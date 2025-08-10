augusztus 10., vasárnap

Labdarúgás, Nyír-Wetland vármegyei I. osztály

52 perce

A vendégcsapatoknak ment jobban – mutatjuk a vármegyei I. osztály vasárnapi eredményeit, edzői nyilatkozatait

Címkék#vármegyei labdarúgás#megye I#labdarúgás

Nem ment a hazai csapatoknak. Íme a vármegyei I. osztály első osztály két vasárnapi meccsének eredménye.

Szon.hu

A szombati négy meccset követően vasárnap két mérkőzést rendeztek a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokság első fordulójában. A Gerelyiugornya nagy csatában maradt alul a Mátészalkával szemben, míg a Nagykállónak egy kapura tartó lövés is elég volt a három pont megszerzéséhez az újonc Gyulaháza otthonában.

vármegyei
A Nyír-Wetland vármegyei i. osztályú bajnokság vasárnapi játéknapján hat gól született

Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 1. forduló, vasárnapi eredmények

Gergelyiugornya–Mátészalka 2–3 (1–1)

Gergelyiugornya, v.: Takács. Gergelyiugornya: Vakarcs – Szász, Csonka, Balogh, Alapi, Illés (Danku), Rácz, Lakatos (Zán), Aranyos (Rácz I.), Szabó, Bartha. Játékos-edző: Balogh Tibor.

Mátészalka: Szilágyi – Molnár, Mező, Bényei, Farkas, Sárosi (Vámos), Fenyőfalvi, Kovács (Milák), Jene (Torkos), Gyurján (Szántó), Papp. Edző: Makszim Gábor. Gól: Illés, Szabó, illetve Molnár, Gyurján, Farkas.

Balogh Tibor: – A nagy meleg rányomta bélyegét mindkét csapat játékára, viszont nem tudom elmarasztalni a fiúkat, mert mindent megtettek a jó eredmény elérése érdekében. A jobb egyéni kvalitások döntöttek a Mátészalka javára. További sok sikert kívánok nekik!

Makszim Gábor: – Számítottunk rá, hogy egy nehéz mérkőzés vár ránk. Úgy gondolom, hogy azt kaptuk, amit vártunk. Egy hazai pályán nagyon jól szereplő csapatot sikerült legyőznünk. Köszönjük, hogy ilyen sokan elutaztak Szalkáról és biztatták a csapatot. Gratulálok a fiúknak, további sok sikert a hazai együttesnek!

Gyulaháza–Nagykálló 0–1 (0–1)

Gyulaháza, v.: Kosztyu. Gyulaháza: Márkánics – Bunkóczi, Mohl, Dolhai, Kozma Zs. (Iski), Kozma M., Csépke, Fodor, Kovács (Ivánkó), Galambos, Novák (Tóth F.). Edző: Deák Béla.

Nagykálló: Csikós – Erdei, Marozsán, Ramos, Homann, Oláh, Sipos (Kovács K.), Mészáros, Nagy (Puluczkai), Sidibe (Bencs), Baráz. Edző: Homann Richárd. Gól: Nagy.

Deák Béla: – Azt kaptuk a mérkőzéstől, amit vártunk. Az egyetlen kapunkat eltaláló lövésből gólt szerzett az ellenfél. Támadásban görcsösek voltunk, hiányzott a kreativitás és a párharcokban az agresszivitás, ennek ellenére az egy pontra a második félidőben rászolgáltunk volna, de sajnos a gólszerzéssel hadilábon álltunk. Egy hosszú, rögös út elején járunk, mi vagyunk a csoport legfiatalabb csapata. Türelemre és alázatos munkára van ahhoz szükség, hogy ez beérjen. Gratulálok a Nagykállónak!

Homann Richárd: – Idegenben három pontot szereztünk, kapott gól nélkül. A célunk ez volt, gratulálok a fiúknak!

 

