó, v.: Varga.

Újfehértó: Budaházi – Chrien, Pallai G., Benke, Szabó, Pallai B., Zámbó, Kállai (Szilágyi), Angyal, Somogyi, Toldi (Tóth). Edző: Kiss Tamás.

Gergelyiugornya: Vakarcs – Szász, Danku, Balogh (Bátyi), Bíró, Lakatos, Rácz, Szokolai, Aranyos (Zán), Szabó, Barta (Rőti). Játékos-edző: Balogh Tibor. Gól: Lakatos, Rácz.

Kiss Tamás: – Nagyon-nagyon szégyellem magam és remélem a játékosaim is, mert ilyen gyenge teljesítményt már nagyon-nagyon régen láttam a csapatomtól, aminek a leghamarabb meg kell keresni az okát. Ennyire enerváltan, indiszponáltan még talán nem is láttam őket játszani. Nyilván ez semmit nem von le az Ugornya érdemeiből, akik nagyon motiváltan, fegyelmezetten egy szervezett futballt mutattak be és azt kell, hogy mondjam, hogy megérdemelten vitték el a három pontot. Gratulálok az ellenfélnek!

Balogh Tibor: – Minden egyes játékosomat dicséret illeti a mai teljesítménye miatt. Szép volt fiúk! További sok sikert az Újfehértónak!

Nyírmeggyes–Nagyecsed 0–2 (0–0)

Nyírmeggyes, v.: Papp.

Nyírmeggyes: Ritli – Törő (Tóth Á.), Tóth L. (Gere), Nagy Zs., Ádám, Éles, Batizi Pócsi (Baglyos), Silimon (Major), Mányi, Nagy Z., Törtei (Huszti). Egyesületi elnök: Nagy Zsolt.

Nagyecsed: Nagy M. – Sarkadi G. (Tilinger), Zámbó, Fejes, Jónucz, Orosz, Kovács, Hudák, Tangel, Lakatos (Bulyáki), Boldizsár (Nyíregyházi). Edző: Piskóti Zsolt.

Gól: Tangel, Lakatos.

Nagy Zsolt: –

Piskóti Zsolt: – Sikerült javítani a múlt heti után, a második félidőben úgy gondolom, hogy megérdemelten szereztük meg a győzelmet. Jobbulást kívánunk Törtei Tamásnak és köszönjük a vendéglátást. További sok sikert Nyírmeggyesnek!