Nations’ Cup Hungary 2025: hatalmas adok-kapok végén ukrán győzelem Vásárosnaményban

A 136,5 kilométeres etapon Vásárosnaményból indulva három nagyobb kör várta a beregi térségben a világkupa résztvevőit Tákos, Csaroda, Tarpa, Tivadar, Gulács és Jánd településeket érintve – két gyorsasági részhajrával megfűszerezve.

Tizenhét nemzet 106 kerekese szerepel a világkupa idei kiírásán

Fotó: Nations' Cup Hungary

Hatalmas tempóban kezdett a világkupa mezőnye

Az éles rajtot követően folyamatosak voltak a próbálkozások, előbb egy hat fős sor lépett el, akikre nem sokkal később további kerékpárosok ugrottak fel. Az első sprintet a norvég Erik Rege nyerte, ám ezzel a szökésnek be is fellegzett, azt megfogta a főmezőny. A norvégok azonban nem bírtak magukkal, így újabb elmenés alakult, Rege pedig ebben is benne volt, így a második részhajrán is ő volt a leggyorsabb.

A forgatókönyv azonban nem változott, mivel nem dolgoztak össze az elől tekerők, így ezt a csoportot is utolérték. A peloton azonban nem nyugodott meg, hatalmas volt az adok-kapok, minek eredményeként tizenegyen ismét csak elszakadtak. Innen ment tovább először a dán Tobias Gren, majd az ukrán Oleh Smolynets, akit már nem is tudtak megfogni, így a tizenhét esztendős, egyébként Belgiumban pallérozódó bringás nyerte a szakaszt.

Oleh Smolynets sikerét hozta az első szakasz

Fotó: Nations' Cup Hungary

„Hulla vagyok – nyilatkozta a célba érkezést követően Oleh Smolynets. – Nagyon nehéz szakasz volt, folyamatosak voltak a lószok, végig ment az adok-kapok. Hihetetlen volt a forróság is, ami ugyancsak rengeteget kivett belőlem. A lehető legjobbkor támadtam, s ez végül elégnek bizonyult a győzelemhez.

Legjobb magyarként Dorogi Alex Martin (MBH Bank Cycling Team) érkezett, így a 2/A szakaszon ő viselheti a diszciplína megkülönböztető trikóját. A legjobb első éves kerekesnek járó kék mez ugyancsak Smolynetsé, míg a pontverseny zöldjét a norvég Filip-Andre Smoras érdemelte ki.

A megkülönböztető trikósok

Fotó: Nations' Cup Hungary

– Iszonyú meleg volt, sokat kellett frissíteni – értékelt a díjátadóra várva Dorogi Alex Martin. – Alapvetően arra készültünk, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is mezőnyhajrá lesz, erre előzetesen meg is volt a vonatunk, de a végén ellépett egy igencsak erős elmenés, amelybe én is belekerültem, s ez végül haza is ért. Nagyszerű érzés, hogy megszereztem a legjobb magyarnak járó megkülönböztető trikót, ez plusz motivációt ad, és természetesen azon leszek, hogy holnap is sikerüljön megtartanom ezt a mezt.