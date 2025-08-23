Tovább robog a Nyírbátor – mutatjuk a megye egy szombati eredményeit (fotókkal, edzői nyilatkozatokkal)

Nyírbátor–Nagykálló 4–1 (3–0)

Nyírbátor, v.: Paráda.

Nyírbátor: Kopasz – Gönczör, Ur, Bodó (Hunyadi), Budaházi, Orosz, Tóth Sz. (Terdik), Tóth Á. (Tóth E.), Németh, Gömze (Karácsony), Boda (Petics). Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Nagykálló: Csikós – Erdei, Marozsán, Ramos, Puluczkai (Simon), Homann, Oláh, Sipos, Mészáros, Nagy (Kovács), Baráz (Bencs). Edző: Homann Richárd.

Gól: Boda, Tóth Á, Gömze, Ur (11-esből), illetve Bencs.

Erdei Zoltán: – Úgy vélem, hogy az egész mérkőzést kontroll alatt tudtuk tartani. Az első húsz percben voltak kisebb hibáink, de a gól után a csapat megnyugodott. Az első félidőben három nullás vezetést követően a második félidőben is voltak lehetőségeink, ezek sajnos kimaradtak, de így is magabiztosan nyertünk. Gratulálok a csapatnak, további sok sikert a Nagykállónak!

Homann Richárd: – Megérdemelt hazai győzelem született. Gratulálunk a Nyírbátornak!

Tiszavasvári–Kótaj 2–2 (0–1)

Tiszavasvári, v.: Fehér.

Tiszavasvári: Mászlai – Bakos (Balogh R.), Czifra Á., Tolnai, Szőnyi, Zsoldos, Makra, Czifra L. (Pente), Bóz, Szolyka, Miterkó (Balogh Gy.). Edző: Szabó Zoltán.

Kótaj: Reszler – Nagy, Ujvári (Kovács), Papp, Dencs (Korsoveczki), Haller, Forgó, Sallai, Magyar, Lakóczi, Kárpátfalvi. Edző: Seregi Mihály. Gól: Miterkó B. 2, illetve Lakóczi, Haller. Kiállítva: Mászlai (93.)

Szabó Zoltán: – Gratulálok a csapatomnak az egy pont megszerzéséhez, hatalmasat küzdöttek az egész mérkőzés alatt. A második félidőben kettő-egynél lezárhattuk volna a meccset, több ziccerünk is akadt, amit sajnos nem tudtunk gólra váltani. További sok sikert Kótaj csapatának, hajrá Vasvári!

Seregi Mihály: – Az első félidő játékképe alapján meg kellett volna nyernünk a mérkőzést. A második félidőben viszont elhoztunk Tiszavasváriból egy pontot. További sok sikert a hazai csapatnak!

Csenger–Mándok 1–2 (1–2)

Csenger, v.: Papp.

Csenger: Szedlacsek G. – Szedlacsek Á., Gaál, Popovics, Mona, Somlyai, Peterman, Lyáh, Nagy, Csorvási, Osváth. Edző: Orosz Ferenc.

Mándok: Végső – Cservenyák, Spisák, Molnár, Matyi (Márton), Koszta, Maroda, Csáki P., Bokor (Csáki G.), Fejes (Gyüre). Edző: Baksa Zoltán.

Gól: Csorvási, illetve Csáki, Méhész. Kiállítva: Mona (90.), Gaál (90.), illetve Gyüre (90.).

Orosz Ferenc: – Egy küzdelmes mérkőzésen végül alulmaradtunk. A srácok most is megmutatták, hogy nem lehet minket félvállról venni. A mérkőzés egészét nézve úgy gondolom, hogy egy döntetlenre rászolgáltunk, főleg a második félidő alapján, de a futball igazságtalan. A végén kaptunk két elkerülhető piros lapot, amiért el kell marasztalnom a két játékosomat, azonkívül csak dicséret illeti a csapatot. További sok sikert a vendégek csapatának!

Baksa Zoltán: – Amiért jöttünk, azt sikerült teljesíteni a csapatnak. Nem játszottunk jól, viszont küzdeni akarásból és alázatból jelesre vizsgázott mindenki. További sok sikert ellenfelünknek!

1. fordulóból elmaradt

Baktalórántháza–Nagyecsed 2–1 (0–0)

Baktalórántháza, v.: Major.

Baktalórántháza: Szilágyi – Németh, Maleskovits M., Gyarmati, Pataki (Szabó), Jávor (Kozma J.), Csatári (Pataki), Lakatos, Ferencz, Maleskovits K. (Kozma K.), Huncsik. Edző: Illés László.

Nagyecsed: Nagy M. – Zámbó, Tilinger, Fejes (Boldizsár), Nagy N., Jónucz, Orosz (Jónás), Kovács, Hudák (Bulyáki), Tangel, Lakatos (Sarkadi G.). Edző: Piskóti Zsolt.

Gól: Lakatos, Maleskovits K., illetve Tangel. Kiállítva: Ferencz (83.).

Illés László: – Taktikus és okos játékkal megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Minden csapat annyit játszik, amennyit az ellenfele enged neki. Gratulálok a srácoknak! Örülök neki, hogy csapatunkban egy újabb apa-fiú páros lépett pályára. További sok sikert kívánunk a Nagyecsednek!

Piskóti Zsolt: – Remélem ébresztőt fúj ez a pofon a csapatnak, mert hihetetlen volt látni ezt a mai teljesítményt. Az, hogy egyetlen ember sem tudott ma jól játszani, érthetetlen.