1 órája
Tovább robog a Nyírbátor – mutatjuk a megye egy szombati eredményeit (fotókkal, edzői nyilatkozatokkal)
Három mérkőzést játszottak a 3. fordulóban, egyet pótoltak az 1. fordulóból. Mutatjuk a Nyír-Wetland vármegyei első osztály szombati eredményeit.
Szombaton három mérkőzést játszottak a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokság 3. fordulójában, valamint pótolták az 1. fordulóban elmaradt Baktalórántháza–Nagyecsed találkozót.
Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I osztály, 3 forduló
- Nyírbátor–Nagykálló 4–1 (3–0)
Nyírbátor, v.: Paráda.
Nyírbátor: Kopasz – Gönczör, Ur, Bodó (Hunyadi), Budaházi, Orosz, Tóth Sz. (Terdik), Tóth Á. (Tóth E.), Németh, Gömze (Karácsony), Boda (Petics). Játékos-edző: Erdei Zoltán.
Nagykálló: Csikós – Erdei, Marozsán, Ramos, Puluczkai (Simon), Homann, Oláh, Sipos, Mészáros, Nagy (Kovács), Baráz (Bencs). Edző: Homann Richárd.
Gól: Boda, Tóth Á, Gömze, Ur (11-esből), illetve Bencs.
Erdei Zoltán: – Úgy vélem, hogy az egész mérkőzést kontroll alatt tudtuk tartani. Az első húsz percben voltak kisebb hibáink, de a gól után a csapat megnyugodott. Az első félidőben három nullás vezetést követően a második félidőben is voltak lehetőségeink, ezek sajnos kimaradtak, de így is magabiztosan nyertünk. Gratulálok a csapatnak, további sok sikert a Nagykállónak!
Homann Richárd: – Megérdemelt hazai győzelem született. Gratulálunk a Nyírbátornak!
- Tiszavasvári–Kótaj 2–2 (0–1)
Tiszavasvári, v.: Fehér.
Tiszavasvári: Mászlai – Bakos (Balogh R.), Czifra Á., Tolnai, Szőnyi, Zsoldos, Makra, Czifra L. (Pente), Bóz, Szolyka, Miterkó (Balogh Gy.). Edző: Szabó Zoltán.
Kótaj: Reszler – Nagy, Ujvári (Kovács), Papp, Dencs (Korsoveczki), Haller, Forgó, Sallai, Magyar, Lakóczi, Kárpátfalvi. Edző: Seregi Mihály. Gól: Miterkó B. 2, illetve Lakóczi, Haller. Kiállítva: Mászlai (93.)
Szabó Zoltán: – Gratulálok a csapatomnak az egy pont megszerzéséhez, hatalmasat küzdöttek az egész mérkőzés alatt. A második félidőben kettő-egynél lezárhattuk volna a meccset, több ziccerünk is akadt, amit sajnos nem tudtunk gólra váltani. További sok sikert Kótaj csapatának, hajrá Vasvári!
Seregi Mihály: – Az első félidő játékképe alapján meg kellett volna nyernünk a mérkőzést. A második félidőben viszont elhoztunk Tiszavasváriból egy pontot. További sok sikert a hazai csapatnak!
- Csenger–Mándok 1–2 (1–2)
Csenger, v.: Papp.
Csenger: Szedlacsek G. – Szedlacsek Á., Gaál, Popovics, Mona, Somlyai, Peterman, Lyáh, Nagy, Csorvási, Osváth. Edző: Orosz Ferenc.
Mándok: Végső – Cservenyák, Spisák, Molnár, Matyi (Márton), Koszta, Maroda, Csáki P., Bokor (Csáki G.), Fejes (Gyüre). Edző: Baksa Zoltán.
Gól: Csorvási, illetve Csáki, Méhész. Kiállítva: Mona (90.), Gaál (90.), illetve Gyüre (90.).
Orosz Ferenc: – Egy küzdelmes mérkőzésen végül alulmaradtunk. A srácok most is megmutatták, hogy nem lehet minket félvállról venni. A mérkőzés egészét nézve úgy gondolom, hogy egy döntetlenre rászolgáltunk, főleg a második félidő alapján, de a futball igazságtalan. A végén kaptunk két elkerülhető piros lapot, amiért el kell marasztalnom a két játékosomat, azonkívül csak dicséret illeti a csapatot. További sok sikert a vendégek csapatának!
Baksa Zoltán: – Amiért jöttünk, azt sikerült teljesíteni a csapatnak. Nem játszottunk jól, viszont küzdeni akarásból és alázatból jelesre vizsgázott mindenki. További sok sikert ellenfelünknek!
1. fordulóból elmaradt
- Baktalórántháza–Nagyecsed 2–1 (0–0)
Baktalórántháza, v.: Major.
Baktalórántháza: Szilágyi – Németh, Maleskovits M., Gyarmati, Pataki (Szabó), Jávor (Kozma J.), Csatári (Pataki), Lakatos, Ferencz, Maleskovits K. (Kozma K.), Huncsik. Edző: Illés László.
Nagyecsed: Nagy M. – Zámbó, Tilinger, Fejes (Boldizsár), Nagy N., Jónucz, Orosz (Jónás), Kovács, Hudák (Bulyáki), Tangel, Lakatos (Sarkadi G.). Edző: Piskóti Zsolt.
Gól: Lakatos, Maleskovits K., illetve Tangel. Kiállítva: Ferencz (83.).
Illés László: – Taktikus és okos játékkal megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Minden csapat annyit játszik, amennyit az ellenfele enged neki. Gratulálok a srácoknak! Örülök neki, hogy csapatunkban egy újabb apa-fiú páros lépett pályára. További sok sikert kívánunk a Nagyecsednek!
Piskóti Zsolt: – Remélem ébresztőt fúj ez a pofon a csapatnak, mert hihetetlen volt látni ezt a mai teljesítményt. Az, hogy egyetlen ember sem tudott ma jól játszani, érthetetlen.
Nyírbátor – Nagykálló mérkőzésFotók: Sipeki Péter
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
A Tarpa a kupában sem kímélte a Sényőt, meglepetés Mátészalkán – edzői nyilatkozatokkal