Vármegyei rangadó Tarpán – edzői nyilatkozatokkal
A Kisvárda II és a Nyíregyháza II délelőtt játszik. A Tarpa és a Sényő vármegyei rangadón csap össze délután.
Vasárnap a 4. fordulót rendezik az NB III, Északkeleti csoportjában. A Kisvárda II és a Nyíregyháza második számú csapata odahaza folytatja szereplést, míg a Tarpa vármegyei rangadón a Sényőt látja vendégül.
Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 4. forduló
Kisvárda II–Ózd
Kisvárda, v.: Dévényi.
Törtei Tamás: – Remekül rajtoltunk, mindhárom mérkőzésünket megnyertük. Továbbra is ugyanolyan alázattal, lendülettel kell tovább dolgoznunk, hogy folytathassuk eredményes szereplésünket. A játék minőségén azonban még emelnünk kell, bízom benne, hogy ez az Ózd ellen sikerülni fog.
Nyíregyháza II.–Füzesabony
Nyíregyháza, v.: Borók.
Papp Ákos: – Egy nagyon stabil, kiegyensúlyozott csapat érkezik hozzánk, amely még veretlen a bajnokságban. Mi továbbra is hiszünk alapelveinkben és reméljük, hogy a jó játék eredménnyel is párosul most már.
Vármegyei rangadó
Tarpa–Sényő FC-ZMB Building
Tarpa, v.: Tóth T.
Vjacseszlav Jeremejev: – Nagyon fontos, hatpontos mérkőzés vár ránk. Két döntetlen és egy vereség után szeretnénk megszerezni első NB III-as győzelmünket.
Kapacina Valer: – Az elmúlt két mérkőzésünk nem a tervek szerint alakul, a vármegyei rangadón megpróbálunk javítani. Tudjuk, hogy a Tarpa egy jól szervezett, masszív csapat, ezért minden játékosunknak százszázalékos teljesítményt kell nyújtani, hogy eredményesek lehessünk.
