Labdarúgás

1 órája

Várdaiak vitézkednek a válogatottban

Egy védő és egy középpályás került be a legjobbak közzé a rétköziektől. A Nemzeti Sport közzétette a forduló válogatottjait.

Kerecsen József

Nagyon fut a szekér a Kisvárda Master Good FC-nél, az NB I. újonca zsinórban harmadik győzelmét aratta a bajnokságban és egy mérkőzéssel kevesebbet játszva is ott van az 5. helyen a ponttáblázaton. Gerliczki Máté együttese a 6. fordulóban Zalaegerszegen tudott győzni. A rétköziek az első félidőben két gólos előnyre tettek szert, a ZTE pedig mindent megpróbált a fordulás után, hogy visszajöjjön a meccsbe, de a 78. percben csak a szépítésre futotta a hazaiaktól. A Nemzeti Sport szokás szerint kedd reggeli lapszámában hozta nyilvánosságra a játéknapon legjobban teljesítők névsorát. A forduló válogatottjai között két kisvárdai játékos, a gólt szerző Branimir Cipetic és a fáradhatatlanul robotoló fiatal nigériai, Ridwan Popoola is ott van.

Két kisvárdai játékos, Ridwan Popoola és Branimir Cipetic a forduló válogatottjainak sorában.
Két kisvárdai játékos a forduló válogatottjai között
Fotó: kisvardafc.hu.

A forduló válogatottja (6. forduló, Nemzeti Sport):

 

A csakfoci.hu-nál szintén Branimir Cipetic és Ridwan Popoola került be a legjobb tizenegybe, az M4 Sportnál pedig Cipetic, valamint Nagy Krisztián érdemelte ki a nevezést a képzeletbeli csapatba.

A ZTE–Kisvárda mérkőzés összefoglalója:

 

 

