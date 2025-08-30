Vármegyei Rivaldafény 2. évad 2. rész: papírforma eredmények, na meg meglepetések a tarsolyban

A MOL Magyar Kupa 2. fordulójának történései egy kissé megvariálták a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály harmadik játéknapját, ám az előttünk álló hétvégén ismét teljes fordulót rendeznek a megyeiben. Szombaton négy, míg vasárnap három összecsapás kerül terítékre.

Vármegyei Rivaldafény 2. évad 2. rész: újra teljes fordulót rendeznek a megyei élvonalban

Fotó: Szon

Igazi rangadónak tekinthető a Csenger és a Mátészalka, valamint a Nagykálló és a Baktalórántháza találkozója, miközben a villámrajtot vevő Nyírbátor Kótajba látogat, nem titkoltan a három pont megszerzésének céljával.

Mindezeken felül visszatekintünk a 2. és a 3. forduló érdekességeire is. A tényeken túlmenően érzéseinket vagy véleményünket is megfogalmazunk beszélgetésünk során, így természetesen azokkal egyetérteni sem kötelező...

