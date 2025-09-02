3 órája
Lúdtalpas volt, most az olimpiát veszi célba
Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes a nyírbátori úszó. Antal Dávid nem lassít, már az olimpia körül forognak a gondolatai.
Eredményes időszakon van túl a Bátori Sárkány Úszóegyesület versenyzője, Antal Dávid. A nyírbátori tehetség július elején megnyerte az ifjúsági korú úszók somorjai Európa-bajnokságát 200 pillangón, augusztus végén pedig ezüstérmet nyert a romániai Otopeniben rendezett junior világbajnokságon. A sikereknek köszönhetően a Magyar Edzők Társaság edzőjét, Kaliba Viktort az év utánpótlásedzőjének választotta. A mesterrel és tanítványával az Infórádió Vegyesúszás magazinjában beszélgettek.
Kaliba Viktor elmondta, hogy mikor meglátták a rajtlistát, akkor már bizakodtak, hiszen Dávidé volt a legjobb nevezett idő. Azt gondolták, hogy kicsit erősebb a világ. Számukra a somorjai ifjúsági Európa-bajnokság volt a fő verseny, mert aki ott jól szerepel, az vehetett részt a romániai junior világbajnokságon. Szakmailag nehéz feladat volt öt hét alatt újból csúcsformába lendülniük, úgy hogy Dávidnak közben még illett részt venni az ifjúsági országos bajnokságon. Ez szinte lehetetlen volt, de megcsinálták valahogy, ahogy fogalmazott, túlélte a gyerek. Az egész nyarat végig dolgozta szinte pihenő nélkül.
Kockáztattak a döntőben
Antal Dávid mentálisan úgymond összerakta magát a nagy napra és élete legjobbját (1.56:87) úszva szerezte meg a világbajnoki ezüstérmet. Edzője számított erre a jó időre.
Reggel láttam, hogy 1.58 közepét, végét úszták a későbbi győztes dél-afrikai sráccal. Biztos voltam benne, hogy meglesz az 1.56-al kezdődő idő, abban nem voltam biztos, hogy megnyeri. Ez a két fiú kimagaslott a mezőnyből, így érmet vártunk. A többiek 150-160 méternél elfogytak, így kettejük között dőlt el a verseny.
Dávid ötvennél negyedik, féltávnál harmadik, százötvennél második, jól építette fel tehát a versenyt. A dél-afrikai azonban jobban bírta a végét.
– Kielemeztük a délelőtti úszását és azt láttuk, hogy Dávid kidelfinezése, amire mi azt hittük, hogy kiemelkedő, az ezen a szinten csak egy erős közepes. Ezért kockáztattunk, több időt töltött a víz alatt, erőteljesebben delfinezett és fordult. A dél-afrikai azonban kibírta ezt a támadást és tudta tartani a tempót, a végére azonban mindketten elfáradtak, ez jól látszott a lelátóról. Pedig százhatvanig jól nézett ki Dávid úszása is, de láttam, hogy ebben most csak ennyi volt. Így is fantasztikus azonban az ideje.
Kiemelten figyelnek rá
A Bátori Sárkány Úszóegyesület tizenöt évének legeredményesebb úszója Antal Dávid.
– Voltak már korábban eredményeink, találtunk már tehetséges gyerekeket, akikkel eljutottunk különböző szintekre. A legkiemelkedőbb teljesítményt azonban Dávid szállította, amire nagyon büszkék vagyunk. Jóleső érzés most a városban sétálni, megállítanak, gratulálnak.
A 200 pillangót nevezhetjük „magyar számnak”, hiszen van nekünk egy Milák Kristófunk. Vajon Antal Dáviddal a közeljövőben számolhat-e a szövetségi kapitány felnőtt világversenyen.
– Őszintén hiszem, hogy számára reális cél a 2028-as olimpia, mert rendkívül eltökélt, keményen dolgozik. Megvan a kellő önbizalma, a becsvágya, hogy ott legyen Los Angelesben. Nagyjából 1.55 közepe lehet az olimpiai A-szint, szerintem ez elérhető cél. Sűrű volt az idei szezon, jövőre kevesebb versenye lesz, de bízom benne, hogy ott lehet a párizsi felnőtt Európa-bajnokságon. Többet kell versenyeztetni, hogy szokja stresszhelyzetet a felnőttek között is.
Kaliba Viktor kiemelte, hogy Nyírbátorban minden adott ahhoz, hogy Dávid töretlenül fejlődjön. Közel van a házuk a fürdőhöz és az iskolához is, a várostól is megkapja a támogatást, az önkormányzat is kiemelten figyel rá.
– Dávid szeret Nyírbátorban élni, úszni, remélem ez így lesz még egy darabig. Tizenkét éve dolgozunk együtt, remekül működik közöttünk a kémia, ismerjük egymás minden apró rezdülését, gondolatát. Összefonódott az életünk, szeretjük, értjük egymást. Úgy vélem, hogy most itt van a legjobb helyen, képes arra, hogy tovább fejlődjön és még fényesebb eredményeket is elérjen. A szövetség is támogat minket, figyelnek ránk, ha kérésünk van, teljesítik. Bízunk benne, hogy ez így is marad.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Mestere után Antal Dávidot is mikrofonvégre kapták, aki elmondta, hogy az otopeni úszásában benne van az elmúlt tizenkét éve.
– Már gyerekkoromban is nagy álmom volt, hogy kijussak egy világbajnokságra. Nagyon örülök, mert nagyon nehéz augusztuson vagyok túl – fogalmazott a friss világbajnoki ezüstérmes versenyző, aki azt is elmondta, hogy a somorjai Európa-bajnokság után beteg volt, ezért „csak” a legjobb nyolc közé várta magát, a rajtlistát látva azonban már bízott az éremszerzésben.
Cél az olimpia
Antal Dávid arról is beszélt, hogy először focizott, de lúdtalpas volt, ezért a szülei elvitték gyógyúszásra és akkor látott meg benne valamit Kaliba Viktor. Arra a kérdésre pedig, hogy miért a pillangó úszást választotta azt felelte, hogy az csak úgy „jött” idővel.
– Eleinte inkább gyorsúszó voltam, ebben az úszásnemben volt az első korosztályos csúcsom is négyszázon. Nagy célom, hogy kijussak a 2028-as olimpiára, ami a közeljövőt illeti, szeretném megvédeni az junior Európa-bajnoki címemet kétszázon, emellett ötvenen, vagy százon szeretnék dobogóra állni.
Antal Dávid győztes úszása a somorjai Európa-bajnokságon
Kezdődik a Vármegyei Kupa, mutatjuk újra, hol és mikor játszanak a csapatok
Elolvadtunk, ilyen cukik voltak a Fatum Nyíregyháza játékosai – mutatjuk a fotókat