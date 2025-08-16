Drámai fordulat zárásként, lengyel győzelemmel ért véget a Nations’ Cup Hungary

Egy mindössze három és fél kilométeres egyéni időfutammal zárult a világkupa Nyíregyháza belvárosában. Az igencsak technikás, helyenként macskaköves részeket is tartogató penzumnak elsőként Vock András (Magyarország) vágott neki. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján sejthető volt, hogy a győzelemhez négy perc körüli idő szükséges.

Marcin Wlodarski itt még nem tudta, hogy ő nyerte a világkupa magyar fordulóját

Fotó: Nations' Cup Hungary

A zöld trikós nyerte a világkupa kronóját

Végül a pontverseny éllovasa, a zöld trikós norvég Filip Smoras volt az, aki 4:06-os eredményével olyannyira magasra tette a lécet, hogy meg is nyerte a kronót. Mögötte a lett Helvijs Kancers lett a második, míg a dán Albert Hansgaard Jensen repesztette a harmadik legjobb időt. A magyarok közül Kardos Csongor (Magyarország) tíz másodperc hátránnyal a tizenötödik helyen végzett.

Az igazi drámát azonban a sárga trikós Oleh Smolynets hozta, aki kockáztatott, így az egyik kanyarban hatalmasat esett. Az ukrán kerekes ennek ellenére sem ment rosszat, ám három másodperccel elbukta az összetett győzelmet.

– Sok múlott ezen a szakaszon, így koncentráltnak kellett maradnom, de mivel nagyon tetszett ez a rövid pálya és a kanyargós, technikás időfutamok is fekszenek nekem, így bizakodó voltam – mondta a díjátadóra várva a szakaszgyőztes, Filip Smoras. – Elégedett vagyok a szervezéssel is, tetszettek a szakaszok, minden a legnagyobb rendben volt.

Díjátadók és díjazottak

Fotó: Nations' Cup Hungary

A sárga trikó tehát az időfutamon kilencedikként célba érő Marcin Wlodarskira került, mellette Smolynets és a norvég Ola Herheim fért még oda a dobogóra – Dorogi Alex Martin nyolcadikként zárt, ezzel a legjobb magyar bringásnak járó megkülönböztető trikót is kiérdemelve. A pontversenyt Smoras, a fiatalok összevetését Smolynets, míg a csapatversenyt Ausztria nyerte – a világkupa összetettjében pedig Dánia végzett az élen.

– Próbáltam a lehető legjobbamat nyújtani az időfutamon, úgy voltam vele, hogy lássuk mire lesz ez elég – ecsetelte a történteket az összetett győztese, Marcin Wlodarski. – Sajnálom, hogy az éllovas elesett, szörnyű érzés, amikor ilyenen megy el egy verseny. Viszont a kerékpársport már csak ilyen. Örülök a győzelmemnek, ami nagy lökést adhat a jövőm szempontjából.