Tovább dagad a botrány, itt a váratlan fordulat: súlyosat üzent Keita a Szparinak, szerinte ez az igazság
A játékos ügynöke szerint a labdarúgó nem mulasztotta el kötelezettségeit. Aboubakar Keita azzal védekezik, hogy a klubnál már korábban jelezték neki, mivel nem magyar, nem számítanak rá.
Mint arról tegnap késő este beszámoltunk, a Nyíregyháza Spartacus FC közleményben tudatta a nyilvánossággal hivatalos weboldalán, hogy Aboubakar Keita saját önszántából nem utazott el a csapattal az ETO FC Győr elleni (1–0-ra elveszített) bajnoki mérkőzésre. A klub úgy fogalmazott, a középpályás " ezzel súlyosan megszegve a munkaszerződésben rögzített kötelezettségét", hozzátéve, hogy Keitára kezdőként számított volna Szabó István. Révész Bálint elnök-tulajdonos elmondta, a játékos és menedzsere kezdeményezte a munkaszerződés felbontását azzal a céllal, hogy távozhasson az egyik ősi riválishoz (több sajtóorgánum szerint a Diósgyőrről van szó), melyre válaszul a Szparinál közölték, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Még az éjszaka folyamán Aboubakar Keita (és menedzsere) is reagált a történtekre.
Aboubakar Keita nyitott arra, hogy tisztázzák a helyzetet
Az elefántcsontparti középpályás Instagram-bejegyzésben reagált:
Nagyon meglepődtem a klub hamis narratíváján, amely áldozatként pozicionálja magát.
Mégis, június óta a klub azt mondta nekem és az ügynökömnek, hogy az edző nem számít rám, mert inkább magyar játékosokkal szeretne dolgozni.
Továbbra is befektettem abba a reménybe, hogy megfordíthatom a helyzetet.
A klub többször is visszajött hozzám, mondván, jobb lenne, ha távoznék.
Tizenegy nappal az átigazolási időszak vége előtt előtt az ügynökömmel elmondtuk a klubnak, hogy szeretnék elfogadni egy lehetőséget, mivel a klubnál nem voltak kilátások számomra.
Nagy meglepetésemre a klub nem reagált, majd megváltoztatta történetét, mondván, hogy az edző nem akar velem dolgozni, míg az edző a vezetőséget hibáztatta.
Hat napig próbáltunk elfogadható megoldást találni a klub elhagyására, mivel nem tekintettek projektjátékosnak, és a klub inkább megvált tőlem.
Felszólítjuk a klubot, hogy vállaljon felelősséget, mivel minden nyilatkozatunk írásbeli vagy szóbeli megbeszéléseken alapul, és végül biztosítani akarjuk, hogy senki ne hazudjon nekem, és ne terjesszen hamis verziókat az eseményekről.
