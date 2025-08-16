augusztus 16., szombat

Kerékpársport

1 órája

Drámai fordulat zárásként, lengyel győzelemmel ért véget a Nations’ Cup Hungary

Bukott az időfutamon az ukrán éllovas, a lengyel Marcin Wlodarski sikerével zárult a magyarországi ifjúsági világkupa. A legjobb hazai versenyző Dorogi Alex Martin (MBH Bank Cycling Team) lett.

Mihály Norbert

Egy mindössze három és fél kilométeres egyéni időfutammal zárult a világkupa Nyíregyháza belvárosában. Az igencsak technikás, helyenként macskaköves részeket is tartogató penzumnak elsőként Vock András (Magyarország) vágott neki. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján sejthető volt, hogy a győzelemhez négy perc körüli idő szükséges.

világkupa
Marcin Wlodarski itt még nem tudta, hogy ő nyerte a világkupa magyar fordulóját
Fotó: Nations' Cup Hungary

A zöld trikós nyerte a világkupa kronóját

Végül a pontverseny éllovasa, a zöld trikós norvég Filip Smoras volt az, aki 4:06-os eredményével olyannyira magasra tette a lécet, hogy meg is nyerte a kronót. Mögötte a lett Helvijs Kancers lett a második, míg a dán Albert Hansgaard Jensen repesztette a harmadik legjobb időt. A magyarok közül Kardos Csongor (Magyarország) tíz másodperc hátránnyal a tizenötödik helyen végzett.

Az igazi drámát azonban a sárga trikós Oleh Smolynets hozta, aki kockáztatott, így az egyik kanyarban hatalmasat esett. Az ukrán kerekes ennek ellenére sem ment rosszat, ám három másodperccel elbukta az összetett győzelmet.

Sok múlott ezen a szakaszon, így koncentráltnak kellett maradnom, de mivel nagyon tetszett ez a rövid pálya és a kanyargós, technikás időfutamok is fekszenek nekem, így bizakodó voltam – mondta a díjátadóra várva a szakaszgyőztes, Filip Smoras. – Elégedett vagyok a szervezéssel is, tetszettek a szakaszok, minden a legnagyobb rendben volt.

Díjátadók és díjazottak
Fotó: Nations' Cup Hungary

A sárga trikó tehát az időfutamon kilencedikként célba érő Marcin Wlodarskira került, mellette Smolynets és a norvég Ola Herheim fért még oda a dobogóra – Dorogi Alex Martin nyolcadikként zárt, ezzel a legjobb magyar bringásnak járó megkülönböztető trikót is kiérdemelve. A pontversenyt Smoras, a fiatalok összevetését Smolynets, míg a csapatversenyt Ausztria nyerte – a világkupa összetettjében pedig Dánia végzett az élen.

Próbáltam a lehető legjobbamat nyújtani az időfutamon, úgy voltam vele, hogy lássuk mire lesz ez elég – ecsetelte a történteket az összetett győztese, Marcin Wlodarski. – Sajnálom, hogy az éllovas elesett, szörnyű érzés, amikor ilyenen megy el egy verseny. Viszont a kerékpársport már csak ilyen. Örülök a győzelmemnek, ami nagy lökést adhat a jövőm szempontjából.

Eredmények
2/B. szakasz, Nyíregyháza (3,5 km) ITT
1. Filip Smoras (Norvégia) 4:06
2. Helvijs Kancers (Lettország) + 1 mp
3. Albert Hansgaard Jensen (Dánia) + 4 mp
4. Filip Pasterski (Lengyelország) + 6 mp
5. Xavi Mestre (Spanyolország) + 6 mp
6. Erik Rege (Norvégia) + 7 mp
7. Tobias Gren (Dánia) + 7 mp
8. Ola Herheim (Norvégia) + 7 mp
9. Marcin Wlodarski (Lengyelország) + 7 mp
10. Rastko Nikacevic (Szerbia) + 8 mp

Az összetett végeredménye:
1. Marcin Wlodarski (Lengyelország) 4:57:14
2. Oleh Smolynets (Ukrajna) + 3 mp
3. Ola Herheim (Norvégia) + 10 mp
4. Tobias Gren (Dánia) + 12 mp
5. Filip Záhorec (Szlovénia) + 36 mp
6. Almir Valiev (kazah, Lotus Cycling) + 37 mp
7. Pavel Dimitrov (Bulgária) + 41 mp
8. Dorogi Alex Martin (magyar, MBH Bank Cycling Team) + 43 mp
9. Alvaro Dominguez (Spanyolország) + 45 mp
10. Lucas Kraus (Ausztria) + 46 mp

 

