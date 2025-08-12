2 órája
Ismét vármegyénkbe érkeznek a jövő sztárjai
Csütörtökön rajtol a Nations’ Cup Hungary. Ezúttal is nyíregyházi központtal rendezik meg a világkupa futamait.
Immáron hatodik alkalommal fogadja Magyarország az ifjúsági korosztály legjobbjait – hangzott el az esemény keddi sajtótájékoztatóján, aminek a nyíregyházi városháza adott otthont. Nem véletlenül, hiszen éppen az épület tőszomszédságában, a Szabadság téren érnek majd célba az utolsó félszakasz során a Nations' Cup Hungary országúti kerékpáros világkupa kerékpárosai.
Kiemelten fontos Magyarország számára a világkupa
A sajtótájékoztatót dr. Szabó Tünde gazdaságfejlesztésért felelős kormánybiztos, a viadal egyik védnöke nyitotta meg, aki elmondta: az elmúlt években már bizonyított a verseny, lassan hagyománnyá válik, hogy a megmérettetés lehetőséget teremt a magyar fiatalok számára.
– Az a folyamat, amit a kormány elindított, azaz hogy minél több nemzetközi sporteseményt hozzunk Magyarországra, egyértelműen kifizetődő. A magyar fiatalokat nemzetközi szinten is versenyhelyzetbe kell hozni, s ehhez tökéletes lehetőséget kínál ez a viadal is.
A sajtóesemény egyik díszvendége Märcz Tamás, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet nagykövete, vízilabdázó olimpiai bajnok volt, aki kiemelte, hogy Magyarországnak minden olyan esemény mellé oda kell állnia, amely lehetőséget biztosít a hazai sport előmozdítására.
– A kerékpársport egyre népszerűbb idehaza, ennek kapcsán pedig olyan lehetőségeket kell biztosítanunk a fiataloknak, amivel élni tudnak – mondta. – Az utánpótlás-nevelés kiemelt fontossággal bír, az pedig, hogy van egy ilyen versenyünk, lehetőség arra, hogy kemény munkával el lehet jutni akár a Tour de France-ig is.
Halkóné dr. Rudolf Éva, Nyíregyháza önkormányzati képviselője a város sport iránti elkötelezettségét és sportszeretetét emelte ki.
– Nyíregyháza lakossága sportszerető, ez az elmúlt években már számtalanszor bebizonyosodott. Az ifjúsági világkupa megrendezése rendkívül sikeres volt eddig is, így nincsenek kétségeink afelől, hogy ez idén is így lesz – mondta. – A város környékén mintegy nyolcvan kilométernyi kerékpárút épült ki, a kerékpározás pedig ma már megkerülhetetlen. Persze az sem mellékes, hogy ez a világkupa a turizmus szempontjából sem elhanyagolható.
Filep Sándor, Vásárosnamény és Trencsényi Imre, Ibrány polgármestere egyaránt a verseny a kerékpáros turizmusra gyakorolt pozitív hatását, valamint a településeik a hazai kerékpáros sportéletbe való bekapcsolódását emelték ki. Mindketten egyetértettek abban, hogy számukra kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy immáron hat éve megkerülhetetlen pontjai a versenynek.
Az idei mezőnyben összesen tizennyolc nemzet sportolóit köszönthetjük, köztük egy-két olyan versenyzőt is, akiknek fiatal koruk ellenére már most aláírt szerződésük van egy-egy, a sportág elitjét jelentő klub utánpótlásához. A megmérettetés egyik legnagyobb sztárja talán a norvég Filip-Andre Smoras lehet, de érdemes lesz figyelni a magyar Soós Olivérre és a lett Arvids Loginsra is.
Versenyben vannak a legjobbakkal
Természetesen egy ilyen kaliberű verseny a hazai kerékpársport számára is rengeteg előnyt biztosít, hisz a fiatalok szerencsére már korábban is bizonyították, hogy versenyben vannak a világ élvonalával. A nemzeti válogatott mellett idén a pécsi Lotus Cycling, a kecskeméti MBH Bank Cycling Team és a debreceni DSI Cycling Team is rajthoz áll.
A 2025-ös idényben a tízfordulós sorozat utolsó állomásának adhat otthont hazánk augusztus 14-15-én. A verseny egy mezőnyszakasszal kezdődik Vásárosnamény (136,5 kilométer) környékén, majd másnap két félszakaszra kerül sor, délelőtt Ibrány (86,3 kilométer) körül köröz a karaván, míg délután egy nyíregyházi (3,5 kilométer) egyéni időfutammal zárul a viadal.
Vízer Barnabás, a Magyar Kerékpáros Szövetség sportigazgatója szintén a verseny magas színvonalát méltatta, míg Törzsök Zsolt, a főszervező Mozgás, Egészség Rekreációs Sportegyesület elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy szeretnének hagyományt teremteni a verseny megrendezésével. Hozzátette, hogy mivel ez a világkupa-sorozat utolsó akkordja, a kerékpárosoknak a magyarországi viadalon van utoljára lehetőségük fontos nemzetközi pontokat gyűjteni, amely többek között arról is dönt, hogy 2025-ben mely nemzetek indulhatnak alanyi jogon a sorozatban.
Solymosi János versenyigazgató a legfontosabb céljaként azt emelte ki, hogy megpróbálják a nézőkhöz közel vinni a versenyt, hisz a két mezőnyszakasz és az egyéni időfutam kialakítása is lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődők ne csak egyszer tapsolhassák meg a kerékpárosokat.
Idén azonban a verseny túlmutat a sportteljesítményen. A szervezők és a résztvevők együtt állnak egy fontos társadalmi ügy mellé. A fiatalok egyenként 226 kilométert teljesítenek a két nap során – ez összesen 26 216 megtett kilométert jelent, amelyek 1 000 forint/kilométer áron megvásárolhatók a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány támogatására, mely a Debreceni Egyetem Gyermekhematológiai Osztályán kialakítandó HEPA-szűrővel ellátott két darab steril kórterem megvalósítását szolgálja.
