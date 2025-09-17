szeptember 17., szerda

Vízilabda

1 órája

Szombaton rendezték a II. Nyír-Chem Kupát

Címkék#Nyíregyháza#torna#Aqua SE

Felkészülési torna a vízilabdásoknál.

Szombaton rendezték a II. Nyír-Chem Kupát Nyíregyházán az Aqua Sport Egyesület szervezésében. Idén is négy csapat részvételével zajlott az esemény, a hazaiak mellett két miskolci klub és a Debrecen fogadta el a meghívást. A korosztály, immáron hagyományosan az országos bajnokságba belépő gyermek (U14) évjárat volt, így a torna kitűnő felkészülési lehetőséget nyújtott a bajnoki rajt előtt. A sorsolást követően az első elődöntőben az Aqua Sport Egyesület Nyíregyháza, a miskolci Aquatics UVSC csapatával játszott egy igencsak jó mérkőzést. A másik ágon a PannErgy-MVLC-Miskolc nagy arányú győzelmet aratott a Cívis Póló VSE Debrecen ellen, így kialakultak a helyosztó párharcai. A bronzcsatát a Debrecen nyerte, a döntőben pedig hiába küzdött hatalmasat a nyíregyházi csapat, kijött az osztálykülönbség, és az A1-es miskolci gárda megmutatta, hogy most ezen a kupán ők a legjobbak.

Aqua
Nagy csatában maradt alul az Aqua SE
Fotó: Aqua SE

Az Aqua SE döntőjét beárnyékolták a sérülések

Sajnos a döntő mérkőzést beárnyékolta két súlyos sérülés is, amelyet egy miskolci játékos okozott, mely döntően befolyásolta mérkőzés végkimenetelét. 

– Szép számú közönség előtt játszottunk hazai pályán. Az első mérkőzésen úgy gondolom több területen is felülkerekedtünk az ellenfelünkön, ugyanakkor nagyon sok hibát mutatott a csapat, amely a meccshiánynak, illetve az új elemek be nem gyakorlásának köszönhető. Még két hét van hátra a bajnokság rajtjáig, remélem addigra minden összeáll. A második meccsről annyit, hogy az eredmény teljesen irreleváns, a lényeg, hogy a fiúk gyógyuljanak meg minél hamarabb, mert ez a legfontosabb. Gratulálok a csapatomnak, mert valódi közösség formálódott. Bíró Dávidnak és Nemes Nimródnak mihamarabbi felépülést kívánunk – értékelte a tornát Urbin Tibor, vízilabda szakedző.

 

