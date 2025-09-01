Tovább dagad a botrány, itt a váratlan fordulat: súlyosat üzent Keita a Szparinak, szerinte ez az igazság

Nagyon meglepődtem a klub hamis narratíváján, amely áldozatként pozicionálja magát.

Mégis, június óta a klub azt mondta nekem és az ügynökömnek, hogy az edző nem számít rám, mert inkább magyar játékosokkal szeretne dolgozni.

Továbbra is befektettem abba a reménybe, hogy megfordíthatom a helyzetet.

A klub többször is visszajött hozzám, mondván, jobb lenne, ha távoznék.

Tizenegy nappal az átigazolási időszak vége előtt előtt az ügynökömmel elmondtuk a klubnak, hogy szeretnék elfogadni egy lehetőséget, mivel a klubnál nem voltak kilátások számomra.

Nagy meglepetésemre a klub nem reagált, majd megváltoztatta történetét, mondván, hogy az edző nem akar velem dolgozni, míg az edző a vezetőséget hibáztatta.

Hat napig próbáltunk elfogadható megoldást találni a klub elhagyására, mivel nem tekintettek projektjátékosnak, és a klub inkább megvált tőlem.

Felszólítjuk a klubot, hogy vállaljon felelősséget, mivel minden nyilatkozatunk írásbeli vagy szóbeli megbeszéléseken alapul, és végül biztosítani akarjuk, hogy senki ne hazudjon nekem, és ne terjesszen hamis verziókat az eseményekről.