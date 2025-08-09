Hát elkezdődött! Mutatjuk a vármegyei I. osztály szombati eredményeit, edzői nyilatkozatait – fotókkal

Nyírbátor–Nyírmeggyes 2–1 (2–1)

Nyírbátor, v.: Ignéczi. Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Bodó, Tóth Á., Gömze (Karácsony), Gönczör, Terdik (Tóth E.), Márton (Hunyadi), Budaházi (Lukács), Orosz, Ur. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Nyírmeggyes: Ritli – Törő (Kujbus), Tóth L., Nagy Zs., Török, Silimon, Baglyos (Kovács), Tóth Á. (Gere), Mányi, Nagy Z., Törtei. Egyesületi elnök: Nagy Zsolt. Gól: Tóth Sz., Terdik, illetve Török (11-esből).

Erdei Zoltán: – Minden kezdet nehéz egy kicsit, de ezen a mérkőzésen nem forgott veszélyben a győzelmünk. A második félidőben több lehetőségünk is volt, de ezeket nem használtuk ki kellőképpen. Gratulálok a csapatnak az első hazai győzelméhez és további sok sikert a Nyírmeggyesnek!

Nagy Zsolt: –

Tiszavasvári–Újfehértó 0–2 (0–1)

Tiszavasvári, v.: Farkas. Tiszavasvári: Mászlai – Czifra Á., Tolnai, Zsoldos, Bolega, Balogh R. (Vadász), Balogh Gy. (Makra), Czifra L. (Pente), Bóz, Szolyka (Vékony), Miterkó. Edző: Szabó Zoltán. Újfehértó: Budaházi – Chrien, Kállai (Angyal), Pallai B., Zámbó, Pallai G., Daróczi (Tóth), Garda (Somogyi), Benke, Szabó, Toldi (Szilágyi). Edző: Kiss Tamás. Gól: Zámbó, Angyal.

Szabó Zoltán: – Nagyon jó csapat látogatott hozzánk, aki kegyetlenül kihasználta hibáinkat, míg mi a számos lehetőségeinkből nem tudtunk berúgni egyet sem. További sok sikert Újfehértó csapatának, hajrá Vasvári!

Kiss Tamás: – Igazi első forduló volt, nagyon-nagyon döcögött a játékunk, rengeteg hibával és pontatlanul játszottunk, amelyre a meleg is rányomta bélyegét. Összességében egy nagyon-nagyon kulturált és szervezett csapat otthonában sikerült elvinnünk a három pontot, amiért gratulálok a srácoknak és további sok sikert kívánok a Vasvárinak!

Mándok–Vásárosnamény 7–0 (4–0)

Mándok, v.: Valu. Mándok: Végső – Koszta (Fejes), Maroda, Csáki, Bokor (Márton), Spisák, Molnár, Veress (Csáki), Jánvári, Cservenyák, Méhész (Matyi). Edző: Baksa Zoltán. Vásárosnamény: Csordás – Géci, Újvári, Marozsán (Kálmán), Lisboa, Deskó, Chepak, Hadadi, Illés, Kopor, Orosz. Edző: Varga Gábor. Gól: Csáki 2, Spisák, Jánvári, Molnár, Bokor, Fejes.

Baksa Zoltán: Szezon eleji játékkal sikerült itthon tartani a három pontot. További sok sikert kívánunk ellenfelünknek!

Varga Gábor: –

Csenger–Ibrány

jegyzőkönyv hamarosan

Csenger, v.: Fehér. Csenger: Edző: Orosz Ferenc

Ibrány: Edző: Fiumei Viktor. Gól:

Orosz Ferenc: – Színvonalas játékvezetés mellett egy szervezett Ibrányt sikerült megvernünk hazai pályán. Bár az ellenfél birtokolta többet a labdát, fölényük meddőnek bizonyult, több helyzetet sikerült kidolgoznunk az ellenfélnél és így sikerült a három pontot itthon tartani. Gratulálok a csapatomnak a mérkőzésen nyújtott teljesítményért és sok sikert kívánok az Ibránynak!

Fiumei Viktor: – Pár embernek a teljesítménye köszönő viszonyban sem volt az edzőmeccseken látottakkal. Végig idegesen, kapkodva, türelmetlenül, sok hibával játszottunk, nem voltunk elég élesek. Döntetlennel sikerült bemenni félidőre, ami után egy új meccs kezdődhetett volna, de rögtön az első percekben gólt kaptunk. Végig mentünk az eredmény után, de nem sikerült kiegyenlítenünk.