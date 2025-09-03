szeptember 3., szerda

Ez aztán a pimaszság!

1 órája

Keita a DVTK játékosa lett, búcsúzóul azért még odaszúrt egyet a Szparinak

Címkék#Aboubakar Keita#Szpari#DVTK

A Szpari megállapodott a DVTK-val. A borsodi klub kivásárolta jövő nyárig szóló szerződéséből az elefántcsontparti középpályást. Aboubakar Keita nem túl elegánsan búcsúzott.

Szon.hu

Aboubakar Keita a DVTK játékosa lett, a borsodiak átigazolási díj fejében szerezték meg az elefántcsontparti középpályást – adta hírül a csapat hivatalos honlapján szerdán este. Mint ismert a 27 éves játékos önszántából nem utazott el a csapattal a Győr elleni bajnoki mérkőzésre, ezzel súlyosan megszegte a munkaszerződésben rögzített kötelezettségét – írta a vasárnap este a Szpari weboldalán. Aboubakar Keita továbbra is a Nyíregyháza Spartacus FC játékosa, akinek érvényes szerződése van egyesületünkkel – zárult a közlemény.

Aboubakar Keita
Aboubakar Keita Diósgyőrbe igazolt fotó: dvtk.eu

Aboubakar Keita odaszúrt a Szparinak

A játékos ügynöke szerint a labdarúgó nem mulasztotta el kötelezettségeit. Aboubakar Keita azzal védekezett, hogy a klubnál már korábban jelezték neki, mivel nem magyar, nem számítanak rá. A vádakra a játékos Instagram-bejegyzésben reagált, erről portálunk is beszámolt
Már akkor felröppenek a hírek, hogy Kieita Diósgyőrbe tart, ezek igaznak is bizonyultak.
Búcsúzóul azért keményen odaszúrt volt csapatának.

Boldog vagyok, hogy a Diósgyőr játékosa lehetek! Jól ismerem a Fizz Ligát, és ellenfélként a DVTK-t is, hiszen néhány hete testközelből tapasztaltam meg, hogy mennyivel jobbak voltak a Nyíregyházánál.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Aboubakar Keita gólja a DVSC – Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen (2025.08.17. Fizz Liga, 4. forduló)

 

