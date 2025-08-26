augusztus 26., kedd

Élmény a köbön

45 perce

Legyél Te a fény az éjszakában!

Címkék#Sportoló Nemzet Program#Loving Arms#Ve-LED Éjszakai Élményfutás#Nyíregyházi Sportcentrum

Szeptemberen újabb erőpróba vár az amatőr futókra. A Nyíregyházi Sportcentrum először szervezi meg az Ve-LED Amatőr Élményfutást.

Szon.hu

Alig ért véget az V. Wittur-Nyíregyházi Futófesztivál, az amatőr futók újabb megméretésre készülhetnek. A Nyíregyházi Sportcentrum hagyományteremtő szándékkal rendezi meg a Ve-LED Éjszakai Élményfutást a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban szeptember 5-én. 

Ve-LED Éjszakai Élményfutás
Ve-LED Éjszakai Élményfutás szeptember 5-én először Nyíregyházán Grafika: Nyíregyházi Sportcentrum

Ve-LED Éjszakai Élményfutás három távon

A szabadidős sporteseményen bárki részt vehet, amely pénteken 20:30-kor rajtol, a kapuk pedig már 19:00 órától nyitva állnak a mozogni vágyók előtt. Az élményfutáson három táv közül választhatnak a résztvevők.

  • Run Mini (400 m)
  • Run Junior (1200)
  • Run Senior (3600)

A program fő célja a Sportoló Nemzet Program népszerűsítése. Az eseményen lehetőség van csatlakozni a Sportoló Nemzet programhoz, melynek célja a mozgás népszerűsítése és az egészséges életmódra való ösztönzés. A programhoz csatlakozva kedvezményeket és közösségi élményeket is szerezhetnek a résztvevők.
A szervezők bíznak abban, hogy minden korosztály megtalálhatja a számára legmegfelelőbb távot. A bemelegítést az Y2K Dance táncosai vezetik 20:15-kor, ezt követően rajtolnak a futószámok. A hangulatot és a jó zenéket a LEDES fények mellett a DJ pult mögül Loving Arms szolgáltatja, de látványos tűzzsonglőr produkció is emeli a rendezvény színvonalát.
A szervezők biztatnak minden résztvevőt, hogy a sportfelszerelés mellett LED-be öltözve érkezzen. Az élményfutás résztvevői közül külön is díjazzák a „leg 5LEDesebb” futót. A legkisebbeket számtalan sporteszköz és játék várja a rendezvény ideje alatt. A Ve-LED Éjszakai Élményfutás kiváló alkalom családok, baráti társaságok és sportkedvelők számára, hogy együtt élvezzék a mozgást, a zenét és a látványos fényjátékot egy varázslatos késő nyári estén. Az eseményre a belépés díjtalan.

Ne feledd! Ve-LED Éjszakai Élményfutás, szeptember 5., 20:30, Nyíregyházi Atlétikai Centrum.

 

