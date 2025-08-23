augusztus 23., szombat

Bence névnap

18°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás, Nyír-Wetland vármegyei I. osztály

1 órája

Tovább robog a Nyírbátor – mutatjuk a megye egy szombati eredményeit (fotókkal, edzői nyilatkozatokkal)

Címkék#vármegyei labdarúgás#megye I#labdarúgás

Három mérkőzést játszottak a 3. fordulóban, egyet pótoltak az 1. fordulóból. Mutatjuk a Nyír-Wetland vármegyei első osztály szombati eredményeit.

Szon.hu

Szombaton három mérkőzést játszottak a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokság 3. fordulójában, valamint pótolták az 1. fordulóban elmaradt Baktalórántháza–Nagyecsed találkozót.

vármegyei
A vármegyei I. osztály harmadik fordulójában sem hibázott  zöld mezes Nyírbátor Fotó: Sipeki Péter

Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I osztály, 3 forduló

  • Nyírbátor–Nagykálló 4–1 (3–0)

Nyírbátor, v.: Paráda.

Nyírbátor: Kopasz – Gönczör, Ur, Bodó (Hunyadi), Budaházi, Orosz, Tóth Sz. (Terdik), Tóth Á. (Tóth E.), Németh, Gömze (Karácsony), Boda (Petics). Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Nagykálló: Csikós – Erdei, Marozsán, Ramos, Puluczkai (Simon), Homann, Oláh, Sipos, Mészáros, Nagy (Kovács), Baráz (Bencs). Edző: Homann Richárd.

Gól: Boda, Tóth Á, Gömze, Ur (11-esből), illetve Bencs.

Erdei Zoltán: – Úgy vélem, hogy az egész mérkőzést kontroll alatt tudtuk tartani. Az első húsz percben voltak kisebb hibáink, de a gól után a csapat megnyugodott. Az első félidőben három nullás vezetést követően a második félidőben is voltak lehetőségeink, ezek sajnos kimaradtak, de így is magabiztosan nyertünk. Gratulálok a csapatnak, további sok sikert a Nagykállónak!

Homann Richárd: – Megérdemelt hazai győzelem született. Gratulálunk a Nyírbátornak!

  • Tiszavasvári–Kótaj 2–2 (0–1)

Tiszavasvári, v.: Fehér.

Tiszavasvári: Mászlai – Bakos (Balogh R.), Czifra Á., Tolnai, Szőnyi, Zsoldos, Makra, Czifra L. (Pente), Bóz, Szolyka, Miterkó (Balogh Gy.). Edző: Szabó Zoltán.

Kótaj: Reszler – Nagy, Ujvári (Kovács), Papp, Dencs (Korsoveczki), Haller, Forgó, Sallai, Magyar, Lakóczi, Kárpátfalvi. Edző: Seregi Mihály. Gól: Miterkó B. 2, illetve Lakóczi, Haller. Kiállítva: Mászlai (93.)

Szabó Zoltán: – Gratulálok a csapatomnak az egy pont megszerzéséhez, hatalmasat küzdöttek az egész mérkőzés alatt. A második félidőben kettő-egynél lezárhattuk volna a meccset, több ziccerünk is akadt, amit sajnos nem tudtunk gólra váltani. További sok sikert Kótaj csapatának, hajrá Vasvári!

Seregi Mihály: – Az első félidő játékképe alapján meg kellett volna nyernünk a mérkőzést. A második félidőben viszont elhoztunk Tiszavasváriból egy pontot. További sok sikert a hazai csapatnak!

  • Csenger–Mándok 1–2 (1–2)

Csenger, v.: Papp.

Csenger: Szedlacsek G. – Szedlacsek Á., Gaál, Popovics, Mona, Somlyai, Peterman, Lyáh, Nagy, Csorvási, Osváth. Edző: Orosz Ferenc.

Mándok: Végső – Cservenyák, Spisák, Molnár, Matyi (Márton), Koszta, Maroda, Csáki P., Bokor (Csáki G.), Fejes (Gyüre). Edző: Baksa Zoltán.

Gól: Csorvási, illetve Csáki, Méhész. Kiállítva: Mona (90.), Gaál (90.), illetve Gyüre (90.).

Orosz Ferenc: – Egy küzdelmes mérkőzésen végül alulmaradtunk. A srácok most is megmutatták, hogy nem lehet minket félvállról venni. A mérkőzés egészét nézve úgy gondolom, hogy egy döntetlenre rászolgáltunk, főleg a második félidő alapján, de a futball igazságtalan. A végén kaptunk két elkerülhető piros lapot, amiért el kell marasztalnom a két játékosomat, azonkívül csak dicséret illeti a csapatot. További sok sikert a vendégek csapatának!

Baksa Zoltán: – Amiért jöttünk, azt  sikerült teljesíteni a csapatnak. Nem játszottunk jól, viszont küzdeni akarásból és alázatból jelesre vizsgázott mindenki. További sok sikert ellenfelünknek!

1. fordulóból elmaradt

  • Baktalórántháza–Nagyecsed 2–1 (0–0)

Baktalórántháza, v.: Major.

Baktalórántháza: Szilágyi – Németh, Maleskovits M., Gyarmati, Pataki (Szabó), Jávor (Kozma J.), Csatári (Pataki), Lakatos, Ferencz, Maleskovits K. (Kozma K.), Huncsik. Edző: Illés László.

Nagyecsed: Nagy M. – Zámbó, Tilinger, Fejes (Boldizsár), Nagy N., Jónucz, Orosz (Jónás), Kovács, Hudák (Bulyáki), Tangel, Lakatos (Sarkadi G.). Edző: Piskóti Zsolt.

Gól: Lakatos, Maleskovits K., illetve Tangel. Kiállítva: Ferencz (83.).

Illés László: – Taktikus és okos játékkal megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Minden csapat annyit játszik, amennyit az ellenfele enged neki. Gratulálok a srácoknak! Örülök neki, hogy csapatunkban egy újabb apa-fiú páros lépett pályára. További sok sikert kívánunk a Nagyecsednek!

Piskóti Zsolt: – Remélem ébresztőt fúj ez a pofon a csapatnak, mert hihetetlen volt látni ezt a mai teljesítményt. Az, hogy egyetlen ember sem tudott ma jól játszani, érthetetlen.

Nyírbátor – Nagykálló mérkőzés

Fotók: Sipeki Péter

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu