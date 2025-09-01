szeptember 1., hétfő

NB I.

1 órája

Tovább dagad a botrány, itt a váratlan fordulat: súlyosat üzent Keita a Szparinak, szerinte ez az igazság

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#Diósgyőr#Szabó István#ETO FC Győr#Aboubakar Keita#közlemény#Szpari

A játékos ügynöke szerint a labdarúgó nem mulasztotta el kötelezettségeit. Aboubakar Keita azzal védekezik, hogy a klubnál már korábban jelezték neki, mivel nem magyar, nem számítanak rá.

Kerecsen József

Mint arról tegnap késő este beszámoltunk, a Nyíregyháza Spartacus FC közleményben tudatta a nyilvánossággal hivatalos weboldalán, hogy Aboubakar Keita saját önszántából nem utazott el a csapattal az ETO FC Győr elleni (1–0-ra elveszített) bajnoki mérkőzésre. A klub úgy fogalmazott, a középpályás " ezzel súlyosan megszegve a munkaszerződésben rögzített kötelezettségét", hozzátéve, hogy Keitára kezdőként számított volna Szabó István. Révész Bálint elnök-tulajdonos elmondta, a játékos és menedzsere kezdeményezte a munkaszerződés felbontását azzal a céllal, hogy távozhasson az egyik ősi riválishoz (több sajtóorgánum szerint a Diósgyőrről van szó), melyre válaszul a Szparinál közölték, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Még az éjszaka folyamán Aboubakar Keita (és menedzsere) is reagált a történtekre.

Nem csitul a botrány Aboubakar Keita és a Nyíregyháza Spartacus FC között.
Aboubakar Keita azt szeretné, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC vállaljon felelősséget az elmúlt hetek történéseiért
Fotó: Czinege Melinda

Aboubakar Keita nyitott arra, hogy tisztázzák a helyzetet

Az elefántcsontparti középpályás Instagram-bejegyzésben reagált:

Íme:

Nagyon meglepődtem a klub hamis narratíváján, amely áldozatként pozicionálja magát.
Mégis, június óta a klub azt mondta nekem és az ügynökömnek, hogy az edző nem számít rám, mert inkább magyar játékosokkal szeretne dolgozni.
Továbbra is befektettem abba a reménybe, hogy megfordíthatom a helyzetet.
A klub többször is visszajött hozzám, mondván, jobb lenne, ha távoznék. 
Tizenegy nappal az átigazolási időszak vége előtt előtt az ügynökömmel elmondtuk a klubnak, hogy szeretnék elfogadni egy lehetőséget, mivel a klubnál nem voltak kilátások számomra.
Nagy meglepetésemre a klub nem reagált, majd megváltoztatta történetét, mondván, hogy az edző nem akar velem dolgozni, míg az edző a vezetőséget hibáztatta. 
Hat napig próbáltunk elfogadható megoldást találni a klub elhagyására, mivel nem tekintettek projektjátékosnak, és a klub inkább megvált tőlem. 
Felszólítjuk a klubot, hogy vállaljon felelősséget, mivel minden nyilatkozatunk írásbeli vagy szóbeli megbeszéléseken alapul, és végül biztosítani akarjuk, hogy senki ne hazudjon nekem, és ne terjesszen hamis verziókat az eseményekről.

 

