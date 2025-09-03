1 órája
Keita a DVTK játékosa lett, búcsúzóul azért még odaszúrt egyet a Szparinak
A Szpari megállapodott a DVTK-val. A borsodi klub kivásárolta jövő nyárig szóló szerződéséből az elefántcsontparti középpályást. Aboubakar Keita nem túl elegánsan búcsúzott.
Aboubakar Keita a DVTK játékosa lett, a borsodiak átigazolási díj fejében szerezték meg az elefántcsontparti középpályást – adta hírül a csapat hivatalos honlapján szerdán este. Mint ismert a 27 éves játékos önszántából nem utazott el a csapattal a Győr elleni bajnoki mérkőzésre, ezzel súlyosan megszegte a munkaszerződésben rögzített kötelezettségét – írta a vasárnap este a Szpari weboldalán. Aboubakar Keita továbbra is a Nyíregyháza Spartacus FC játékosa, akinek érvényes szerződése van egyesületünkkel – zárult a közlemény.
Aboubakar Keita odaszúrt a Szparinak
A játékos ügynöke szerint a labdarúgó nem mulasztotta el kötelezettségeit. Aboubakar Keita azzal védekezett, hogy a klubnál már korábban jelezték neki, mivel nem magyar, nem számítanak rá. A vádakra a játékos Instagram-bejegyzésben reagált, erről portálunk is beszámolt.
Már akkor felröppenek a hírek, hogy Kieita Diósgyőrbe tart, ezek igaznak is bizonyultak.
Búcsúzóul azért keményen odaszúrt volt csapatának.
Boldog vagyok, hogy a Diósgyőr játékosa lehetek! Jól ismerem a Fizz Ligát, és ellenfélként a DVTK-t is, hiszen néhány hete testközelből tapasztaltam meg, hogy mennyivel jobbak voltak a Nyíregyházánál.
Aboubakar Keita gólja a DVSC – Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen (2025.08.17. Fizz Liga, 4. forduló)
