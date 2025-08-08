1 órája
Vármegyei Rivaldafény 2. évad 1. rész: Sötétben tapogatózva tettük meg első tippjeinket
Holnap útjára indul a labda a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban. A Vármegyei Rivaldafény 2. évadának 1. részében megnéztük, hogyan alakultak át a csapatok és megpróbáltuk megtippelni az első forduló mérkőzéseinek kimenetelét.
Ugyan a Kemecse visszalépésével ezúttal sem lesz teljes a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály mezőnye, régóta nem látott kiegyensúlyozott élmezőnyre van kilátás a 2025/2026-os idényben. Tovább erősödött a tavaly ezüstérmes Újfehértó és a bronzérmes Ibrány kerete, rutinos, magasabb osztályban bizonyító labdarúgókat igazolt a Nyírbátor, nem beszélve a Mátészalka együtteséről... Persze nehéz előre megmondani, hogy a pályán mindez mire lesz elég, mindenesetre a Vármegyei Rivaldafény 2. évadának 1. részében megpróbáltuk megtippelni, milyen eredményekkel zárulhat az 1. forduló. Sőt, merészebb jóslatba is bocsátkoztunk, hiszen már az általunk várt idény végi dobogós helyeket is megfogalmaztuk.
A nyitóforduló előtt az edzők is megszólaltak, a nyilatkozatokat ide kattintva olvashatja.
Vármegyei Rivaldafény 2. évad 1. rész:
Indul a mandula, jön a nyitóforduló a megyei I. osztályban! Így várják az edzők a hétvégét
