Norvég etapgyőzelemmel folytatódott a Nations’ Cup Hungary ifjúsági világkupa
Az első szakasszal ellentétben Ibrányban mezőnyhajrá döntött a győztes kilétéről, a pontverseny éllovasa a norvég Filip-Andre Smoras diadalmaskodott – legjobb magyarként Zsembery Boldizsár (MBH Bank Cycling Team) az előkelő hatodik helyen ért célba.
Egy mindössze 86,3 kilométeres félszakasszal folytatódott Ibrány körül a Nations’ Cup Hungary ifjúsági világkupa. A penzum során a kerekesek két nagyobb kört tettek meg Nagyhalász, Kótaj, Búj és Paszab érintésével, majd két kisebbet Ibrány területén. A szervezők az első nagy kör végén jelölték ki az egyetlen gyorsasági részhajrát, amelynek a zöld trikóért folyó harcban volt jelentősége.
Norvég győzelmet hozott a világkupa második etapja
Ahogyan az várható volt rengetegen próbálkoztak, ám szökés nem tudott ellépni, a nap egyetlen gyorsasági részhajráját a zöld trikó éllovasa, a norvég Filip-Andre Smoras nyerte.
Életképes elmenés ezt követően sem tudott kialakulni, hiába próbálkoztak többen is, így mezőnyhajrá döntötte el az etapgyőztes kilétét, Smoras pedig ezúttal sem hibázott, így magabiztosan nyert két lengyel, Filip Pasterski és Jakub Sledzinski előtt. Legjobb magyarként Zsembery Boldizsár (MBH Bank Cycling Team) az előkelő hatodik helyen ért célba.
– Egyértelműek voltak a céljaink, szerettük volna a részhajrát és a szakaszt is megnyerni – értékelt a célba érkezést követően Smoras. – Csapatként nagyszerűen dolgoztunk, így mindkettő összejött. Örülök a sikeremnek, mivel ez egy fontos győzelem a pályafutásomban.
Ami a trikókat illeti, összetettben továbbra is az első etap győztese, az ukrán Oleh Smolynets vezet, mégpedig tíz másodperc előnnyel a lengyel Marcin Wlodarskival szemben.
– Ma is nagy volt a forróság, de minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy megőrizzük a sárga trikót – értékelt a díjátadóra várva Smolynets. – Technikás, nehéz pálya volt, de tudtuk, hogy a táv rövidsége miatt számunkra tökéletes a mezőnyhajrá, hiszen az első szakaszon történtek miatt nem sokan voltak rám veszélyesek. Örülök, hogy összehoztuk azt, amit elterveztünk, bízom benne, hogy számunkra az esti időfutam is kedvezően alakul majd.
Az összetett versenyben a legjobb magyar továbbra is Dorogi Alex Martin (MBH Bank Cycling Team), így a 2/B szakaszon is ő viselheti a diszciplína megkülönböztető trikóját. A fiatalok különversenyének kék meze ugyancsak Smolynetsé, míg a pontverseny zöldje Smorasé.
– Sikerült beérnem a főmezőnnyel, így megőriztem a legjobb magyar versenyzőnek járó megkülönböztető trikót – nyilatkozta Dorogi Alex Martin. – Az elejétől fogva nagy volt a tempó, senkit sem engedtek el, így lényegében az történt, amit vártunk. Feküdt nekem ez a pálya, így hoztuk azt, amit akartunk. Bízom az esti időfutamban, szeretnék előrejönni egy-két helyet az összetettben.
Eredmények
2/A szakasz, Ibrány–Ibrány (86,3 km)
1.Filip-Andre Smoras (Norvégia) 1:52:10
2. Filip Pasterski (Lengyelország) a.i
3. Jakub Sledzinski (Lengyelország) a.i
4. Asier Fortea Vicente (Spanyolország) a.i
5. Felix Prünster (Ausztria) a.i
6. Zsembery Boldizsár (magyar, MBH Bank Cycling Team) a.i
7. Kőrösi Gábor (magyar, Lotus Cycling) a.i
8. Albert Hansgaard Jensen (Dánia) a.i
9. Helvijs Kancers (Lettország) a.i
10. Lukas Gardian (Szlovákia) a.i
Összetett
1. Oleh Smolynets (Ukrajna) 4:52:44
2. Marcin Wlodarski (Lengyelország) + 10 mp
3. Ola Herheim (Norvégia) + 25 mp
4. Tobias Gren (Dánia) + 29 mp
5. Pavel Dimitrov (Bulgária) + 29 mp
6. Almir Valiyev (kazah, Lotus Cycling) + 47 mp
7. Alvaro Dominguez Lopez (Spanyolország) + 47 mp
8. Filip Zahorec (Szlovákia) + 47 mp
9. Lucas Kraus (Ausztria) + 47 mp
10. Matthias Esterl (Ausztria) + 47 mp
11. Dorogi Alex Martin (magyar, MBH Bank Cycling Team) + 47 mp
A Nations’ Cup Hungary egy nyíregyházi (3,5 kilométer) egyéni időfutammal zárul a viadal.
