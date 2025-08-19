augusztus 19., kedd

Vármegyei labdarúgás

1 órája

Egy helyen a vármegyei első osztály idei összes mérkőzése

Címkék#vármegyei labdarúgás#megye I#labdarúgás

Hétvégén újabb forduló következik. Összeszedtük olvasóinknak a Nyír-Wetland vármegyei I. osztály őszi programját

Szon.hu

Két körön már túl vannak a csapatok a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályban. Hétvégén újabb forduló következik, olvasóinknak összeszedtük az osztály teljes idei programját.

vármegyei
A vármegyei I. osztály következő fordulójában a fehér mezes Gyulaháza az Ibrányt fogadja fotó: Sipeki Péter

Vármegyei I. osztály: íme a teljes őszi program

Labdarúgás: Nyír-Wetland, vármegyei I. osztály

2025. 08. 23.

Nyírbátor–Nagykálló

Tiszavasvári–Kótaj

Csenger–Mándok

Mátészalka–Nagyecsed

2025. 08. 24.

Gyulaháza–Ibrány

Gergelyiugornya–Nyírmeggyes

2025. 11. 22.

Baktalórántháza–Újfehértó (13)

  • 4. forduló, kezdés: 16

2025. 08. 30.

Csenger–Mátészalka

Vásárosnamény–Gyulaháza

Újfehértó–Gergelyiugornya

Nyírmeggyes–Nagyecsed

2025. 08. 31.

Ibrány–Tiszavasvári

Kótaj–Nyírbátor

Nagykálló–Baktalórántháza

  • 5. forduló, kezdés: 16

2025. 09. 06.

Nyírbátor–Ibrány

Tiszavasvári–Vásárosnamény

Nagyecsed–Újfehértó

Mátészalka–Nyírmeggyes

2025. 09. 07.

Gergelyiugornya–Nagykálló

Baktalórántháza–Kótaj

Gyulaháza–Mándok

  • 6. forduló, kezdés: 16

2025. 09. 13.

Csenger–Gyulaháza

Mándok–Tiszavasvári

Vásárosnamény–Nyírbátor

Újfehértó–Nyírmeggyes

2025.09. 14.

Ibrány–Baktalórántháza

Kótaj–Gergelyiugornya

Nagykálló–Nagyecsed

  • 7. forduló, kezdés: 15

2025. 09. 20.

Nyírbátor–Mándok

Tiszavasvári–Csenger

Nyírmeggyes–Nagykálló

Nagyecsed–Kótaj

Mátészalka–Újfehértó

2025. 09. 21.

Gergelyiugornya–Ibrány

Baktalórántháza–Vásárosnamény

  • 8. forduló, kezdés: 15

2025. 09. 27.

Csenger–Nyírbátor

Mándok–Baktalórántháza

Vásárosnamény–Gergelyiugornya

2025. 09. 28.

Gyulaháza–Mátészalka

Ibrány–Nagyecsed

Kótaj–Nyírmeggyes

Nagykálló–Újfehértó

  • 9. forduló, kezdés: 15

2025. 10. 04.

Tiszavasvári–Gyulaháza

Újfehértó–Kótaj

Nyírmeggyes–Ibrány

Nagyecsed–Vásárosnamény

Mátészalka–Nagykálló

2025. 10. 05.

Gergelyiugornya–Mándok

Baktalórántháza–Csenger

  • 10. forduló, kezdés: 14

2025. 10. 11.

Tiszavasvári–Mátészalka

Csenger–Gergelyiugornya

Mándok–Nagyecsed

Vásárosnamény–Nyírmeggyes

2025. 10. 12.

Gyulaháza–Nyírbátor

Ibrány–Újfehértó

Kótaj–Nagykálló

  • 11. forduló, kezdés: 14

2025. 10. 19.

Baktalórántháza–Gyulaháza

Nyírbátor–Tiszavasvári

Nagykálló–Ibrány

Újfehértó–Vásárosnamény

Nyírmeggyes–Mándok

Nagyecsed–Csenger

Mátészalka–Kótaj

  • 12. forduló, kezdés: 13

2025. 10. 25.

Nyírbátor–Mátészalka

Tiszavasvári–Baktalórántháza

Csenger–Nyírmeggyes

Mándok–Újfehértó

Vásárosnamény–Nagykálló

2025. 10.26.

Gyulaháza–Gergelyiugornya

Ibrány–Kótaj

  • 13. forduló, kezdés: 13

2025. 11. 01.

Újfehértó–Csenger

Nagyecsed–Gyulaháza

Mátészalka–Ibrány

2025. 11. 02.

Gergelyiugornya–Tiszavasvári

Baktalórántháza–Nyírbátor

Kótaj–Vásárosnamény

Nagykálló–Mándok

  • 14. forduló, kezdés: 13

2025. 11. 08.

Nyírbátor–Gergelyiugornya

Tiszavasvári–Nagyecsed

Csenger–Nagykálló

Mándok–Kótaj

Vásárosnamény–Ibrány

2025. 11. 09.

Baktalórántháza–Mátészalka

Gyulaháza–Nyírmeggyes

  • 15. forduló, kezdés: 13

2025. 11. 15.

Újfehértó–Gyulaháza

Nyírmeggyes–Tiszavasvári

Nagyecsed–Nyírbátor

Mátészalka–Vásárosnamény

2025. 11. 16.

Gergelyiugornya–Baktalórántháza

Ibrány–Mándok

Kótaj–Csenger


 

 

