Drámai fordulat zárásként, lengyel győzelemmel ért véget a Nations’ Cup Hungary
Bukott az időfutamon az ukrán éllovas, a lengyel Marcin Wlodarski sikerével zárult a magyarországi ifjúsági világkupa. A legjobb hazai versenyző Dorogi Alex Martin (MBH Bank Cycling Team) lett.
Egy mindössze három és fél kilométeres egyéni időfutammal zárult a világkupa Nyíregyháza belvárosában. Az igencsak technikás, helyenként macskaköves részeket is tartogató penzumnak elsőként Vock András (Magyarország) vágott neki. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján sejthető volt, hogy a győzelemhez négy perc körüli idő szükséges.
A zöld trikós nyerte a világkupa kronóját
Végül a pontverseny éllovasa, a zöld trikós norvég Filip Smoras volt az, aki 4:06-os eredményével olyannyira magasra tette a lécet, hogy meg is nyerte a kronót. Mögötte a lett Helvijs Kancers lett a második, míg a dán Albert Hansgaard Jensen repesztette a harmadik legjobb időt. A magyarok közül Kardos Csongor (Magyarország) tíz másodperc hátránnyal a tizenötödik helyen végzett.
Az igazi drámát azonban a sárga trikós Oleh Smolynets hozta, aki kockáztatott, így az egyik kanyarban hatalmasat esett. Az ukrán kerekes ennek ellenére sem ment rosszat, ám három másodperccel elbukta az összetett győzelmet.
– Sok múlott ezen a szakaszon, így koncentráltnak kellett maradnom, de mivel nagyon tetszett ez a rövid pálya és a kanyargós, technikás időfutamok is fekszenek nekem, így bizakodó voltam – mondta a díjátadóra várva a szakaszgyőztes, Filip Smoras. – Elégedett vagyok a szervezéssel is, tetszettek a szakaszok, minden a legnagyobb rendben volt.
A sárga trikó tehát az időfutamon kilencedikként célba érő Marcin Wlodarskira került, mellette Smolynets és a norvég Ola Herheim fért még oda a dobogóra – Dorogi Alex Martin nyolcadikként zárt, ezzel a legjobb magyar bringásnak járó megkülönböztető trikót is kiérdemelve. A pontversenyt Smoras, a fiatalok összevetését Smolynets, míg a csapatversenyt Ausztria nyerte – a világkupa összetettjében pedig Dánia végzett az élen.
– Próbáltam a lehető legjobbamat nyújtani az időfutamon, úgy voltam vele, hogy lássuk mire lesz ez elég – ecsetelte a történteket az összetett győztese, Marcin Wlodarski. – Sajnálom, hogy az éllovas elesett, szörnyű érzés, amikor ilyenen megy el egy verseny. Viszont a kerékpársport már csak ilyen. Örülök a győzelmemnek, ami nagy lökést adhat a jövőm szempontjából.
Eredmények
2/B. szakasz, Nyíregyháza (3,5 km) ITT
1. Filip Smoras (Norvégia) 4:06
2. Helvijs Kancers (Lettország) + 1 mp
3. Albert Hansgaard Jensen (Dánia) + 4 mp
4. Filip Pasterski (Lengyelország) + 6 mp
5. Xavi Mestre (Spanyolország) + 6 mp
6. Erik Rege (Norvégia) + 7 mp
7. Tobias Gren (Dánia) + 7 mp
8. Ola Herheim (Norvégia) + 7 mp
9. Marcin Wlodarski (Lengyelország) + 7 mp
10. Rastko Nikacevic (Szerbia) + 8 mp
Az összetett végeredménye:
1. Marcin Wlodarski (Lengyelország) 4:57:14
2. Oleh Smolynets (Ukrajna) + 3 mp
3. Ola Herheim (Norvégia) + 10 mp
4. Tobias Gren (Dánia) + 12 mp
5. Filip Záhorec (Szlovénia) + 36 mp
6. Almir Valiev (kazah, Lotus Cycling) + 37 mp
7. Pavel Dimitrov (Bulgária) + 41 mp
8. Dorogi Alex Martin (magyar, MBH Bank Cycling Team) + 43 mp
9. Alvaro Dominguez (Spanyolország) + 45 mp
10. Lucas Kraus (Ausztria) + 46 mp
