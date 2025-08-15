Norvég etapgyőzelemmel folytatódott a Nations’ Cup Hungary ifjúsági világkupa

Egy mindössze 86,3 kilométeres félszakasszal folytatódott Ibrány körül a Nations’ Cup Hungary ifjúsági világkupa. A penzum során a kerekesek két nagyobb kört tettek meg Nagyhalász, Kótaj, Búj és Paszab érintésével, majd két kisebbet Ibrány területén. A szervezők az első nagy kör végén jelölték ki az egyetlen gyorsasági részhajrát, amelynek a zöld trikóért folyó harcban volt jelentősége.

Filip-Andre Smoras nyerte a világkupa 2/A szakaszát

Fotó: Nations' Cup Hungary

Norvég győzelmet hozott a világkupa második etapja

Ahogyan az várható volt rengetegen próbálkoztak, ám szökés nem tudott ellépni, a nap egyetlen gyorsasági részhajráját a zöld trikó éllovasa, a norvég Filip-Andre Smoras nyerte.

Életképes elmenés ezt követően sem tudott kialakulni, hiába próbálkoztak többen is, így mezőnyhajrá döntötte el az etapgyőztes kilétét, Smoras pedig ezúttal sem hibázott, így magabiztosan nyert két lengyel, Filip Pasterski és Jakub Sledzinski előtt. Legjobb magyarként Zsembery Boldizsár (MBH Bank Cycling Team) az előkelő hatodik helyen ért célba.

– Egyértelműek voltak a céljaink, szerettük volna a részhajrát és a szakaszt is megnyerni – értékelt a célba érkezést követően Smoras. – Csapatként nagyszerűen dolgoztunk, így mindkettő összejött. Örülök a sikeremnek, mivel ez egy fontos győzelem a pályafutásomban.

Ami a trikókat illeti, összetettben továbbra is az első etap győztese, az ukrán Oleh Smolynets vezet, mégpedig tíz másodperc előnnyel a lengyel Marcin Wlodarskival szemben.

– Ma is nagy volt a forróság, de minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy megőrizzük a sárga trikót – értékelt a díjátadóra várva Smolynets. – Technikás, nehéz pálya volt, de tudtuk, hogy a táv rövidsége miatt számunkra tökéletes a mezőnyhajrá, hiszen az első szakaszon történtek miatt nem sokan voltak rám veszélyesek. Örülök, hogy összehoztuk azt, amit elterveztünk, bízom benne, hogy számunkra az esti időfutam is kedvezően alakul majd.

Összetettben továbbra is az ukrán Oleh Smolynets vezet

Fotó: Nations' Cup Hungary

Az összetett versenyben a legjobb magyar továbbra is Dorogi Alex Martin (MBH Bank Cycling Team), így a 2/B szakaszon is ő viselheti a diszciplína megkülönböztető trikóját. A fiatalok különversenyének kék meze ugyancsak Smolynetsé, míg a pontverseny zöldje Smorasé.