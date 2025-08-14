augusztus 14., csütörtök

Kerékpársport

3 órája

Nations’ Cup Hungary 2025: hatalmas adok-kapok végén ukrán győzelem Vásárosnaményban

Címkék#Dorogi Alex Martin#Oleh Smolynet#világkupa

Hazaért egy szökés Vásárosnaményban a kétnapos nemzetközi viadal első szakaszán, ahol az ukrán Oleh Smolynets diadalmaskodott – legjobb magyarként Dorogi Alex Martin (MBH Bank Cycling Team) a tizenegyedik pozíciót csípte el.

Mihály Norbert

A 136,5 kilométeres etapon Vásárosnaményból indulva három nagyobb kör várta a beregi térségben a világkupa résztvevőit Tákos, Csaroda, Tarpa, Tivadar, Gulács és Jánd településeket érintve – két gyorsasági részhajrával megfűszerezve.

világkupa
Tizenhét nemzet 106 kerekese szerepel a világkupa idei kiírásán
Fotó: Nations' Cup Hungary

Hatalmas tempóban kezdett a világkupa mezőnye

Az éles rajtot követően folyamatosak voltak a próbálkozások, előbb egy hat fős sor lépett el, akikre nem sokkal később további kerékpárosok ugrottak fel. Az első sprintet a norvég Erik Rege nyerte, ám ezzel a szökésnek be is fellegzett, azt megfogta a főmezőny. A norvégok azonban nem bírtak magukkal, így újabb elmenés alakult, Rege pedig ebben is benne volt, így a második részhajrán is ő volt a leggyorsabb.

A forgatókönyv azonban nem változott, mivel nem dolgoztak össze az elől tekerők, így ezt a csoportot is utolérték. A peloton azonban nem nyugodott meg, hatalmas volt az adok-kapok, minek eredményeként tizenegyen ismét csak elszakadtak. Innen ment tovább először a dán Tobias Gren, majd az ukrán Oleh Smolynets, akit már nem is tudtak megfogni, így a tizenhét esztendős, egyébként Belgiumban pallérozódó bringás nyerte a szakaszt.

Oleh Smolynets sikerét hozta az első szakasz
Fotó: Nations' Cup Hungary

Hulla vagyok – nyilatkozta a célba érkezést követően Oleh Smolynets. – Nagyon nehéz szakasz volt, folyamatosak voltak a lószok, végig ment az adok-kapok. Hihetetlen volt a forróság is, ami ugyancsak rengeteget kivett belőlem. A lehető legjobbkor támadtam, s ez végül elégnek bizonyult a győzelemhez.

Legjobb magyarként Dorogi Alex Martin (MBH Bank Cycling Team) érkezett, így a 2/A szakaszon ő viselheti a diszciplína megkülönböztető trikóját. A legjobb első éves kerekesnek járó kék mez ugyancsak Smolynetsé, míg a pontverseny zöldjét a norvég Filip-Andre Smoras érdemelte ki.

A megkülönböztető trikósok
Fotó: Nations' Cup Hungary

Iszonyú meleg volt, sokat kellett frissíteni – értékelt a díjátadóra várva Dorogi Alex Martin. – Alapvetően arra készültünk, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is mezőnyhajrá lesz, erre előzetesen meg is volt a vonatunk, de a végén ellépett egy igencsak erős elmenés, amelybe én is belekerültem, s ez végül haza is ért. Nagyszerű érzés, hogy megszereztem a legjobb magyarnak járó megkülönböztető trikót, ez plusz motivációt ad, és természetesen azon leszek, hogy holnap is sikerüljön megtartanom ezt a mezt.

Eredmények
1. szakasz, Vásárosnamény–Vásárosnamény (136,5 km)
1. Oleh Smolynets (Ukrajna) 3:00:44
2. Marcin Wlodarski (Lengyelország) + 6 mp
3. Ola Herheim (Norvégia) + 19 mp
4. Pavel Dimitrov (Bulgária) + 19 mp
5. Tobias Gren (Dánia) + 19 mp
6. Filip Zahorec (Szlovákia) + 37 mp
7. Lucas Kraus (Ausztria) + 37 mp
8. Alvaro Dominguez Gomez (Spanyolország) + 37 mp
9. Almir Yaliyev (kazah, Lotus Cycling) + 37 mp
10. Matthias Esterl (Ausztria) + 37 mp
11. Dorogi Alex Martin (magyar, MBH Bank Cycling Team) + 37 mp

A Nations’ Cup Hungary két félszakasszal folytatódik: augusztus 15-én délelőtt Ibrány (86,3 kilométer) körül köröz a karaván, míg délután egy nyíregyházi (3,5 kilométer) egyéni időfutammal zárul a viadal.

 

 

