Elrajtolt a férfi OB II-es bajnokság

Kecskeméten rajtolt el a 2025-2026-os felnőtt férfi vízilabda OB II-es bajnokság az AQUA SE-Profil Trend gárdája számára. Az első fordulóban a Hajdúszoboszlói Sportegyesület és az Egri Vízmű SC volt a Nyíregyháza ellenfele. A tavalyi év után már nagyobb rutinnal rendelkező AQUA SE izgalmas mérkőzéseket játszott. Először a Hajdúszoboszló ellen ugrottak medencébe a srácok, ahol a rutinos játékosokkal teletűzdelt ellenféllel szemben egy izgalmas mérkőzésen 12-9-es vereséget szenvedtek. Az utolsó negyed végén feljöhetett volna egy gólra az AQUA, azonban kimaradt a lehetőség. A második mérkőzésen az előző bajnoki idényben már megismert rutinos Eger volt az ellenfél. Az összecsapáson végig fegyelmezetten játszott az AQUA ez pedig az eredményen is meglátszott, hiszen 18–14-re megnyerte a csapat a találkozót, így három ponttal utazhatott haza. A következő fordulónak október 11-én Miskolc lesz a házigazdája.

Remekül teljesített az AQUA SE

Fotó: AQUA SE

Elégedett volt az AQUA SE szakedzője

– Egy alaposan megfiatalított csapattal vágtunk neki a szezonnak. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a legidősebb játékosunk 98-as születésű. Az első mérkőzésen is látszott az, hogy jól összeállt a keret, azonban több olyan hiba is volt, amelyet nem szabad elkövetnünk a későbbiekben. Ezt inkább annak tudom be, hogy újra fel kellett pörögni a bajnokságra, valamint, hogy ez volt az első bajnoki mérkőzés a hosszabb pihenő után. A második meccsen úgy gondolom, hogy megérkeztünk. Összességében egy nagyon jó fordulón vagyunk túl. Voltak szép megoldásaink és szép góljaink. Bíztató ak a jelek a folytatásra. Az ifi korosztályú játékosok nagyon jól szálltak be a felnőtt mezőnybe. Mindenki bele tette a tudását ebbe a fordulóba – értékelt Hatvani Péter, szakedző.

Az AQUA SE-Profil Trend csapata: Pettendi Dávid, Éder-Pavolek Dávid, Spák Csanád, Székely Ábel, Szanics Gergely, Rényi Péter, Molnár Kristóf, Dorogi Levente, Kedves Iván, Horváth Levente, Sipos Péter, Kerezsi Marcell.