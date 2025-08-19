2 órája
Egy helyen a vármegyei első osztály idei összes mérkőzése
Hétvégén újabb forduló következik. Összeszedtük olvasóinknak a Nyír-Wetland vármegyei I. osztály őszi programját
Két körön már túl vannak a csapatok a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályban. Hétvégén újabb forduló következik, olvasóinknak összeszedtük az osztály teljes idei programját.
Vármegyei I. osztály: íme a teljes őszi program
Labdarúgás: Nyír-Wetland, vármegyei I. osztály
2025. 08. 23.
Nyírbátor–Nagykálló
Tiszavasvári–Kótaj
Csenger–Mándok
Mátészalka–Nagyecsed
2025. 08. 24.
Gyulaháza–Ibrány
Gergelyiugornya–Nyírmeggyes
2025. 11. 22.
Baktalórántháza–Újfehértó (13)
- 4. forduló, kezdés: 16
2025. 08. 30.
Csenger–Mátészalka
Vásárosnamény–Gyulaháza
Újfehértó–Gergelyiugornya
Nyírmeggyes–Nagyecsed
2025. 08. 31.
Ibrány–Tiszavasvári
Kótaj–Nyírbátor
Nagykálló–Baktalórántháza
- 5. forduló, kezdés: 16
2025. 09. 06.
Nyírbátor–Ibrány
Tiszavasvári–Vásárosnamény
Nagyecsed–Újfehértó
Mátészalka–Nyírmeggyes
2025. 09. 07.
Gergelyiugornya–Nagykálló
Baktalórántháza–Kótaj
Gyulaháza–Mándok
- 6. forduló, kezdés: 16
2025. 09. 13.
Csenger–Gyulaháza
Mándok–Tiszavasvári
Vásárosnamény–Nyírbátor
Újfehértó–Nyírmeggyes
2025.09. 14.
Ibrány–Baktalórántháza
Kótaj–Gergelyiugornya
Nagykálló–Nagyecsed
- 7. forduló, kezdés: 15
2025. 09. 20.
Nyírbátor–Mándok
Tiszavasvári–Csenger
Nyírmeggyes–Nagykálló
Nagyecsed–Kótaj
Mátészalka–Újfehértó
2025. 09. 21.
Gergelyiugornya–Ibrány
Baktalórántháza–Vásárosnamény
- 8. forduló, kezdés: 15
2025. 09. 27.
Csenger–Nyírbátor
Mándok–Baktalórántháza
Vásárosnamény–Gergelyiugornya
2025. 09. 28.
Gyulaháza–Mátészalka
Ibrány–Nagyecsed
Kótaj–Nyírmeggyes
Nagykálló–Újfehértó
- 9. forduló, kezdés: 15
2025. 10. 04.
Tiszavasvári–Gyulaháza
Újfehértó–Kótaj
Nyírmeggyes–Ibrány
Nagyecsed–Vásárosnamény
Mátészalka–Nagykálló
2025. 10. 05.
Gergelyiugornya–Mándok
Baktalórántháza–Csenger
- 10. forduló, kezdés: 14
2025. 10. 11.
Tiszavasvári–Mátészalka
Csenger–Gergelyiugornya
Mándok–Nagyecsed
Vásárosnamény–Nyírmeggyes
2025. 10. 12.
Gyulaháza–Nyírbátor
Ibrány–Újfehértó
Kótaj–Nagykálló
- 11. forduló, kezdés: 14
2025. 10. 19.
Baktalórántháza–Gyulaháza
Nyírbátor–Tiszavasvári
Nagykálló–Ibrány
Újfehértó–Vásárosnamény
Nyírmeggyes–Mándok
Nagyecsed–Csenger
Mátészalka–Kótaj
- 12. forduló, kezdés: 13
2025. 10. 25.
Nyírbátor–Mátészalka
Tiszavasvári–Baktalórántháza
Csenger–Nyírmeggyes
Mándok–Újfehértó
Vásárosnamény–Nagykálló
2025. 10.26.
Gyulaháza–Gergelyiugornya
Ibrány–Kótaj
- 13. forduló, kezdés: 13
2025. 11. 01.
Újfehértó–Csenger
Nagyecsed–Gyulaháza
Mátészalka–Ibrány
2025. 11. 02.
Gergelyiugornya–Tiszavasvári
Baktalórántháza–Nyírbátor
Kótaj–Vásárosnamény
Nagykálló–Mándok
- 14. forduló, kezdés: 13
2025. 11. 08.
Nyírbátor–Gergelyiugornya
Tiszavasvári–Nagyecsed
Csenger–Nagykálló
Mándok–Kótaj
Vásárosnamény–Ibrány
2025. 11. 09.
Baktalórántháza–Mátészalka
Gyulaháza–Nyírmeggyes
- 15. forduló, kezdés: 13
2025. 11. 15.
Újfehértó–Gyulaháza
Nyírmeggyes–Tiszavasvári
Nagyecsed–Nyírbátor
Mátészalka–Vásárosnamény
2025. 11. 16.
Gergelyiugornya–Baktalórántháza
Ibrány–Mándok
Kótaj–Csenger
