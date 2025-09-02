Lúdtalpas volt, most az olimpiát veszi célba

Eredményes időszakon van túl a Bátori Sárkány Úszóegyesület versenyzője, Antal Dávid. A nyírbátori tehetség július elején megnyerte az ifjúsági korú úszók somorjai Európa-bajnokságát 200 pillangón, augusztus végén pedig ezüstérmet nyert a romániai Otopeniben rendezett junior világbajnokságon. A sikereknek köszönhetően a Magyar Edzők Társaság edzőjét, Kaliba Viktort az év utánpótlásedzőjének választotta. A mesterrel és tanítványával az Infórádió Vegyesúszás magazinjában beszélgettek.

Kaliba Viktor és Antal Dávid

Kaliba Viktor elmondta, hogy mikor meglátták a rajtlistát, akkor már bizakodtak, hiszen Dávidé volt a legjobb nevezett idő. Azt gondolták, hogy kicsit erősebb a világ. Számukra a somorjai ifjúsági Európa-bajnokság volt a fő verseny, mert aki ott jól szerepel, az vehetett részt a romániai junior világbajnokságon. Szakmailag nehéz feladat volt öt hét alatt újból csúcsformába lendülniük, úgy hogy Dávidnak közben még illett részt venni az ifjúsági országos bajnokságon. Ez szinte lehetetlen volt, de megcsinálták valahogy, ahogy fogalmazott, túlélte a gyerek. Az egész nyarat végig dolgozta szinte pihenő nélkül.

Kockáztattak a döntőben

Antal Dávid mentálisan úgymond összerakta magát a nagy napra és élete legjobbját (1.56:87) úszva szerezte meg a világbajnoki ezüstérmet. Edzője számított erre a jó időre.

Reggel láttam, hogy 1.58 közepét, végét úszták a későbbi győztes dél-afrikai sráccal. Biztos voltam benne, hogy meglesz az 1.56-al kezdődő idő, abban nem voltam biztos, hogy megnyeri. Ez a két fiú kimagaslott a mezőnyből, így érmet vártunk. A többiek 150-160 méternél elfogytak, így kettejük között dőlt el a verseny.

Dávid ötvennél negyedik, féltávnál harmadik, százötvennél második, jól építette fel tehát a versenyt. A dél-afrikai azonban jobban bírta a végét.

– Kielemeztük a délelőtti úszását és azt láttuk, hogy Dávid kidelfinezése, amire mi azt hittük, hogy kiemelkedő, az ezen a szinten csak egy erős közepes. Ezért kockáztattunk, több időt töltött a víz alatt, erőteljesebben delfinezett és fordult. A dél-afrikai azonban kibírta ezt a támadást és tudta tartani a tempót, a végére azonban mindketten elfáradtak, ez jól látszott a lelátóról. Pedig százhatvanig jól nézett ki Dávid úszása is, de láttam, hogy ebben most csak ennyi volt. Így is fantasztikus azonban az ideje.