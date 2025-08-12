Ismét vármegyénkbe érkeznek a jövő sztárjai

Immáron hatodik alkalommal fogadja Magyarország az ifjúsági korosztály legjobbjait – hangzott el az esemény keddi sajtótájékoztatóján, aminek a nyíregyházi városháza adott otthont. Nem véletlenül, hiszen éppen az épület tőszomszédságában, a Szabadság téren érnek majd célba az utolsó félszakasz során a Nations' Cup Hungary országúti kerékpáros világkupa kerékpárosai.

A világkupa sajtótájékoztatójának felszólalói: Solymosi János, Trencsényi Imre, Törzsök Zsolt, dr. Szabó Tünde, Märcz Tamás, Halkóné dr. Rudolf Éva, Vízer Barnabás és Filep Sándor

Fotó: Nations' Cup Hungary

Kiemelten fontos Magyarország számára a világkupa

A sajtótájékoztatót dr. Szabó Tünde gazdaságfejlesztésért felelős kormánybiztos, a viadal egyik védnöke nyitotta meg, aki elmondta: az elmúlt években már bizonyított a verseny, lassan hagyománnyá válik, hogy a megmérettetés lehetőséget teremt a magyar fiatalok számára.

– Az a folyamat, amit a kormány elindított, azaz hogy minél több nemzetközi sporteseményt hozzunk Magyarországra, egyértelműen kifizetődő. A magyar fiatalokat nemzetközi szinten is versenyhelyzetbe kell hozni, s ehhez tökéletes lehetőséget kínál ez a viadal is.

A sajtóesemény egyik díszvendége Märcz Tamás, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet nagykövete, vízilabdázó olimpiai bajnok volt, aki kiemelte, hogy Magyarországnak minden olyan esemény mellé oda kell állnia, amely lehetőséget biztosít a hazai sport előmozdítására.

– A kerékpársport egyre népszerűbb idehaza, ennek kapcsán pedig olyan lehetőségeket kell biztosítanunk a fiataloknak, amivel élni tudnak – mondta. – Az utánpótlás-nevelés kiemelt fontossággal bír, az pedig, hogy van egy ilyen versenyünk, lehetőség arra, hogy kemény munkával el lehet jutni akár a Tour de France-ig is.

Halkóné dr. Rudolf Éva, Nyíregyháza önkormányzati képviselője a város sport iránti elkötelezettségét és sportszeretetét emelte ki.

– Nyíregyháza lakossága sportszerető, ez az elmúlt években már számtalanszor bebizonyosodott. Az ifjúsági világkupa megrendezése rendkívül sikeres volt eddig is, így nincsenek kétségeink afelől, hogy ez idén is így lesz – mondta. – A város környékén mintegy nyolcvan kilométernyi kerékpárút épült ki, a kerékpározás pedig ma már megkerülhetetlen. Persze az sem mellékes, hogy ez a világkupa a turizmus szempontjából sem elhanyagolható.