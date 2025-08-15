augusztus 15., péntek

Labdarúgás, NB III

1 órája

Vármegyei rangadó Tarpán – edzői nyilatkozatokkal

Címkék#NB III#Kisvárda II#labdarúgás NB III#Nyíregyháza II#SÉNYŐ FC#Tarpa#labdarúgás

A Kisvárda II és a Nyíregyháza II délelőtt játszik. A Tarpa és a Sényő vármegyei rangadón csap össze délután.

Szon.hu

Vasárnap a 4. fordulót rendezik az NB III, Északkeleti csoportjában. A Kisvárda II és a Nyíregyháza második számú csapata odahaza folytatja szereplést, míg a Tarpa vármegyei rangadón a Sényőt látja vendégül.

vármegyei rangadó
A Sényő vármegyei rangadót játszik Tarpán fotó: Sényő FC

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 4. forduló

Kisvárda II–Ózd

Kisvárda, v.: Dévényi.

Törtei Tamás: – Remekül rajtoltunk, mindhárom mérkőzésünket megnyertük. Továbbra is ugyanolyan alázattal, lendülettel kell tovább dolgoznunk, hogy folytathassuk eredményes szereplésünket. A játék minőségén azonban még emelnünk kell, bízom benne, hogy ez az Ózd ellen sikerülni fog.

Nyíregyháza II.–Füzesabony

Nyíregyháza, v.: Borók.

Papp Ákos: – Egy nagyon stabil, kiegyensúlyozott csapat érkezik hozzánk, amely még veretlen a bajnokságban. Mi továbbra is hiszünk alapelveinkben és reméljük, hogy a jó játék eredménnyel is párosul most már.

Vármegyei rangadó

Tarpa–Sényő FC-ZMB Building

Tarpa, v.: Tóth T.

Vjacseszlav Jeremejev: – Nagyon fontos, hatpontos mérkőzés vár ránk. Két döntetlen és egy vereség után szeretnénk megszerezni első NB III-as győzelmünket.

Kapacina Valer: – Az elmúlt két mérkőzésünk nem a tervek szerint alakul, a vármegyei rangadón megpróbálunk javítani. Tudjuk, hogy a Tarpa egy jól szervezett, masszív csapat, ezért minden játékosunknak százszázalékos teljesítményt kell nyújtani, hogy eredményesek lehessünk.

 

Íme a DEAC–Tarpa mérkőzés összefoglalója

