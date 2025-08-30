1 órája
Vármegyei Rivaldafény 2. évad 2. rész: papírforma eredmények, na meg meglepetések a tarsolyban
Immáron a a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 4. fordulóját rendezik a hétvégén. A Vármegyei Rivaldafény 2. évadának 2. részében visszatekintünk az előző két kör történéseire, miközben megpróbáljuk megtippelni a hétvége eredményeit.
A MOL Magyar Kupa 2. fordulójának történései egy kissé megvariálták a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály harmadik játéknapját, ám az előttünk álló hétvégén ismét teljes fordulót rendeznek a megyeiben. Szombaton négy, míg vasárnap három összecsapás kerül terítékre.
Igazi rangadónak tekinthető a Csenger és a Mátészalka, valamint a Nagykálló és a Baktalórántháza találkozója, miközben a villámrajtot vevő Nyírbátor Kótajba látogat, nem titkoltan a három pont megszerzésének céljával.
Mindezeken felül visszatekintünk a 2. és a 3. forduló érdekességeire is. A tényeken túlmenően érzéseinket vagy véleményünket is megfogalmazunk beszélgetésünk során, így természetesen azokkal egyetérteni sem kötelező...
Vármegyei Rivaldafény 2. évad 2. rész:
